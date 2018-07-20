超級高鐵正式落戶中國 有望徹底颠覆人類交通出行方式

7月19日，銅仁市與美國超級高鐵公司(HTT)舉行“真空管道超級高鐵研發產業園項目”簽約儀式，標志著超級高鐵項目落戶貴州銅仁邁出了堅實的一步。據了解，這是美國超級高鐵公司與中國簽署的第一份超級高鐵建設協議。根據協議，銅仁市政府與HTT公司將分别以1:1的出資比例在銅仁市成立合資公司，共建“真空管道超級高鐵研發產業園”項目。據悉，雙方將在銅仁市建一條10公里長的超級高鐵線路。

業内人士表示，Hyperloop超級高鐵的出現，有望徹底改變人們的交通出行方式，被稱為繼汽車、火車、飛機和船舶之後的第五種交通方式。超級高鐵在接近真空的管道内實現每小時760英里(約合1220公里)的高速運行，這一速度接近音速。目前的可行性方案為真空磁懸浮技術，列車和軌道將大量採用稀土永磁材料。有資料顯示，HTT公司研發的超級高鐵即使用“被動磁懸浮”係統。

上市公司中，銀輪股份(002126-CN)通過全資子公司上海銀輪投資旗下薩摩亞SPV參股HTT。中科三環(000970-CN)是世界第二、中國最大的钕鐵硼永磁材料生產商。中國鐵建(601186-CN)全資子公司中鐵磁浮交通投資建設有限公司出席了簽約儀式，有望成為項目建設主體。

來源：中證資訊

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