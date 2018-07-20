新聞

[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                       107/07/19  107/07/18  漲跌(元)  漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金                                             10.50120   10.49940   0.00180    0.01714
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                       10.05910   10.04760   0.01150    0.11446
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                       10.05910   10.04760   0.01150    0.11446
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                         10.02320   10.01260   0.01060    0.10587
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                         10.02320   10.01260   0.01060    0.10587
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.35520    9.35070   0.00450    0.04812
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.61240    9.60650   0.00590    0.06142
中國信託台灣活力基金                                             15.95000   15.95000   0.00000    0.00000
中國信託台灣優勢基金                                             18.43000   18.43000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.13000   10.09000   0.04000    0.39643
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.71000    9.68000   0.03000    0.30992
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.11000    9.08000   0.03000    0.33040
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.27000   10.24000   0.03000    0.29297
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.81400    9.80180   0.01220    0.12447
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.22200    9.21050   0.01150    0.12486
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.18910   10.18450   0.00460    0.04517
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.57200    9.56770   0.00430    0.04494
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.44720   10.37520   0.07200    0.69396
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.12050    9.05770   0.06280    0.69333
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.23480   11.20220   0.03260    0.29101
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.14080   10.11140   0.02940    0.29076
中國信託智能運動基金-台幣                                        11.15000   11.08000   0.07000    0.63177
中國信託智能運動基金-美元                                        10.93000   10.88000   0.05000    0.45956
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                    10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
中國信託智慧城市建設基金-美元                                     9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.98130   10.98120   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.49900    9.48990   0.00910    0.09589
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.18450    9.17570   0.00880    0.09591
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.63970    9.63460   0.00510    0.05293
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.31650    9.31150   0.00500    0.05370
中國信託精穩基金                                                 18.80300   18.98210  -0.17910   -0.94352
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.48000   11.44000   0.04000    0.34965
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   11.12000   11.08000   0.04000    0.36101
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.73000   11.71000   0.02000    0.17079
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.40000   11.39000   0.01000    0.08780
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金                                                     67.36000   67.77000  -0.41000   -0.60499
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           39.10610   39.03240   0.07370    0.18882
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     18.67000   18.83000  -0.16000   -0.84971
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.36960   11.36860   0.00100    0.00880
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.60260   10.61640  -0.01380   -0.12999
元大上證50基金                                                   27.86000   27.91000  -0.05000   -0.17915
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.67000   12.75000  -0.08000   -0.62745
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.42000   11.51000  -0.09000   -0.78193
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.13000   13.09000   0.04000    0.30558
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.53800   12.54400  -0.00600   -0.04783
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    16.78400   16.75600   0.02800    0.16710
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.05800   11.08100  -0.02300   -0.20756
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.75600   10.79400  -0.03800   -0.35205
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.07000    3.07000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.87000   13.89000  -0.02000   -0.14399
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.44770   46.59450  -0.14680   -0.31506
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.40380   10.39680   0.00700    0.06733
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.64800    9.64160   0.00640    0.06638
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.67980    9.68680  -0.00700   -0.07226
元大巴西指數基金                                                  5.53500    5.59500  -0.06000   -1.07239
元大巴菲特基金                                                   30.48000   30.58000  -0.10000   -0.32701
元大日經225基金                                                  28.53000   28.61000  -0.08000   -0.27962
元大台商收成基金                                                 24.74000   24.63000   0.11000    0.44661
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.37000   12.37000   0.00000    0.00000
元大台灣50單日正向2倍基金                                        38.00000   37.89000   0.11000    0.29031
元大台灣中型100基金                                              33.84000   33.95000  -0.11000   -0.32401
元大台灣加權股價指數基金                                         25.36100   25.39100  -0.03000   -0.11815
元大台灣卓越50基金                                               83.43000   83.24000   0.19000    0.22826
元大台灣金融基金                                                 17.53000   17.59000  -0.06000   -0.34110
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.41000   31.56000  -0.15000   -0.47529
元大台灣高股息基金                                               26.25000   26.36000  -0.11000   -0.41730
元大台灣電子科技基金                                             36.53000   36.42000   0.11000    0.30203
元大全球ETF成長組合基金                                          10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.83000   14.81000   0.02000    0.13504
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.72000   13.74000  -0.02000   -0.14556
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.32000   13.32000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.75400   12.80000  -0.04600   -0.35938
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.84000    8.85000  -0.01000   -0.11299
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.74000    6.75000  -0.01000   -0.14815
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.55000    8.56000  -0.01000   -0.11682
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.70000    6.71000  -0.01000   -0.14903
