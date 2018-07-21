〈觀察〉三大因素夾擊 境外保單買氣急凍 二外商公司不玩了

去年紅極一時的壽險業境外保險業務 (OIU)，今 (2018) 年前 6 月保費收入較去年同期大減 72%，甚至有 2 家外商壽險公司針對境外保單「不玩了」，觀察原因，境外保單主要是受制洗錢防制、台版肥咖條款、及陸客減少等 3 因素夾擊影響，造成買氣急凍。

金管會自 2015 年起開放保險業可透過境外保險分公司，對外籍客戶銷售 OIU 保單。在壽險業積極經營下，OIU 業務起初靠陸客撐起一片天。

而俗稱全球版「肥咖條款」的 CRS(共同申報及盡職審查準則) 在去年第 3 季啟動，由於台灣未參與 CRS，去年一整年，高資產資金大舉流入 OIU 保單，OIU 保單成為避稅利器。

OIU 保單在 2015 年首年只有 185 萬美元的保費收入，2016 年增加到 4362 萬美元，去年更是大躍進，全年有 1 億 6779 萬美元的保費收入，年成長 2.85 倍創高。

不過，今年以來 OIU 保單風光不再，由於為因應 11 月份亞太防制洗錢組織 (APG) 評鑑，保險局今年起針對外籍人士買 OIU 保單，要求出示雙證件等資格限制，明顯影響今年上半年 OIU 買氣。

台灣雖未能加入 OECD 版的 CRS，但財政部宣布了比美國還嚴的「台版肥咖條款」，將與他國積極交換稅務資訊，等於台灣作為避稅避風港的角色不再，也讓 OIU 保單魅力消退。

去年 OIU 業績表現亮眼，主要是來自於境外旅客單張保費百萬美元以上的大單，其中又以陸客撐起近 3 成的台灣 OIU 保險市場為最大宗，但陸客來台減少，加上大陸外匯管制嚴格，也因此嚴重影響陸客買氣。

原本有 14 家保險公司承做 OIU 業務，但從 4 月開始，每月都至少 5 家以上公司 OIU 業績是掛零，安達、安聯 2 家外商公司更是已確定「不玩了」。據保險局統計，今年上半年 OIU 保費僅 2906.7 萬美元，比起去年同期的 1 億 511 萬美元，年衰退超過 7 成。