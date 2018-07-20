分析師指Model 3退訂率達24% 馬斯克：上週接獲5000張新訂單

在華爾街分析師聲稱特斯拉 (TSLA-US) 流失了 24% 的 Model 3 訂單後，特斯拉 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 極不尋常地在推文中透露了上週接獲的新訂單比率，意在消除外界對 Model 3 車型需求趨於平緩的觀點。

馬斯克說，特斯拉收到了 7000 多張新訂單：其中 Model S 和 Model X 超過 2000 輛，Model 3 有 5000 輛。

馬斯克不尋常地推文公布特斯拉新接訂單量 （圖: AFP）

Needham 首席分析師 Rajvindra Gill 週四 (19 日) 向客戶發表報告，聲稱特斯拉的 Model 3 訂單取消量比新接訂單更多：「“根據我們的確認，取消訂單的速率加快，要求退款超過下訂金額。各種原因都有：包括等待時間太久、7500 美元補助款到期，以及未提供 35000 美元基本車型。」

報告發表後，特斯拉股價大跌，尾盤拉回小跌 1.12%，以 320.23 美元作收。

科技網站《Electrek》對這份報告的部分內容提出質疑，特斯拉稍後也發表聲明否認 Model 3 車型的取消量超過新訂單。

但週四晚間馬斯克推文確認上週的新訂單率，這是特斯拉一般不會透露的。該公司通常會在每季末發布與上年同期相比的交車和生產數量，但僅此而已。

《Electrek》報導分析認為，馬斯克宣稱一週接獲 Model S 和 Model X 的 2000 輛訂單，是全球平均值，這些數字很不錯。

至於「5000 輛 Model 3 淨新增訂單」，「淨」表示這是在取消後新增的數字，與 Gill

的觀點並不違背，但同樣要考量的是它是在特斯拉向北美所有消費者開放自由設計功能並停止接受預訂後接獲的訂單。

因此，這些新訂單可能只來自北美。特斯拉還可能仍在國際間增加預約訂單。

最令人印象深刻的是，這 5000 輛新訂單是在特斯拉邀請所有北美預約車主開始下單後的幾週內產生。

因此就這一點而言，特斯拉的確是收到了一大批訂單，甚至可能遠超過 5000 ，特別是那些等待兩款全時四驅版本訂單的車主。