違反美制裁令 特斯拉電池製造商Panasonic將更換鈷料供應商

日本松下電器 Panasonic (6752-JP) 表示無法確定公司為特斯拉 (TSLA-US) 汽車製造的電池中，使用的鈷原料有多少來自受美國制裁的古巴，因此暫停與加拿大供應商的鈷原料的合作。

Panasonic 是特斯拉的獨家電池供應商，該公司用於製造特斯拉電池的一些鈷是由加拿大供應商 Sherritt International Corp 在古巴開採的，由於在製造過程中會混合使用來自不同地區的原料，因此無法判斷提供給美國市場的電池中有多少是從古巴採購的鈷。

「Panasonic 已選擇暫停與加拿大供應商的關係。」發言人表示，將尋找新的原料供應商。她補充說，由加拿大供應商供應 Panasonic 所製造的電池從今年 2 月起就用於特斯拉 Model S 和 Model X。「目前 Panasonic 已向美國財政部海外資產控制辦公室 (OFAC) 尋求關於其解釋美國禁止古巴原產地進口的範圍的指導。」她說。

特斯拉拒絕回應是否使用來自古巴的鈷原料。並表示它公司多年來一直致力於減少其電池中使用的含量。「特斯拉的目標是在不久的將來，使用不含鈷的電動車電池。」

過去兩年中，因為電動車的革命，使鈷的需求和價格不斷攀升。Sherritt 在古巴的 Moa 礦區生產鈷，並與古巴國有鎳礦公司成立 50-50 的合資企業。Sherritt International Corp 表示:「我們不回應顧客個人相關問題。」該公司並表示自己已在古巴經營 25 年，在古巴開採的鈷原料後運到加拿大精煉，並出售給歐洲和亞洲客戶。