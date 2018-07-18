被動元件大逃殺 國巨再破900元 半月以來市值蒸發逾1500億元

雖然國巨 (2327-TW) 表示被動元件市況依舊樂觀，且 MLCC(積層陶瓷電容) 仍供不應求、報價持穩高檔，但在多頭獲利了結賣壓出籠、及市場信心不足下，被動元件族群今 (18) 日股價依舊一片慘綠。國巨預計明 (19) 日起實施庫藏股，但今日仍無法守穩 900 元關卡，終場收在 860 元，半個月以來市值蒸發逾 1500 億元。

綜觀今日被動元件族群，龍頭國巨跌破 900 元，盤中更是大跌逾 8%，但在買盤進場承接下，終場收作 860 元，跌幅收斂至 4.87%。同族群的華新科 (2492-TW) 下跌近 7% 來到 383 元，失守 400 元關卡，大毅 (2478-TW) 更是直接跌停灌破百元大關。另外信昌電 (6173-TW)、蜜望實 (8043-TW) 均重挫逾 9%、奇力新 (2456-TW) 則逾半根跌停板。

從籌碼面來看，國巨投信賣超 614 張，已是連四賣；自營商賣超 89 張，也是連續五個交易日賣超。但外資似乎看好國巨實施庫藏股，積極逢低大買，單日買超 1373 張，三大法人合計今日買超國巨 563 張，終止連續 7 個交易日連續賣超情形。

國巨從半個月前的最高點 1310 元到今日收盤價 860 元，波段下跌 450 元，以國巨在公開資訊觀測站公布的股本 35.07 億元計算，兩週以來國巨市值就蒸發約 1578 億元。

國巨將從明 (19) 日起實施庫藏股，預計將買回 4500 張自家股票，佔已發行股份 1.28%，買回區間價格為 632.8 元至 1616.8 元，而所購回股份將供員工認購。