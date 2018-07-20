A股午後全線反彈滬指漲2% 金融股午後集體發力

週五，滬深兩市早盤小幅低開後集體下探，在工業互聯網、國產軟件帶動下，指數一度回升翻紅，但午盤前指數再度回落，滬指再次轉為下跌。銀行、證券、保險大金融板塊午後集體大漲，帶動股指強力拉升，滬指漲超2%收復2800點。滬指收報2829.27點，漲2.05%，成交額1294億。深成指收報9251.48點，漲1.12%，成交額1927億。創業板收報1609.55點，漲1.23%，成交額683億。

盤面上，多元金融、保險、銀行、券商等板塊漲幅居前，家用電器、酒店餐飲、化纖等少數板塊下跌。

銀行板塊今日爆發，指數漲超4%，成都銀行(601838-CN)、江陰銀行(002807-CN)、吳江銀行(603323-CN)、張家港行(002839-CN)四股漲停，無錫銀行(600908-CN)大漲近8%，常熟銀行(601128-CN)漲超7%，建設銀行(601939-CN)、招商銀行(600036-CN)等股紛紛跟漲超5%。

保險板塊亦大幅拉升，新華保險(601336-CN)大漲9.29%，西水股份(600291-CN)漲5.6%，中國太保(601601-CN)漲5.11%，中國平安(601318-CN)漲3.63%，中國人壽(601628-CN)漲3.03%，天茂集團(000627-CN)漲2.28%。

國產軟件板塊表現亮眼，圖軟件(300036-CN)、二三四五(002195-CN)漲停，浪潮信息(000977-CN)逼近漲停，浪潮軟件(600756-CN)、衛寧健康(300253-CN)等均上漲逾4%。

消息面上，據21世紀經濟報道，資管新規執行通知即將出台，銀行理財細則最快今日落地。資管新規執行通知即將出台，將在以下幾個方面對新規執行中的問題予以明確：公募產品可以投一部分非標;符合一定條件的老產品可以投資新資產;銀行現金管理類產品和6個月以上定開產品可以參照貨幣基金，實行攤餘成本法;過渡期内，表外產品回表，監管會考慮相關的補充資本的措施;部分股權類以及其他目前特殊原因不能回表的，或將做出妥善安排。監管對整改計劃不會做硬性指標要求，由銀行自主整改。

目前來看，A股的估值水平處於歷史低位，從12個月動態PE來看，全部A股的估值水平為12倍，顯著低於2005年以來的均值16倍，也低於2015年股災及2016年熔斷的極端情況。展望未來，市場繼續下跌的空間較小，已具備長線配置價值。投資最看重“性價比”，除了看“估值”，還要更關心“質量”。從過往A股業績數據來看，2018年一季度企業盈利情況有所改善，預計未來上市公司業績仍有韌性。

作者：覃漢計

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