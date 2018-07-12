特斯拉遭舉報：安裝瑕疵電池與浮報產能數據44%

一名特斯拉前員工 Martin Tripp 宣稱，已向美國證管會 (SEC) 提交正式舉報文件，指控特斯拉安裝不良電池恐引發安全危機，並表示執行長 (Elon Musk) 產能數據刻意灌水，意圖誤導投資人。

受到特斯拉 (TSLA-US) 負面消息的拖累，近日特斯拉股價也已出現大幅拉回，週三 (11 日) 特斯拉股價再度下跌 1.09% 以每股 318.96 美元作收，自 6 月 18 日高點每股 370.83 美元以來，跌幅高達 13.9%。

特斯拉股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

Martin Tripp 提到 ，Tesla 車輛產能已被特斯拉公司刻意誇大，Tripp 聲稱，特斯拉產能數據灌水超過 4 成，還提到特斯拉安裝了瑕疵電池到部分車輛當中，電池間組裝方式不良，也可能會引發安全危機。

特斯拉產能負面問題時有所聞，特斯拉上週一 (2 日) 公布了第 2 季交車狀況，由於一些電池模組供應不足導致產量有所限制，今年上半年總計交貨 47100 輛，與華爾街預期的 51000 輛大相逕庭。

CFRA 分析師 Efraim Levy 亦表示，儘管特斯拉週產 5000 輛 Model 3 的產能達標，短期內特斯拉無法延續這個交車量，並將特斯拉股票從「持有」下調至「賣出」評級。

這名爆料員工早前曾於美國內華達州「超級工廠」工作 ，遭特斯拉日前指控其偷走的內部機密並發散不實謠言，包含電池破裂和過量廢料等，而當時 Tripp 卻有完全不同的版本，他向媒體表示，洩露訊息只是因為特斯拉內沒有人聽見他的擔憂。