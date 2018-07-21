擔心醜聞重演？Facebook又叫停一家公司數據收集行為

因擔心用戶數據被濫用，Facebook 叫停了數據分析公司 Crimson Hexagon 對其共享用戶數據進行分析的行為。

據《華爾街日報》報導，Facebook 正在調查該公司與美國政府以及一家俄羅斯非營利組織簽訂的協議，是否違反了 Facebook 的數據收集相關政策。

Facebook 副總裁 Ime Archibong 在聲明中表示，「我們正在調查有關 Crimson Hexagon 的說法，看看它們是否違反了我們的政策，」

Archibong 認為，Facebook 有 "責任" 幫助保護用戶的資訊。並且他還提到，雖然 Facebook 允許外部機構以商業目的對其數據進行的「匿名分析」，但嚴令禁止將其數據用於監控。

本周稍早，Crimson Hexago 首席技術官 Chris Bingham 在一份聲明中稱，該公司遵守其社交平台合作夥伴的政策，公司並不會收集任何私人數據。

目前，Crimson Hexagon 自稱擁有世界最大的社交媒體內容庫，包含的數據總量高達 1 兆條。其客戶包括百威英博集團，BBC 和沃爾瑪等。

自爆發與劍橋分析公司的「數據泄漏門」事件以來，Facebook 就一直深陷數據泄露醜聞。

4 月 9 日，據 CNBC 報導，數據分析公司 CubeYou 通過個性測試來收集 Facebook 用戶數據，並將其分享給市場上的其他公司。Facebook 在得知消息後暫停了該公司訪問其數據的權限。

而後，加拿大政治戰略公司 AggregateIQ 也因不正確訪問用戶數據而被 Facebook 叫停與其的合作，據悉該公司已經儲存了超過 75 萬份 Facebook 用戶名單。

6 月初，《紐約時報》又揭露了 Facebook 在過去十年中，與包括蘋果、亞馬遜、黑莓、微軟和三星在內的至少 60 家設備製造商達成了數據分享合作夥伴關係。報導稱，Facebook 通過所謂的私有應用程序接口（API）向這些公司提供了訪問用戶數據權限。

但 Facebook 回應表示，在「數據門」之後，Facebook 已經開始逐步減少 API 的使用，多個數據共享合作夥伴關係已停止。

近日，美國聯邦調查局（FBI）、美國證券交易委員會（SEC）和美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）加入美國司法部的行列，就英國劍橋分析公司數據泄露一事對 Facebook 展開調查。

華爾街見聞在此前的文章中提到，英國資訊監管機構還在上周三對 Facebook 開出了一份 50 萬英鎊的罰單。對於一家市值近 6000 億美元、2017 年凈利潤 160 億美元的公司來說，這點罰金微不足道，但這是該機構能開出的最大罰款額度，也是有關劍橋分析公司的報導浮出水面以來，針對 Facebook 的第一次懲罰行動。

『新聞來源／華爾街見聞』