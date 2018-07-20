歐股盤中─汽車類股下挫、主要指數漲跌互見 泛歐 Stoxx 600微漲0.03%

在汽車類股走跌的情況下，今 (20) 日歐股早盤，主要指數漲跌互見，泛歐 Stoxx 600 指數一度微漲 0.03%。

台北時間週五下午 5 點 59 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.03%，德國 DAX 指數下跌 0.02%，法國 CAC 40 指數下跌 0.12%，英國 FTSE 指數上漲 0.10%。

週五早盤，受歐盟草擬報復性關稅清單，準備反制美國汽車關稅的消息影響，汽車類股表現疲軟。

個股方面，紙業及包裝材料供應商 Stora Enso，第 2 季財報不如預期，股價重挫近 10%。

建築業者 Skanska 獲利低於預期，股價跌逾 5%；愛馬仕 (Hermes) 第 2 季營收亮眼，股價上漲約 0.7%。

貿易戰情勢方面，歐盟官員日前指出，布魯塞爾當局，正在草擬新的報復性關稅清單，準備反制美國；此外，中國外交部發言人昨日痛批，美國蠻橫無理、出爾反爾、言而無信，是貿易爭端升級的根本原因。

上述情況，使投資人感到憂心，週四美股收低，道瓊工業指數收跌 134.79 點 (0.53%)，至 25064.50 點；標普 500 指數收跌 11.13 點 (0.40%)，至 2804.49 點；那斯達克指數收跌 29.15 點 (0.37%)，至 7825.30 點。