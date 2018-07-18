特斯拉多頭「告誡」馬斯克：臉皮薄脾氣差 少說兩句多幹活吧

馬斯克最近擁有了一項川普的屬性——大家都希望摁住他的手，讓他沒法發推特。

CEO 馬斯克在推特上對參與救助泰國被困洞穴 13 人的一名英國潛水員惡言相向，投資者進一步擔憂馬斯克無法專注於汽車業務，特斯拉股價本周一一度大跌 3.5%。

馬斯克和該名潛水員的爭執始於上周。救援隊拒絕了 SpaceX 提供的小型潛艇，認為其無法工作，但馬斯克在推特中，艇可以順利抵達人員被困的洞穴，還將上述潛水員稱為「戀童癖」。

這一推文已經被馬斯克刪除，特斯拉方面也沒有做出回應，但股東及投資者紛紛指責馬斯克此舉甚不成熟，也影響到了特斯拉的前景評價。

「你和 Vern Unsworth 的對噴越界了。從你刪除了推文來看，我想你大概也同意這一點。但要重新獲得投資者的信任，還需要做更多。」分析師 Gene Munster 在一封「致馬斯克公開信」中痛心疾首，「你的行為舉止正在給你的領導能力打上毫無好處的標籤——臉皮薄、脾氣差。」

Gene Munster 是 Loup Ventures 的科技分析師，此前曾是最著名的蘋果分析師之一。Munster 此前對特斯拉整體持樂觀態度，曾稱特斯拉會是下一個蘋果，有望在 9 月實現盈利。

但即使是樂觀的分析師，也對馬斯克近來的脾氣感到頭疼。「你可以考慮停一段時間的發推。發推能讓特斯拉占據新聞版面，但這對生產和產品進程毫無幫助。」

在 Gene Munster 看來，馬斯克不應該再繼續和空頭打口水戰了。「在我做分析師的年年歲歲里，我發現激進回擊空頭的公司都失敗了。打爆空頭最好的武器不是口水，是實際的推升股價的行動。」

馬斯克近兩個月來的推特活動顯著上升，發推數目、點讚頻率都有明顯加速。這段時間內，Model 3 量產前景不明，公司資金壓力加劇，空頭擁擠唱衰股價。

馬斯克近一年以來推特數目，5 月以來增長明顯加快（來源：Trackalytics）

點讚數目也有類似趨勢，馬斯克的社交媒體活動 5 月以來顯著加劇（來源：Trackalytics）

在生產壓力下，特斯拉 CEO 不但加大了社交活動，似乎還失去了對情緒的控制。在 5 月初的第一季財報會議上，馬斯克怒斥分析師的問題無聊，掛斷電話轉到 Youtube 和普通投資者互動長達 25 分鐘。

為了穩住股價，馬斯克其後對自己的這一行為致歉，並兩度增持特斯拉股票穩定投資者信心。