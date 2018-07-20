【港股解碼】業績支撐力度強，力量能源估值空間有望進一步提升

巴菲特有一句投資名言：當大潮退去，才知道誰在裸泳。當下的資本市場，恰恰印證了這句話。在中美貿易戰烽煙再起，市場恐慌情緒蔓延，大盤不斷震盪下行的不利行情中，不少個股曾經的光環已消失不見，紛紛向階段乃至歷史新低邁進。但也有一些個股例外，因為長期投資價值被發現，不但抵抗住了大盤的下跌，反而越漲越猛，比如我們今天文章的主角——力量能源（01277-HK）。

力量能源在資本市場的表現有目共睹，自今年年初起，股價就像剎不住的車，漲幅超過10%的情形屢屢上演，更甚者高達25%。 7月17日開盤，力量能源再度跳空高開，盤中最高漲幅14.6%，尾盤收漲5.62%，股價和年初相比，累計漲幅約50%。究其原因，力量能源不斷上漲的業績為股價提供了最強驅動力。



力量能源股價走勢 圖源：通達信

力量能源上半年業績預增逾80%

力量能源是國內領先及高效的煤炭企業，主營業務覆蓋整個煤炭產業鏈，包括煤炭生產及入洗，煤炭裝載和運輸。據其昨日發布的正面盈利預告顯示，預計截至2018年6月30日至六個月將錄得綜合純利逾人民幣3.4億元，較2017年同期的1.851億元大幅增加逾80%，主要由於（其中包括）2018年上半年期間集團煤炭產品的銷量顯著增加，截至2018年6月30止六個月的銷量較去年同期增加約60%至249萬噸。此外，集團煤炭產品於2018年上半年的平均售價約為每噸人民幣465元（扣除增值稅）。

隨著下半年煤炭需求高峰期到來，基本可以認定力量能源將收穫上市以來最好業績。聯繫港股資本市場一向只看業績不看“臉”的慣例，力量能源估值空間有望進一步提升。

業績支撐，估值空間有待進一步提升

2017年，受益於營收、純利大幅提升，力量能源多項財務指標明顯改善，利潤率從2016年的13.13%提升至30.87%，資產負債比率由48.4%降至33.1%，經營活動產生的現金流量淨額由2.64億元增至8.33億元，而最引人矚目的當屬淨資產收益率（ROE），由2016年的14.04%直線上升至41.27%。

淨資產收益率，即我們常說的股東權益報酬率，由稅後利潤除以淨資產得來，它是從股東的角度衡量企業對股東投入的資金的使用效率，該指標越高，表明股東投入資金的收益越高。一般來說，ROE達到15%就是一家績優公司了，如果能超過20%，則說明非常優秀。力量能源超過40%的淨資產收益率，其股票的長期回報能力不言而喻，更重要的是，公司2017年負債比率實現同比下降，則再次佐證其超高ROE指標並無水分，公司的強盈利能力，及高運營效率，並不是建立在舉債擴張基礎上的，而未來即便市場有大的波動或銀行收緊銀根，在財務層面所受的影響也較小；如果再看一眼市盈率，力量能源無疑是具有物美價廉投資價值的好標的。

放眼整個港股市場煤炭行業，我們看到即便龍頭股中國神華、兗州煤業股份2017年ROE也只錄得15.64%、15.53%，力量能源雖然規模比不上前者，但在股東回報上走到了行業前列。

目前，力量能源市盈率5.8倍，處於行業下游水平，有明顯被低估的跡象。後市來看，隨著下半年煤炭消費旺季的到來，力量能源量價齊升，將繼續保持強勁的溢利及現金流量，估值空間有待進一步提升。

宏觀層面，國家供給側改革主基調不變，推動煤炭價格保持在合理區間。 2018年4月底，六部委聯合發布《關於做好2018年重點領域化解產能過剩工作的通知》，《通知》明確2018年將完成退出煤炭產能1.5億噸左右、淘汰關停不達標的30萬千瓦以下煤電機組的目標任務。同時提出煤炭去產能將由總量性去產能為主轉向系統性去產能、結構性優產能為主，重點處置“殭屍企業”、淘汰落後產能，大力破除無效低效供給，控制劣質煤進口和使用，擴大優質產能供給。

最嚴調控政策下，未來煤價高位震盪趨勢不改，煤炭企業業績確定性較強；消費端，隨著夏、秋季用電高峰到來，火力發電需求增加，及其他行業煤炭用量持續增長等因素，煤炭短期供應偏緊局面難以改善，供給端支撐力度較強；此外，當下越來越嚴的環保政策促進行業優勝劣汰，力量能源長期以來重視環保、安全、技術、質量，早已築造了高壁壘，將受益於此。

綜上所述，從目前表現及後市預期來看，力量能源2018年營收、利潤實現翻倍增長並不難，其優異的財務指標，不足6倍的市盈率，投資價值幾何，一目了然。

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