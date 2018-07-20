【華冠投顧】震盪時留意好股，3008大立光、2349錸德、3034聯詠、4927泰鼎

◆盤勢分析

台積法說展望比預期好，昨晚 ADR 大漲，大盤今日也漲，但扣掉權王及股王，台股今天結構並不好，跌的家數比漲的家數還多很多，OTC 方面也在被動元件又重挫的情況下，開高走低，終場跌 0.7%，始作俑者是國巨，從高點跌到今日收盤，近 500 元的跌幅也近 40%，斷頭潮已經出現，最恐慌應是在今日，下週可觀察能否反彈，有些被跟著殺下來的股，應也會回穩，我們先維持原看法，繼續在年線這整理，個股表現為主。

指數的部分不多談，我們一樣把趨勢對，後續有望能走漲的標地，先例入口袋名單，似機而動。

3008 大立光，今天又創了新高，投信買不停，今天加上外資，當然重點仍是其有無擴散效應；2349 錸德今天重挫，被國巨拖的，但其型態沒壞，投信沒出，外資續買，趨勢對的股，也還在我們重新買回的成本附近，持續觀察即可；3034 聯詠、4927 泰鼎漲多整理，但看起來還好。

市場近期震盪的很利害，平心看待即可，明日有最新的大戶持股分散表，我們的生活圈會有分享，有好的標地好的買點，我們再找機會上車，祝大家休假愉快，下週操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖 分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號

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