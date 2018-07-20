三大法人買超82億元 台積電重回外資買超第一

台股今 (20) 日震盪走高，終場上漲 96.73 點，收在 10932.11 點，一舉收復所有均線，三大法人合計買超 82.36 億元，外資今日買超 78.65 億元，投信買超 8.49 億元，自營商賣超 4.78 億元，期貨部分外資增加 5503 口多單，多單未平倉口數來到 4.4 萬口，個股方面外資今日買超台積電 3.7 萬張，高居買超第一。

期貨部分，外資多單未平倉口數來到 44452 口，投信減碼空單 326 口，空單未平倉口數為 23014 口，自營商回補空單 211 張，空單未平倉口數為 7390 口。

外資今日大買台積電 3.7 萬張，高居買超第 1 名，等候多久的填息行情今日順利完成，成為今日台股最大贏家，大立光也獲外資連 4 日買超，今日漲逾 4%，鴻海雖然今日收小紅，不過也連 6 日獲外資買超青睞。

外資集中市場買超第 1 名台積電，買超 37402 張，第 2 名友達，買超 22859 張，第 3 名群創，買超 19882 張，第 4 名元大台灣 50，買超 12558 張，第 5 名元大滬深 300 正 2，買超 11917 張，第 6 名開發金，買超 6364 張，第 7 名中鋼，買超 5579 張，第 8 名鴻海，買超 5488 張，第 9 名玉山金，買超 4578 張，第 10 名和碩，買超 4451 張。

外資集中市場賣超第 1 名為元大台灣 50 反 1，賣超 11501 張，第 2 名為聯電，賣超 6508 張，第 3 名台泥，賣超 6467 張，第 4 名日月光投控，賣超 5477 張，第 5 名技嘉，賣超 4884 張，第 6 名台新金，賣超 4624 張，第 7 名矽統，賣超 4348 張，第 8 名友訊，賣超 4341 張，第 9 名合晶，賣超 4265 張，第 10 名大同，賣超 3968 張。

投信集中市場買超第 1 名聯電，買超 11760 張，第 2 名台積電，買超 3446 張，第 3 名亞泥，買超 2256 張，第 4 名合晶，買超 1007 張；賣超第 1 名奇力新，賣超 1855 張，第 2 名東聯，賣超 1313 張，第 3 名禾伸堂，賣超 1268 張。

自營商今日買超第 1 名群創，買超 2785 張，第 2 名達運，買超 1886 張，第 3 名仁寶，買超 1624 張，第 4 名新纖，買超 1526 張，第 5 名中石化，買超 1414 張，第 6 名元太，買超 1144 張，第 7 名聯電，買超 1081 張，第 8 名遠東新，買超 1061 張，第 9 名泰山，買超 1001 張。

自營商賣超第 1 名光磊，賣超 3208 張，第 2 名合晶，賣超 1794 張，第 3 名台積電，賣超 1551 張，第 4 名旺宏，買超 1332 張，第 5 名中環，買超 1137 張。

華南投顧董事長儲祥生表示，台積電今天大漲 13 元，換算成指數，幾乎就是今日大盤漲點，而被動元件成盤勢空頭指標，今日美國將公佈第二波 160 億美元課稅清單，未來動向將影響後續盤勢。