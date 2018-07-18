和勤打入特斯拉供應鏈 亦攜手台達電生產電動車電池殼體

和勤 (1586) 拼獲利，新經營團隊明訂獲利導向方針，在產能爆滿的情況下，低於 30% 的訂單不接，成功提升獲利；而切入電動車市場也有斬獲，切入特斯拉供應鏈，也與台達電 (2308) 配合，生產電動車電池殼體，上蓋預計本月量產。和勤目前兩大業務之中，硬碟機構件 (VCM Plate)，終端客戶為 Seagate 與 WD，占全球市場約 20~30%，全球硬碟(HDD) 的需求雖下降，但雲端、物聯網等商業應用的高階機種的需求卻增加，下半年部分 HDD 新產品進入量產，受惠高階機種出貨成長，成長可期。



汽車零件則是和勤的主要成長動力，產品主要應用於變速箱、門鎖、發動機、液壓、座椅、煞車系統等，主要市場在中國大陸。據悉，該公司是德國 VW 集團 Tier1 供應商，至於其他中國自主品牌車廠客戶，和勤屬於 Tier2 廠商。在原有產品之外，今年有 17 個新項目順利轉入量產階段，且客戶也都給出增量計畫，預計下半年將增加 2-3 家新客戶。



和勤和新精沖 (嘉興廠) 總經理呂宏義說，在現有四個車間生產的能量下，為確保客戶增量順利交付，有穩定需求的產品，內部提前做好安全庫存，同時購買相應的新設備，確保下半年順利增量；預計年底會啟動和新精沖第五車間的增建工程，為來年的營運做準備。



同時，為響應電動車趨勢，和勤在電動車零件方面也有斬獲，新產品電動汽車繼電器基座，是特斯拉 (Tesla) 的二線供應商，隨著 Model 3 量產達標，先前因 Model 3 生產進度落後而少出的量，也會在今年達成，目前和勤每月依據 Model3 的生產節奏穩定交貨中。



和勤進一步和 Tesla 合作 ，已在部分機構件上直接供貨，躍升為其一線供應商，未來和勤將持續開發電動汽車新項目，隨著 Tesla 在上海設廠，和勤與 Tesla 的合作可望更為密切。



展望未來，因應中國大陸汽車市場需求，和新精沖全力發展汽車業務；另外計畫將硬碟機構件的生產線將移回台灣和勤總部，預計 2020 年底前完成。和勤總部除了配合台灣高端自行車產業市場業務拓展，汽車產品也將朝東南亞市場做業務發展，以尋求更高的成長。



產品方面，除前述汽車零件新項目量產之外，台灣廠的電池殼殼體將在第四季量產，新產品雙金屬配油盤有 10 個產品已量產，另有 4 個料號已在認證中，其他新產品還有卡車離合器片、紡織機械等等。業務方面，將拓展總成件業務，發展變速箱駐車機構小總成件。



董事長黃亦翔表示，和勤憑著領先的技術與設備，已回到成長的軌道，未來將以高毛利的精密沖壓產品為主要發展目標。在 6 月份營收創歷史單月新高之後，下半年將更上層樓。

