【異動股】國產軟件板塊持續走強 超圖軟件(300036-CN)等多股漲停

午後，國產軟件板塊持續走強，超圖軟件(300036-CN)漲停報23.36元，截止發稿，二三四五(002195-CN)漲停報4.47元，浪潮信息(000977-CN)漲9.23%報27.22元，衛士通(002268-CN)漲7.08%報20.58元，衛寧健康(300253-CN)、同洲電子(002052-CN)漲逾5%，華宇軟件(300271-CN)、潤和軟件(300339-CN)、中國軟件(600536-CN)等均上漲逾4%。

消息面上，日前，據第一財經報道，由中國電子學會主辦的“關鍵軟件技術與係統發展專家座談會”在北京召開。工業和信息化部副部長陳肇雄指出，要深刻認識加快軟件技術產業發展的極端重要性，軟件作為新一代信息技術產業的靈魂，“軟件定義”已經成為新一輪科技革命和產業變革的重要方向。

另外，財政部近期發佈了《知識產權相關會計信息披露規定(徵求意見稿)》，旨在加強企業知識產權管理，規範企業知識產權相關會計信息披露。

招商證券表示，以雲計算、人工智能為代表技術的新一輪科技浪潮已經來臨，科技龍頭有望憑借著業務帶來的數據資源、巨量的資本積累、最優秀的人才儲備，在以數據為核心的智能時代取得更突出的競爭優勢。強烈看好A股計算機板塊各個細分領域龍頭公司基於過往業務與技術的積累，通過產品與服務智能化升級，體現出超越行業的成長性。

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