【華冠投顧】台積電利空出盡大漲 中小型股卻繼續殺

◆ 劉彥良 盤後分析

台積電法說會後利空出盡，今天大漲 5.79%，同時 3008 大立光也大漲 4.25% 改寫波段新高，台股就在雙王聯手下成功站上半年線。但是中小型股表現卻是和加權指數兩極化，上市櫃合計逾 900 家下跌，OTC 指數也由紅翻黑下跌 0.71%，持續上演本周的台股劇本~ 拉指數殺個股。

目前半年線仍扣抵高檔，但是很快又要往今年最低點去，也就是說接下來將出現六線走揚形成助漲的態勢，下周台股有再度回測半年線的壓力但可望先下後上挑戰 11000 甚至 11261、11270，關鍵就是企業的 7 月營收以及半年報。

被動元件今天再度走弱，從技術面上來看季線扣抵低檔持續向上代表股價來到季線以下都是超跌，同時 KD 指標也已來到超賣區。而從籌碼面上看，外資已開始重新進場部分個股，同時回顧前 4 天來看主力籌碼多為中性或小賣並未大舉退場，所以本波是空軍刻意打壓引發散戶多殺多，經過一周的籌碼沈澱後，下周將開始止穩，接下來等財報公告後多方就會展開反攻，這個地方不建議投資朋友再追空應見好就收，並且開始分批布局多單。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅參考，投資時應審慎評估