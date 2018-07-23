【永豐期貨】台指選擇權盤前－台積電大漲助攻 台股站上10900

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 104 點至 10824 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 108.11 點，電子期逆價差擴至 - 4.11 點，金融期逆價差縮至 - 16.44 點。現貨部分，三大法人買超 83.23 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 5644 口至 14048 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 5518 口至 44452 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 4339 口至 23536 口。

週五台股受惠台積電大漲，加上電子權值股多檔力挺，指數開盤便跳高突破季線與半年線壓力，早盤一度大漲逾 128 點來到 10963.95，不過傳產類股表現不佳，加上國巨、華新科、禾伸堂等被動元件族群大跌，拖累指數收斂漲幅，終場加權指數上漲 96.73 點或 0.893%，收在 10932.11 點，成交量能 1649.96 億，較前一日增加 203.47 億，今日八大類股漲跌互見，其中以機電類股漲幅 1.54% 表現較佳，食品類股跌幅 1.09% 表現較差。技術面觀察，加權指數跳空開高以十字帶上下影線作收，短天期與月季線均彎頭向上，目前指數位階收復半年線且突破 6 月 22 日以來的整理平台上緣，整體行情轉為中性偏多態勢，短線壓力大抵落在 11000 點的整數關卡，未來須蘋概股是否能續強將是指數攻高的關鍵。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11000 點，賣權集中在 10600 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11100 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.21 升至 1.32，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 11.23% 降至 11.15%，賣權平均隱含波動率由 14.57% 降至 14.15%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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