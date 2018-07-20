都是NBA金州勇士惹的禍？eBay財報不佳 怪賽事過短

週四 (19 日) 網路商城 eBay (EBAY-US) 首席執行長 Devin Wenig 在與分析師的電話會議上表示，旗下票務銷售商 StubHub 因體育賽事和音樂會的銷售較差，拖累了該公司的財報。

eBay 股價週四收盤下跌 10.12% 來到 34.11 美元。

eBay 股價日線趨勢圖

eBbay 認為今年初的棒球季因雨季來臨，使 StubHub 銷量無法提升。同時，著名籃球員 LeBron James 原屬的克利夫蘭騎士隊也因被金州勇士隊 4 場內解決，縮短了 NBA 決賽的賽程。而曲棍球總決賽也在 5 場內便結束，少賺了 2 場。

Wenig 提道，俄羅斯舉辦的足球世界杯也未對本季度的 StubHub 產生任何有意義的影響，而音樂會和劇院門票銷售的需求也低於預期。

更令人不安的是，eBay 的整體銷售額未達預期，該公司在今年剩餘時間內下調了收入前景，似乎於亞馬遜 (AMZN-US) 的地位開始出現拉鋸戰。

根據研究公司 eMarketer 最近的一份報告顯示，eBay 今年迄今占美國電子商務銷售額的 6.6%。雖然這對於第 2 名來說已經夠好了，但與亞馬遜控制的 49.1% 份額相比卻相形見絀。

華爾街擔心這一點。Jefferies 分析師 Brent Thill 也因此降低了 eBay 的目標價，擔心還會再度失去市場份額。

瑞穗分析師 James Lee 也削減了 eBay 的目標價。他在一份報告中表示，美國和國際市場的增長正在放緩，並指出 eBay 計劃在廣告和其他營銷方面投入更多資源，從而影響利潤。

在過去的幾年裡，eBay 的股價也落後於分拆的網路支付公司 PayPal (PYPL-US)。

