〈能源盤後〉普丁核武威脅 俄烏戰爭推進 油價小幅收漲

鉅亨網編譯許家華 2024-11-20 06:10

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原油期貨周二 (19 日) 小幅收高，交易員追蹤俄羅斯 - 烏克蘭戰爭的事態發展，因俄羅斯是全球最大產油國之一，該戰爭現況似乎增加其石油供應中斷的風險。

美國政府放行烏克蘭使用美製遠程飛彈攻擊俄國後，俄羅斯總統普丁周二簽署新版核武準則，擴大莫斯科能夠訴諸核武的範圍，包括無核武國家在擁核國家參與下的進犯將被視為聯合攻擊，意味俄羅斯會考慮動用核武，對付該無核武國家，以及遭遇大規模空中攻擊時可動用核武加以回應。

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能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 23 美分或 0.3%，收每桶 69.39 美元。該期貨周一上漲 3.2%。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1 美分，漲幅不到 0.1%，收每桶 73.31 美元。

12 月交割汽油期貨價格上漲 1%，收每加侖 2.04 美元。

12 月交割熱燃油期貨價格下跌 0.5%，收每加侖 2.24 美元。

12 月交割天然氣價格上漲 0.8%，收每百萬 Btu 3 美元。

市場驅動力

SIA 財富管理公司投資組合經理兼首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，周二油價小幅走高，但俄羅斯和烏克蘭之間的衝突並未導致油價大幅上漲，因為「仍有大量供應」。

他指出，「俄羅斯已因制裁而被正式凍結在市場之外」，而石油輸出國組織擁有大量閒置產能。「當需求高而供應緊張時，價格通常會飆升，但目前，系統中似乎仍然存在大量閒置產能情況，在某些方面，需求不足仍然比供應不足更令人擔憂。」

WTI 上周收在 9 月初以來的最低水準，周一交易呈現期貨溢價，即較長期合約的交易價格高於近期合約，表明近期供應充足。

ING 策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 寫道：「從全球來看，我們計算顯示市場將保持過剩至 2025 年底，但過剩的程度取決於 OPEC+ 明年的產量政策決定。」

OPEC+ 預計將在 12 月 1 日召開會議決定其產量政策。OPEC + 先前決定，再次推遲撤除自願減產的時間，將撤除時間自 12 月 1 日推遲至 1 月 1 日。

XS.com 高級市場分析師 Rania Gule 在市場評論中表示，展望未來，石油市場似乎「正走向波動有限、略有看跌的階段」。

「如果中國需求持續充滿挑戰，且供應充足，未來幾個月價格恐背負下行壓力，然而，地緣政治緊張局勢若有重大升級，或美國突然轉變貨幣政策都可能重塑格局，並將油價推向意想不到的方向。目前市場仍處於觀望狀態，等待基本面和地緣政治因素發出更明確的訊號，這些訊號將決定價格的未來走勢。」Gule 說。

同時，新聞報導指出，能源公司 Equinor 已恢復挪威大型 Johan Sverdup 油田的部分生產，導致早盤油價小跌。該油田每日產能 75.5 萬桶，此前因停電而關閉。

Johan Sverdup 油田停電、美元走軟以及對俄烏衝突加劇的擔憂，是周一油價上漲的原因之一。