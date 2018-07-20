【華冠投顧】大盤將會「驚驚漲」 主流交換「別亂搶」

◆盤勢分析

焦點個股 : 3596 智易、2332 友訊、2317 鴻海、2474 可成、6147 頎邦

＜大盤分析＞

今日台積電利空出盡跳空大漲，帶動大盤放量突破半年線，即便外有歐美股市回檔、道瓊期電盤續回、亞洲股市疲弱等利空，內有內資族群續挫、OTC 指數翻黑大跌等劣勢，但仍仗著連續第三天放量，有效化解了上檔賣壓，終場 + 96 點重上所有均線，OTC 指數則反向 - 0.71% 跌破十日線。

週一昇楷曾提過本週大盤要進行的任務就是打出第三隻腳並完成「頭肩底型態」，週三提到「大師兄回來了」，由歸隊的外資啟動滾量結構，今日收週線，藉由台積電之力突破頸線，正式完成預期中的「頭肩底型態」。

今日大盤完成底形，但盤面仍面臨幾項挑戰，首先是半年線之上原本就是較大套牢帶；其次是歐美股市短線拉回；最後則是原本強勢的內資主流反成拖油瓶。所幸盤面也具備幾項優勢，一是陸股尾盤豬羊變色大漲，站上美中貿易戰以來不曾收復的月線，有機會帶動亞股止穩反彈；二是台股已發展為滾量結構且月線翻揚、底部成形，通常滾量結構遇到重重壓力也往往能關關難過關關過，走出所謂的「驚驚漲」走勢。

＜操作策略＞

操作策略偏多不變但多方防守點上移至月線。多方強勢主流移轉至蘋概族群。

＜強勢族群：生技、網通＞

近日生技及網通族群普遍回檔休息，但其中不少個股仍維持強勢多方結構，兩大族群又各自分擁生技月、5G 籌備題材，故後市仍可留意量極縮回測支撐的切入點。

生技股中結構較強的包括《4137 麗豐 - KY》、《8436 大江》、《4119 旭富》、《4190 佐登 - KY》、《1707 葡萄王》、《4104 佳醫》... 等，網通股可留意《2345 智邦》、《3596 智易》、《4906 正文》、《2332 友訊》、《5353 台林》... 等。

＜主流族群：蘋概＞

除了蘋概三王《3008 大立光》、《2330 台積電》、《2317 鴻海》外，機殼的《2474 可成》、電池的《6121 新普》、軟板的《6269 台郡》《4958 臻鼎 - KY》、封裝的《6147 頎邦》，線形結構皆紛紛轉強。

股本較小的蘋概股，則有散熱模組的《2421 建準》、設備廠的《2360 致茂》、軸承的《3376 新日興》、軟性銅箔基板的《3144 新揚科》... 等，這些個股於前波大盤回檔時皆能維持強勢整理格局（以還原權息股價為基準）。《2421 建準》沿上升趨勢線行進；《2360 致茂》高檔震盪並強力填息；《3144 新揚科》基本面營收動能強，後市亦可留易。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

