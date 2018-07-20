【大行報告】恒大證券：美國加息預期鞏固 黃金價跌

恒大證券7月20日晨早報告指出:

黃金

金價週四下跌，因此前美聯儲主席鮑威爾的講話鞏固了市場對美國今年還加息的預期。

美元上漲,消息不利金價。現貨金跌0.3%，報毎盎司1,223.15美元。期金跌0.3%，報每盎司1,224美元。

基本金屬

期銅週四下跌，因市場擔心美中兩國的貿易爭端會減弱市場對基本金屬的需求。期銅跌1.4%，報每噸6,065美元。

美國和中國本月對彼此340億美元的進口商品徵收了關稅，而這一不斷升級的貿易爭端已經擾亂了金融市場。

美元上漲，消息不利基本金屬價格。

外匯

美元週四漲幅減弱，因此前美國總統特朗普表達了對美元強勁和美聯儲加息感到擔憂。

特朗普在接受CNBC專訪時表示，強勁美元令美國處在不利位置，並表示人民幣會像石頭一樣墜落。

特朗普還表達了對美聯儲收緊貨幣政策的不滿，指出他擔心這可能影響美國經濟和競爭力。

能源

油價週四升跌不一，因市場對原油供應增加感到憂慮，及沙特此前的原油出口下降言論等。

沙烏地阿拉伯石油輸出國組織（OPEC）理事阿瑪稱，因此前限制多餘產量，而預計該國8月原油出口將下降10萬桶/日，消息有利油價。

有消息指，6月OPEC和非OPEC產油國比協議水準多減產20%，消息有利油價。

美元上漲，消息不利油價。挪威鑽井平臺工人罷工結束，消息不利油價。

原油漲0.7美元，報每桶69.46美元。布蘭特原油跌0.32美元，報每桶72.58美元。

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