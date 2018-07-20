【華冠投顧】大盤靠台積電站上10886 被動元件進入支撐區?

◆盤勢分析

被動元件的風險我想不用再多說了，連續轟炸大家超過兩週，是否記得昨天說過也並不建議大家追空被動元件? 除了基本面尚佳與消息面嘎空的可能外，就是操作策略上，停損空間並不好設定，拿最弱勢之一的 2478 大毅來說，今天已經跌到 05/15 高點的一個小型支撐，且季線仍上揚，下週若有撐住反彈，甚至又放利多強彈，做空就累了，而且 6173 信昌電也快到季線，2492 華新科也在季線附近，從被動元件指數來看，也剛好修正到了季線附近，若接下來有撐，做空的其實也討不到便宜。

#盤勢分析

昨天 2330 台積電法說會調降財測，是利空，但晚上 ADR 大漲 4% 頗有利空出盡的味道，今天開高收高出量，貢獻大盤漲點超過百點，但是大盤僅收漲 96 點，扣掉台積電漲幅，大盤不漲反跌，但是我們回歸大盤線圖，今天帶量跳空站上 10886 是事實，那我們就相信我們看到的，接下來只要能守穩 10886，大盤從結構跟量能來看，就是翻多確立，若不幸又跌破今天大量低點，就是要留意又要持續整理。

#族群追蹤

今天盤面強勢族群持續落在了光學股，領頭羊仍然是跌深反彈整裡的 3504 揚明光與 4976 佳凌，

這邊操作上建議就如昨天所說，技術面處在反彈勢，持單著務必留意停利點位，5G 概念股的部份今天則是小漲小跌，5G 近期雖然休息，但是型態上並沒有嚴重破壞，仍然可以持續注意型態與籌碼發展。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻 分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號

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