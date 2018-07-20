資管新規執行通知即將出台，銀行理財細則最快今日落地

4月27日《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》(下稱“指導意見”)出台，對資管的發展明確了方向，但機構實操層面還有一些模糊之處，各界都在等待進一步執行通知指導以開展業務。

21世紀經濟報道記者從多個信源獲悉，銀保監會正在製定的銀行理財細則這兩天有望落地，最快或將於今日出台，同時央行近期會下發執行通知，對指導意見中的部分在執行過程中的問題做出了明確。

“資管新規的大方向和主要精神沒有改變，要保持政策執行的穩定和定力，但是政策發佈後受中美貿易等多種因素的影響，市場環境也發生較大改變，執行過程中也出現過嚴的現象 因此監管從實際出發對細節做了明確。”一位知情人士表示，這個過程中監管和市場做了諸多溝通，在大環境面前既要保持定力又要把握節奏和力度，改革總是在與市場博弈中艱難前行，勇敢的改革者需要靈活應對變化的局面。

據記者獲悉，央行或將在以下幾個方面做出明確：

公募產品可以投一部分非標

一是公募產品或將可以投一部分非標。《指導意見》規定，公募產品主要投資標準化債權類資產以及上市交易的股票，除法律法規和金融管理部門另有規定外，不得投資未上市企業股權。公募產品可以投資商品及金融衍生品，但應當符合法律法規以及金融管理部門的相關規定。

就銀行理財而言，“非標”投資的關鍵問題，不在於估值(因為可以明確採用成本攤餘計量)，也不在於額度管控(更關鍵因素控製自然規模就控製住了)，而在於資管新規作為框架性文件已經嚴格限製了期限錯配。在這個前提下，如何適度放松對非標的管控，以有序推動企業去槓桿，是銀行關心的關鍵。

據一名銀行資管部高層表示，目前銀行新的理財產品投資非標資產的，備案時必須明確為私募類型產品，公募產品即使期限匹配也不予通過備案。在期限錯配要求的大框架下，能夠對非標投資放松的口子就在銀行公募產品投資“非標”，若能放開，將向企業釋放一定流動性。

“《指導意見》的表述為主要投資標準化債權，那麽就應該允許投一定非標 由於非標大幅受限，實體經濟融資受影響嚴重，如果允許投一部分非標，對於流動性有一定改善。”一名資管業專家表示。

老產品可以投資新資產

二是符合一定條件的老產品或將可以投資新資產。該規定的背景在於，此前的規定中，為了順利完成過渡，老產品可以繼續投資老資產，但是對於老產品能否投資新資產沒有明確，現在考慮到市場需要擴大融資渠道，執行通知或明確允許老產品投資新資產。

有資深銀行資管人士指出，過渡期兩個月以來，符合監管規定的產品發行規模和增速不達預期。以銀行為例，資管部門可能做好了準備，但渠道和客戶部門可能沒有做好準備;或總行做好了準備，分支機構還沒有做好準備。因此，如果一刀切地要求老產品不得投資新資產，反而可能影響資管新規的順利過渡。

現金管理類、部分定開產品用攤餘成本法估值

三是部分類貨基產品或將採用攤餘成本法。“目前貨幣基金是採用攤餘成本法，考慮到監管一緻性，銀行現金類理財產品可以參照貨幣基金，實行攤餘成本法，6個月以上定期開放型理財產品也可以實行攤餘成本法。”知情人士透露。

資管新規對併未一刀切地要求所有資管產品使用市值法計價，而是對符合條件的封閉式產品允許以攤餘成本進行計量淨值。這符合市場預期，對於封閉式、非期限錯配、非資金池運作的資管產品，在滿足約束條件下，可有效避免流動性風險，使用攤餘成本法和市值法計價差别不大。

有資管人士表示，定期開放型理財產品為銀行理財資金池類產品改造的主要出路，在投資者看來會天然與資金池報價類產品比較，定期開放申贖意味著產品需定期公佈淨值，若使用市值法，會造成投資者的申購成本和持有收益隨市場波動而波動，由於定開產品是信用債重要投資主體，一旦出現淨值大幅波動，投資人大量贖回，會帶來信用債市場的抛售壓力，導緻債市動蕩。

過渡期產品回表的資本補充

四是或將對過渡期產品回表的問題做出妥善安排。監管會考慮相關的補充資本的措施。根據資管新規，過渡期問題由原來的2019年6月延長至2020年底，給了金融機構更充足的整改和轉型時間。監管要求資產回表不能在2020年前一次性回表，必須逐年分批次進行，這對銀行貸款規模、資本波動會帶來一定的影響。?