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.55800    9.52300   0.03500    0.36753
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.50000   10.44000   0.06000    0.57471
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.40000    9.35000   0.05000    0.53476
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.63000   13.61000   0.02000    0.14695
元大全球農業商機基金                                             17.03000   17.09000  -0.06000   -0.35108
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
元大印尼指數基金                                                  8.44700    8.37500   0.07200    0.85970
元大印度指數基金                                                  9.89300    9.92400  -0.03100   -0.31237
元大印度基金                                                     12.74000   12.79000  -0.05000   -0.39093
元大多多基金                                                     21.52000   21.57000  -0.05000   -0.23180
元大多福基金                                                     58.31000   58.55000  -0.24000   -0.40991
元大亞太成長基金                                                  9.38000    9.36000   0.02000    0.21368
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.56560    8.56890  -0.00330   -0.03851
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.07350    7.07620  -0.00270   -0.03816
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.59200    9.57100   0.02100    0.21941
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.72000    9.67000   0.05000    0.51706
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.95700    9.94600   0.01100    0.11060
元大卓越基金                                                     52.29000   52.43000  -0.14000   -0.26702
元大店頭基金                                                      9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
元大泛歐成長基金                                                  9.55000    9.50000   0.05000    0.52632
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.24670   10.24610   0.00060    0.00586
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.52040    9.50440   0.01600    0.16834
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  31.48140   31.36960   0.11180    0.35640
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 38.40290   38.38790   0.01500    0.03907
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      18.91490   18.85290   0.06200    0.32886
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.54010   19.64880  -0.10870   -0.55321
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.59490   38.48520   0.10970    0.28504
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.37800   20.35780   0.02020    0.09922
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.92660   17.93260  -0.00600   -0.03346
元大高科技基金                                                   21.53000   21.51000   0.02000    0.09298
元大得利貨幣市場基金                                             16.24620   16.24600   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97680   11.97670   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                   14.24000   14.12000   0.12000    0.84986
元大華夏中小基金                                                  8.18000    8.22000  -0.04000   -0.48662
元大新中國基金-人民幣                                            10.39000   10.43000  -0.04000   -0.38351
元大新中國基金-美元                                               9.93000   10.00500  -0.07500   -0.74963
元大新中國基金-新台幣                                             9.81000    9.86000  -0.05000   -0.50710
元大新主流基金                                                   30.17000   30.24000  -0.07000   -0.23148
元大新東協平衡基金-美元                                           9.34000    9.33000   0.01000    0.10718
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.03000    9.00000   0.03000    0.33333
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.36460   10.39080  -0.02620   -0.25215
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.79610    9.85570  -0.05960   -0.60473
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.38320   10.42390  -0.04070   -0.39045
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.08690    9.12250  -0.03560   -0.39024
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.75870    9.75210   0.00660    0.06768
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.39300    9.38670   0.00630    0.06712
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.82790    9.80010   0.02780    0.28367
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.46240    9.43560   0.02680    0.28403
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.51530    9.50940   0.00590    0.06204
元大新興亞洲基金                                                 11.71000   11.66000   0.05000    0.42882
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.15040    9.16170  -0.01130   -0.12334
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          8.92290    8.93390  -0.01100   -0.12313
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.32480    9.31610   0.00870    0.09339
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.09250    9.08410   0.00840    0.09247
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.09490   15.09480   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                     42.42000   42.28000   0.14000    0.33113
元大實質多重資產基金-人民幣                                      10.10000   10.02000   0.08000    0.79840
元大實質多重資產基金-美元                                         9.47700    9.44000   0.03700    0.39195
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.91000    9.85000   0.06000    0.60914
元大滬深300單日反向1倍基金                                       15.92000   15.94000  -0.02000   -0.12547
元大滬深300單日正向2倍基金                                       13.38000   13.28000   0.10000    0.75301
元大摩臺基金                                                     38.76000   38.68000   0.08000    0.20683
元大標普500基金                                                  25.94000   25.79000   0.15000    0.58162
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.17000   13.18000  -0.01000   -0.07587
元大標普500單日正向2倍基金                                       33.92000   33.76000   0.16000    0.47393
元大標智滬深300基金                                              16.40000   16.55000  -0.15000   -0.90634
元大歐洲50基金                                                   25.04000   24.85000   0.19000    0.76459
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.58740    9.54400   0.04340    0.45474
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.16810   10.16780   0.00030    0.00295
元大績效基金                                                     62.38000   62.55000  -0.17000   -0.27178
元大韓國KOSPI200基金                                             21.96000   22.03000  -0.07000   -0.31775
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.26000   16.12000   0.14000    0.86849
日盛上選基金                                                     37.38000   36.86000   0.52000    1.41074
日盛小而美基金                                                   19.74000   19.61000   0.13000    0.66293
日盛中國內需動力基金                                             11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.43050   11.41420   0.01630    0.14280
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.61990    9.60610   0.01380    0.14366
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.44820   11.46100  -0.01280   -0.11168
