安卓系統涉嫌壟斷 谷歌或面臨歐盟史上最大罰單

谷歌 (Google) 今日將面臨其公司歷史上金額最大的監管罰款，金額或超 24 億歐元。

據英國金融時報、路透社等多家媒體報導，歐盟委員會今日將以「濫用其在智慧型手機操作系統領域的主導地位」為由對谷歌處以巨額罰款，將顯著超過去年因谷歌在購物搜尋服務中降低競爭對手排名而被處罰的 24 億歐元。

歐盟將安卓操作系統上的一些限制裁定為非法。在消費者從台式機轉向行動設備之際，這些限制據稱鞏固了谷歌在在線搜尋領域的主導地位。由於安卓壟斷涉及範圍較廣，因此罰金很有可能高於去年。

這將是歐盟與谷歌長達 8 年的反壟斷鬥爭中一個最為重大的舉措。

這將直擊谷歌過去 10 年的核心戰略——全球 80% 以上的智慧型手機使用安卓 (Android) 操作系統；在歐洲，安卓設備應用下載量的 90% 以上來自 Google Play 商店。該系統對谷歌的未來收入至關重要。

谷歌通過安卓操作系統讓它的服務推向數十億用戶，涵蓋 YouTube、谷歌地圖和 App 商城等應用程序。一旦削弱谷歌預裝應用，有可能動搖這位搜尋巨頭的核心業務。

紐約大學《競爭、革新和資訊法規》課程的合作編寫者 Harry First 認為：「真正的問題不在於賠償，而在於谷歌是否會被迫開放安卓系統。」

谷歌方面則否認公司有不當行為，稱將搜尋與 Google Play 應用商店捆綁使其能夠免費提供整套服務，而且智慧型手機生產商和用戶能有廣泛的選擇。公司還稱，歐盟監管機構錯誤界定了市場，沒有把蘋果 (Apple) 列為競爭對手。

不過，天價罰單並未影響投資者對谷歌股票的熱情。截至周二收盤，谷歌母公司 Alphabet 跟隨科技板塊上漲 1.38%，報 1213.08 美元，創收盤歷史新高，市值 8372.250 億美元。那斯達克綜合指數收報 7855.12 點，創收盤歷史新高。