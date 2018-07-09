曜越佈局體驗店 二代店台中搶灘 全台據點增至五處 大馬也插旗

曜越 (3540) 深化電競佈局，全新二代店「曜越 Tt eSPORTS 電競專賣店 - 台中店」近日在台中新光三越中港店 - 新光影城 13 樓開幕，這是曜越標榜二代店的第二家據點，也是曜越第五處電競專賣店，地點涵蓋台北、新北、高雄、台南與台中。曜越電競 Tt eSPORTS 推廣電競文化態度積極，上月下旬才完成了首間二代店「曜越 Tt eSPORTS 電競專賣店－台南 FOCUS 店」的開幕事宜，標榜店內不僅販售豐富的電競週邊商品，還有曜越高端品牌 TT Premium 及 TT LCGS - 曜越水冷電競主機，滿足更多玩家需求。



這次的台中店內不只有 Tt eSPORTS 電競配備，更展示搭載 TT RGB SYNC 全面連動系統的「TT LCGS - 曜越水冷電競主機」，讓消費者可以同步體驗其 TT GAMING STATION 整套產品全面連動的高端科技與燈光豐富感，還能得到直接訂購水冷電競主機的客戶服務。



曜越指出，全新二代店不但有 Versa C23 絕地吃雞水冷電競主機、TT Premium 頂級版 X1 RGB 機械式電競鍵盤，以及全系列專業人體工學電競椅，更進駐了曜越高端品牌 TT Premium。



曜越近年進軍實體電競體驗館，陸續成立台北西門町店、新北重新店、高雄新崛江店以及台南二代店、台中中港二代店等，也前進海外設點，4 月宣布在馬拉西亞設立網路休閒水冷電競旗艦館 TT Premium iCafe，為曜越全亞洲首間擁 nVIDIA GeForce 認證的電競館。