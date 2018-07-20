谷歌神秘作業系統「Fuchsia」3年後將取代Android？

外電週四 (19 日) 報導，谷歌一個擁有 100 名工程師的團隊其實已秘密研發 Android 的接班作業系統「Fuchsia」長達 2 年，預計 3 年後亮相。

消息人士透露，未來 3 年內語音控制音響和其他居家連網設備就會導入這款新作業系統，至於筆電等較大的設備就預計未來 5 年後導入。

根據報導，團隊工程師表示，Fuchsia 有朝一日將能支援所有谷歌設備，包括 Pixel 智慧手機和 Google Home 智慧音響，還有目前搭載 Android 或 Chrome 作業系統的第三方設備。

事實上谷歌的 Fuchsia 軟體已經公開一段時日，線上就可取得這款公開來源的軟體細節，但這是首次傳出這款作業系統未來應用目標和規模的消息。

谷歌在 2017 年就承認了 Fuchsia 的存在，當時 Android 工程副總裁 Dave Burke 稱其為「早期實驗項目」。

週四外媒請求谷歌證實該作業系統的未來計畫時，谷歌發言人表示，「Fuchsia 是谷歌許多實驗性開放來源項目之一，目前我們不會提供關於此項目的其他詳細訊息。」

自 2016 年以來，谷歌一直默默地在網上發布與 Fuchsia 相關的代碼，根據《彭博》調查，該作業系統可能旨在解決 Android 的缺點，尤重語音指令和頻繁的安全更新。

報導稱，谷歌執行長 Sundar Pichai 和 Android 團隊創始成員 Hiroshi Lockheimer 一直不願意承認 Fuchsia 未來的計畫，因為全球 3/4 智慧手機搭載 Android 作業系統，如若出現取代 Android 的新作業系統，將會巨大影響谷歌的核心業務，例如廣告平台與硬體合作夥伴等。