〈房產〉全台不動產仲介業前4月佣收年增13% 近4年來最佳

根據財政部最新不動產仲介業營收統計資料顯示，今年前 4 月全台不動產仲介業營收 (佣收) 為 141 億元，年增約 13%，為近 4 年來表現最好的一年，如以區域表現來看，雙北市不動產仲介營收持續觸底回溫，南台灣的台南與高雄市則是年增率成長最明顯的區域。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市從 2016 年房地合一上路後，市場嚴重觀望、交易量縮，依財政部不動產仲介業營收統計，當年 1-4 月市場總佣收規模為 100 億元，去年起則持續回溫，今年前 4 月累計達 141 億元而為近 4 年新高，反映出二手市場的成交量能復甦。

以區域表現來看，台北市仍是不動產仲介業營收規模最大的區域，2018 年前 4 月營收為 41.1 億元，年增約 8%，新北市則是回溫到 23.3 億元，年增約 10%，桃園市則是維持相對穩定的 13.8 億元，年增約 3%，台中市則是以 19.8 億元排名第三，年增約 7%

在南台灣市場則出現較大增幅，台南市前 4 月則增溫到 7.5 億元，高雄市則增溫到 14.3 億元，兩者都年增約 34%，反應南台灣不動產交易市場表現維持熱絡。

曾敬德表示，從反應市場交易量的買賣移轉棟數、不動產仲介業營收統計來看，都反應出這波不動產已經觸底回溫，顯然還是最壞的狀況過去，但不代表房價有反轉向上的動能，觀察市場投資買盤稀少，目前即使交易量回升，但還是屬於自住客當道的自住市場。