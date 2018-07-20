【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週四下跌，因此前發布的業績不佳，加上市場擔心歐盟可能對美國進口商品征收報復性關稅。道瓊斯指數下跌 0.5% 至 25,065 點；標準普爾指數下跌 0.4% 至 2,804 點；納斯達克指數下跌 0.4% 至 7,825 點。人民幣匯率大跌；特朗普表示美聯儲加息不利美國經濟及美股後，人民幣兌美元有所反彈。

油價週四上升，紐約 8 月期油上升 1.0% 至每桶 69.46 美元。金價下跌，因美元走強。紐約 8 月期金下跌 0.3% 至每盎司 1,224.0 美元。

香港和內地股市週四下跌。油氣開採股逆市上升，其中聯合能源（467.HK）上漲 7.2%； 航空股走軟，中國南航（1055.HK）股價下跌 5.9%；物業管理股錄得下跌。個股方面，復星醫藥（2196.HK）折價 9.0% 配股凈籌 25.8 億港元，股價下跌 7.0%；維達國際（3331.HK） 中期業績勝預期且增派股息，股價上漲 7.2%；六福集團（590.HK）遭部分券商下調目標價，股價下跌 4.4%；昂納科技（877.HK）發布盈利預喜，股價微升 0.4%。恒生指數下跌 0.4% 至 28,011 點，國企指數下跌 0.5% 至 10,523 點，香港股市成交金額增加 1.6% 至 774 億港元。上證綜合指數下跌 0.5% 至 2,773 點，滬深兩市成交金額減少 7.1% 至人民幣 3,113 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 此前招股的博駿教育（1758.HK）孖展認購尚未足額。

◇ 亨泰（197.HK）宣布執行董事陳卓宇先生將向中華開發投資出售其所持有全部公司權益 27.9% 及公司結欠陳先生之所有股東貸款及其他負債，總代價為 3.1 億港元（假設沒有任何股東貸款及其他負債，相當於每股 0.60 港元，較最後收盤價折讓 1.6%）。

◇ 歌禮製藥（1672.HK）目前有五項抗病毒藥物發現和開發計劃，包括兩個處於或臨近商業化階段的丙肝在研藥物和一個已完成 IIa 期臨床試驗的 HIV 在研藥物。此外，公司有一個已完成 I 期及 I 期擴展臨床試驗的肝癌在研藥物。國家食品藥品監管總局於 2018 年 6 月 8 日授出有關達諾瑞韋（首種由國內公司開發的商業化階段的 HCV 治療藥物）的新藥申請批准且公司已於中國開始將戈諾衛 R（達諾瑞韋）進行商業化。除達諾瑞韋外，迄今，公司尚未商業化任何產品。另一方面，公司預計於 2018 年第三季度提交拉維達韋（針對丙肝 NS5A 靶點的泛基因型 DAA，治療方案優於競爭對手的產品）的新藥申請。戈諾衛 R 及拉維達韋被國家食品藥品監管總局指定為國家一類新藥，有資格獲得優先審批或快捷批核。2016-2017 年，公司收益（預付款項非產品銷售）分別為人民幣 3,298 及 5,320 萬元；股東應佔虧損分別為人民幣 2,681 及 5,394 萬元。2018 年第一季公司收益及股東應佔溢利分別為人民幣 5,106 及 1,163 萬元。公司今天起至 7 月 25 日招股，預計 8 月 1 日上市，招股價介乎 12.0-16.0 港元，淨集資額約 29.8 億港元（招股價中位數），市值介乎 134-179 億港元。基石投資者 GIC 將認購 16.4%-21.9% 全球發售股份。

◇ 中國財險（2328.HK）公布 2018 年上半年原保費業務收入為人民幣 2,048 億元，按年增加 14.2%（首 5 月增速為 15.0%）。

◇ 中國電力（2380.HK）公布 2018 年上半年公司及其附屬公司合併銷售電量為 3,310 萬兆瓦時，同比增長 11.7%，其中第二季度售電量按年增長 18.5%，較首季之 4.9% 大幅改善。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)