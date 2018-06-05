曜越高階水冷主機熱賣 Q2淡季不淡 COMPUTEX開展獲副總統親臨參觀

電競市場越燒越旺，曜越 (3540) 接單再傳斬獲，其高階水冷主機陸續拿下馬來西亞網咖與國內大專院校訂單，第二季業績淡季不淡，逐月成長可期。法人預估，曜越本季業績上看 9.5 億元，年增兩位數，達去年旺季水準，下半年更好。週二 (5 日) 臺北國際電腦展 (COMPUTEX) 開展，曜越同步舉行盛大的新品發表會，並獲得副總統陳建仁蒞臨參觀。董事長林培熙指出，電競市場餅越來越大，儘管新進者也越來越多，但曜越以創新超越競爭，持續研發貼近玩家需求的高階機種，除推出系列 RGB 水冷主機之外，更導入 AI 語音控制系統，可結合亞馬遜 (Amazon) 智慧音箱，建立起高門檻。



隨著電腦展開展，曜越攤位也傳出接單好消息。其高階水冷主機剛拿下了國內大專院校 10 餘台的訂單，可望在第二季貢獻，而 4 月份也在馬來西亞配合當地網咖業者搶攻電競商機，其高達六位數的水冷主機一舉取得逾 60 台的訂單，對 4 月份業績表現產生穩定的作用。



隨著電競市場越燒越旺，耕耘市場多年的曜越大豐收，業績逐年穩健成長。該公司首季營收 10.36 億元創歷史新高，EPS 也高達 0.9 元，同步創高，第二季雖為傳統淡季，但在市場擴大，品牌效益發揮之下，呈現淡季不淡的格局，預計 5 月營收優於 4 月，6 月為單季高峰，第三季進入傳統旺季，業績有機會再戰新高，而輝達 (nVIDIA) 後續可望推出新的電競 GPU 平台，將掀起換機潮，有利於曜越業績進一步成長，法人對其今年展望樂觀。

