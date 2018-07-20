Burberry銷毀庫存 價值超過10億元的服飾和香水

英國精品品牌 Burberry(BRBY-UK) 在過去一年中銷毀了超過 2800 萬英鎊 (和台幣約 12 億元) 庫存的產品，為防止品牌遭到仿冒、竊盜或賤賣。此舉在英國引起軒然大波。

據外媒報導，Burberry 在過去五年銷毀的商品總價值超過 9000 萬英鎊，其中包含許多庫存的時裝和化妝品。

「Burberry 採取了謹慎的流程和措施，來處理多餘的庫存量。同時，我們也會繼續致力於減少多餘庫和尋求處理方法，」該公司聲明。此外，Burberry 也表明將嚴肅看待環保議題，並且再利用燃燒廢品時所產生的能量。

曼徹斯特大都會時尚首席講師 Maria Malone 說道:「他們之所以這樣做，是因為市場上充斥著折扣。他們不希望 Burberry 的產品落入任何以折扣價出售並貶值品牌的人手中。」

Burberry 不是唯一一家需要處理過剩產品的公司。擁有卡地亞和萬寶龍品牌的歷峰集團 (CFRUY-US) 在過去兩年中也不得不回購價值 4.3 億英鎊的手錶。分析師表示，這些手錶部分將被回收利用，也有部分會被丟棄。

環保人士對這種浪費表示憤怒。綠色和平組織的 Lu Yen Roloff 說:「儘管價格昂貴，但 Burberry 對自己的產品以及用於製造它們的辛勤工作和自然資源表示不尊重。」

她並補充道:「這是時尚界的骯髒秘密，Burberry 只是冰山一角。」

近期 Burberry 致力於將其品牌推向高端市場，並關閉不屬於戰略地點的商店來削減了成本，以提高利潤。在截至今年 3 月的一份 Burberry 財報中顯示，該公司銷售額幾乎沒有變化，但利潤成長了 5% 達到 4.13 億英鎊。