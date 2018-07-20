宇峻自製熱門手遊《決戰亞爾薩》STEAM版本將上線 挹注H2營運動能

遊戲研發商宇峻 (3546-TW) 今 (20) 日宣布，旗下自製遊戲《決戰亞爾薩》將在全球最大 PC 遊戲平台 STEAM 正式上線，該遊戲已於 6 月初推出手遊版本，而 STEAM 版上線後，將使其擺脫傳統手遊只能在 iOS 與 Android 裝置上遊玩的窒礙，可望成為宇峻下半年主要營運成長動能。

宇峻今年 6 月已於 iOS 與 Android 雙平台推出旗下手遊新作《決戰亞爾薩》，該款遊戲先前預先註冊人次就已突破 20 萬大關，上線首週每天湧入上萬名玩家，後市業績動能看俏，而除手遊版本外，宇峻今日也宣布推出研發團隊歷經 4 年打造的 STEAM 版本，將於台灣時間 7 月 25 日上線，該版本可與行動裝置上的玩家一同爭鬥，為遊戲增添新的遊玩模式。

宇峻《三國群英傳 - 霸王之業》手遊去年 10 月上市後，在中國與台灣表現均相當亮眼，帶動去年第 4 季營收增溫，全年 EPS 更創近 7 年新高，且儘管去年第 4 季營收基期較高，宇峻去年底舉辦攻城活動帶動下，今年首季營運表現仍與去年第 4 季相近，獲利僅微幅下滑，目前該款手遊在中國市場熱度仍持續中，也成為第 2 季主要營運動能。

除該款手遊外，宇峻經典 IP 再造的遊戲《幻想三國誌 5》單機版也於第 2 季推出，該款遊戲也授權給中國最大動漫集團奧飛娛樂，開發手遊版本，可望於年底前在台港澳上市，且《幻想三國誌》為宇峻深耕 15 年的第二大 IP，該 IP 進軍影劇市場的首作授權給天鵬文化，所製作的古裝仙俠劇將於第 4 季開播，並於 2019 年第 1 季推出網路大電影，充分發揮 IP 效益。

宇峻首季稅後純益 7220 萬元，年增 1.95 倍，每股稅後純益 1.93 元；上半年累計營收 6.16 億元，年增 34.9%。