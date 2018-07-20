人民幣兌美元將繼續下跌 有望邁向6.81元--FXTM富拓

以下為環球外匯經紀FXTM富拓研究分析師Lukman Otunuga的評論摘要：

強勢美元仍將是市場一大主題，同時全球貿易關系緊張對市場人氣有負面影響，新興市場貨幣料進一步受挫。

人民幣的表現繼續顯示其深受外部因素影響。人民幣兌美元已跌至年內新低並且預計將繼續下跌。從技術面看，美元/人民幣日收盤有效突破6.750元，則有望向2017年6月以來的最高水平（約6.810元）邁進。

**美元多頭卷土重來**

本周，美元走勢極為樂觀。從技術面看，如果多頭能攻克95.00，那麼美元指數有望上探96.00和96.40。

**英國零售額數據令人失望**

英國6月份零售額下降0.5%，遠遜於市場預期的增長0.2%，英鎊應聲大跌。若空頭在1.3000美元下方保持控制地位，英鎊有進一步下跌空間。如果美元繼續升值，英鎊/美元下一目標位見1.2950美元。

**黃金**

在美元大幅升值之際，預計黃金市場本周收盤大幅走低。

日線圖上，金價仍處於嚴峻壓力之下。美元走強、美國加息前景樂觀抑制了投資者對黃金市場的興趣。若金價持續受阻於1,220美元，則可能進一步跌向1,209美元和1,200美元。

路透香港7月20日

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