此前，招行高管在該行股東大會上表示，過渡期之内，招行70%非標資產自然到期，30%非標資產的期限會超過資管新規的過渡期。根據招行方案，一是，對有還款實力的企業，動員企業提前還款;二有可能對回表產品的資本佔用有一定放寬，對非標資產，通過非標轉標轉化為標準化資產，在新產品中繼續承接;三是對期限比較長的項目，與保險資金等長期限資金合作，共同消化。

另外，新規執行通知還將對部分股權類以及有現實回表困難的產品會做出妥善安排。據21世紀經濟報道記者與銀行資產管理部高層人士交流，按原來新規的規定，各家銀行均有在過渡期内無法自然到期的產品，尤其是一些長期限股權類產品和投向特殊行業比如“兩高一剩”領域的產品，這部分產品期限很長併且難以通過回表或者其他渠道化解，如果此次執行通知對這部分產品的回表問題留出口子可以說是有益補充。

從目前看，資產回表進程併不令人滿意。表内信貸難以承接表外融資的局面仍在繼續，大部分表外融資需求難以向表内轉移，是拖累社融的主因。

需要進一步明確的是，監管考慮對過渡期產品補充資本的舉措措施，市場呼籲，一是讓銀行通過優先股、二級資本債、可轉債等在公開市場募集資金;二是會對回表產品放寬風險資本約束標準。

允許銀行自主整改

五是整改計劃上，未來監管或將允許自主整改，而不會對整改計劃做出硬性指標要求。《指導意見》對於過渡期和產品整改的規定是，新規過渡期為新規發佈之日起至2020年底。金融機構應當製定過渡期内的資產管理業務整改計劃，明確時間進度安排，併報送相關金融監督管理部門，由其認可併監督實施，同時報備中國人民銀行。過渡期結束後，金融機構的資產管理產品按照意見進行全面規範(因子公司尚未成立而達不到第三方獨立託管要求的情形除外)，金融機構不得再發行或存續違反本意見規定的資產管理產品。

執行通知對於整改計劃不做硬性指標要求，允許金融機構自主整改，這一背景是，在原來新規出台後，監管針對整改的非書面要求中，整改必須每年壓降三分之一。對於銀行而言，自主整改意味著可以更靈活的根據自身情況安排壓降老產品和發行新產品的節奏。如若必須按照監管規定以同樣的節奏推進，一緻性行動對於市場的影響更為集中，可能導緻較大波動。另外，自主整改也給銀行足夠的空間尋找自身定位，研究和設計新產品。

即將落地的執行通知文件對資管機構在執行層面上更具有可操作性，考慮了實際情況，值得指出的是，這併不是監管精神和原則上的放松，執行通知仍堅守了新規的方向。

比如，目前部分銀行有一種意向，即通過資產證券化非標轉標的操作繞過投資非標的限製，具體而言，比如A理財產品發的非標，去一些場外交易中心簡單登記，即算資產證券化，然後再發行B產品去購買這隻資產證券化為“標”了的產品。即使如此，這種操作仍受到新規中關於“持有單一證券不得超過30%”的集中度限製，有些銀行希望將這條取消，但監管部門認為這是不符合新規的方向和精神，這是違規操作。

執行通知的調整，一方面是考慮到執行過程中的可操作性，另一方面是考慮到新規出台後市場呈現出的實際情況。這些新的情況包括：新增社會融資規模連續驟降，債券違約愈演愈烈，信用風險逐步蔓延，企業再融資極為困難。?

資管新規4月底發佈，5月、6月，新增社會融資規模連續驟降。5月份，新增社融規模環比近乎腰斬，同比大降3022億元;6月新增社融總量1.18萬億，同比少增約6000億，社會融資規模存量增速繼續大降至9.8%。結構上看，發放給實體企業的貸款保持增長，主要是表外非標融資持續大幅萎縮。

債券市場，違約事件不斷爆出，中小民營企業債券融資渠道明顯受阻。截至7月16日中城建公告15中城建MTN001截至付息日終未能足額償付資金，今年以來債券市場已經有超過15個發行人、27隻債券發生違約，涉及債券餘額超過280億。

來源：21世紀經濟報道

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