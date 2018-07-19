〈房產〉房仲：年輕族群網路熱搜新北 鎖定林口及新莊

房仲業信義房屋 (9940-TW) 內部統計發現，網路預約看屋人數逐年成長，主年齡層下降到 25-34 歲，喜歡鍵盤看屋的年輕人，新北市最愛林口區、新莊區，顯見年輕人在預算有限的影響下，願意以時間換取空間往蛋白區移動，也推升新北市上半年的移轉棟數。

信義房屋認為，網路熱搜區往新北市林口、新莊移動除了房價因素，公共建設多寡、商圈便利性、平均生活消費水準，都是年輕人對於大台北居住考量的重點。

信義房屋統計 2018 年以來 25-34 歲民眾雙北網路熱搜區，士林區排名第一，占比 30%，林口區佔比 15%，排名第二，新莊區則有 11% 的年輕人搜尋，排名第三。實價登錄顯示，士林區平均成交單價已從 2014 年的 6 字頭修正到目前的 5 字頭，主要成交件數多落在房價相對較低的社子地區新屋。

士林地區除有天母的豪宅之外，也有性價比高的小坪數住宅信義房屋士林社子店楊培立建議，士林區內生活機能完善，公寓以小坪數 20-25 坪為主，每坪約 35 萬元，總價 1000 萬元內可購得，新成屋單價 50 萬出頭，15 年左右電梯大樓 3 房加車位，總價也在 2000 萬元內。

同樣受年輕人青睞的林口區，近 5 年發展快速，新北市林口新市鎮因有國道、捷運、OUTLET、公園綠地及相對便宜的房價，一直以來為移居熱區。信義房屋林口店陳彥安主任提到，年輕人到林口買房主因還是房價，新市鎮以電梯大樓的新成屋為主，35 坪大兩房，總價不到 1000 萬，捷運站旁每坪開價 4-5 字頭，南勢地區及後段區域還有 2 字頭的親民價，除了在地林口人買單，也相當受到雙北、桃園等地民眾青睞。新莊區則受惠捷運機場線開通，串聯新北市新莊副都心、林口新市鎮；且新莊副都心房價持續下修，各項重大建設進行，國際商場與影城規劃進駐，有利重劃區的機能快速成熟，新莊持續吸引年輕族群目光。

信義房屋中平國中店林彥穎店長指出，最近到分店試算房貸的年輕首購族變多，且以新婚和由租轉買的年輕小家庭為主，會建議總價約 1000-1500 萬元，考慮屋齡 12 年內、約 25-35 坪，2 房或 3 房車的電梯社區。

依最新發布的全台六都上半年住宅移轉棟數資料顯示，新北市以移轉棟數 2.77 萬棟居六都之冠，年增達 7.6%。