離岸人民幣兌美元繼續走低破6.83關口

今早，繼短線連續跌破6.81、6.82關口後，離岸人民幣兌美元繼續走低，現破6.83關口。截止9:45分，離岸人民幣報6.8346;在岸人民幣兌美元也跌破6.80關口，報6.8062,。

稍早前，中國外匯交易中心公佈，今日人民幣兌美元中間價報6.7671，下調605點，連續第7天調降。上一交易日中間價6.7066。上一交易日官方收盤價報6.7734，上一交易日夜盤收盤報6.7740。

分析人士認為，近期人民幣匯率雙向波動加大，反映出市場預期更趨分化，匯率彈性增強，但在復雜的内外形勢下，也需警惕貶值預期加重，加劇市場波動，必要時逆週期調控政策可適時發揮穩定市場作用。

部分觀點認為，國内去槓桿疊加貿易環境變化，增加了下半年經濟運行的不確定性，進而倒逼央行流動性調控放松，中美利差走勢持續收窄，令人民幣對美元承受貶值壓力。

國家外匯管理局19日公佈的統計數據顯示，2018年6月，銀行結售匯順差131億元人民幣，其中，銀行代客結售匯順差473億元，均連續3個月保持順差。2018年上半年，銀行結售匯順差880億元。

外匯局相關人士在介紹2018年上半年外匯收支數據有關情況時表示，銀行結售匯差額由逆轉順，涉外收付款逆差下降，外匯市場供求基本平衡。另外，衡量購匯意願的售匯率，較2017年同期下降4個百分點，衡量結匯意願的結匯率，較2017年同期上升3個百分點，說明市場主體購匯意願總體下降、結匯意願有所回升，匯率預期基本穩定。

外匯局人士表示，我國外匯市場運行密切相關的經濟基本面和政策基本面依然穩健，我國跨境資金流動和外匯市場運行有條件保持總體平穩。過去幾年，外匯局在應對外部壓力方面進一步積累了管理經驗，也豐富了政策工具。將維護外匯市場穩定，防範跨境資本流動風險，保障外匯儲備安全、流動、保值增值。

央行也於當天公佈了6月份外匯佔款數據，數據顯示，6月末央行口徑外匯佔款餘額增加76.1億元至21.5萬億元，為連續6個月上升。

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