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.62890    9.63970  -0.01080   -0.11204
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.39060   10.39850  -0.00790   -0.07597
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.72440    8.73100  -0.00660   -0.07559
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.79000   11.76000   0.03000    0.25510
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        11.44000   11.50000  -0.06000   -0.52174
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      11.72000   11.75000  -0.03000   -0.25532
日盛日盛基金                                                     15.04000   15.00000   0.04000    0.26667
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
日盛全球抗暖化基金                                               10.59000   10.55000   0.04000    0.37915
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.02950   10.02880   0.00070    0.00698
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.45130    9.45070   0.00060    0.00635
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.84450    9.83940   0.00510    0.05183
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.27920    9.27440   0.00480    0.05176
日盛全球新興債券基金A                                            10.59610   10.58250   0.01360    0.12851
日盛全球新興債券基金B                                             8.24970    8.23910   0.01060    0.12865
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.35140    2.33340   0.01800    0.77141
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.64000    1.62750   0.01250    0.76805
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.35690    0.35590   0.00100    0.28098
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.24970    0.24900   0.00070    0.28112
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  11.84370   11.80060   0.04310    0.36524
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.15180    8.12210   0.02970    0.36567
日盛亞洲機會基金                                                  7.39000    7.40000  -0.01000   -0.13514
日盛首選基金                                                     18.87000   18.81000   0.06000    0.31898
日盛高科技基金                                                   20.35000   20.08000   0.27000    1.34462
日盛貨幣市場基金                                                 14.76280   14.76260   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                   44.03000   43.88000   0.15000    0.34184
日盛精選五虎基金                                                 40.23000   40.11000   0.12000    0.29918
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47830   13.47820   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               36.49000   36.25000   0.24000    0.66207
台新MSCI中國基金                                                 21.35000   21.32000   0.03000    0.14071
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.06000   18.07000  -0.01000   -0.05534
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      22.02000   21.96000   0.06000    0.27322
台新大眾貨幣市場基金                                             14.15470   14.15450   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.31300   10.28880   0.02420    0.23521
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.58900   10.60170  -0.01270   -0.11979
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.08480   10.07510   0.00970    0.09628
台新中國通基金                                                   49.21000   48.95000   0.26000    0.53115
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.52720    0.52960  -0.00240   -0.45317
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            16.09700   16.13700  -0.04000   -0.24788
台新中國精選中小基金-美元                                         0.40070    0.40330  -0.00260   -0.64468
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.26000   12.31000  -0.05000   -0.40617
台新主流基金                                                     25.43000   25.32000   0.11000    0.43444
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.83000   19.85000  -0.02000   -0.10076
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.65270    0.65490  -0.00220   -0.33593
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.83000   14.85000  -0.02000   -0.13468
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.48710    0.48870  -0.00160   -0.32740
台新台灣中小基金                                                 38.39000   38.28000   0.11000    0.28736
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.72410    9.69580   0.02830    0.29188
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.22360    9.21780   0.00580    0.06292
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.61000    8.58000   0.03000    0.34965
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.30100   10.29450   0.00650    0.06314
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.46140   10.45180   0.00960    0.09185
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.25310   11.24280   0.01030    0.09161
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.67000   10.63000   0.04000    0.37629
台新印度基金                                                     15.80000   15.85000  -0.05000   -0.31546
台新亞美短期債券基金                                             10.94040   10.93490   0.00550    0.05030
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.43460    8.42130   0.01330    0.15793
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28160    0.28170  -0.00010   -0.03550
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.66250   11.64410   0.01840    0.15802
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.38390    0.38420  -0.00030   -0.07808
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08620   11.08600   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                               30.08120   30.13750  -0.05630   -0.18681
台新智慧生活基金-美元                                            10.63080   10.62370   0.00710    0.06683
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.84000   10.81000   0.03000    0.27752
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.54640    8.54760  -0.00120   -0.01404
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.66320    8.64570   0.01750    0.20241
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.14190    9.14320  -0.00130   -0.01422
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.27490    9.25610   0.01880    0.20311
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.75040   10.72280   0.02760    0.25740
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34680    0.34660   0.00020    0.05770
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.05360    8.03300   0.02060    0.25644
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27360    0.27350   0.00010    0.03656
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.93000    5.91000   0.02000    0.33841
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      21.00000   20.96000   0.04000    0.19084
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.63100   10.61300   0.01800    0.16960
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           23.44000   23.41000   0.03000    0.12815
未來資產全球大消費基金                                           15.90000   15.85000   0.05000    0.31546
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.65480   11.63800   0.01680    0.14435
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.44760    9.43400   0.01360    0.14416
未來資產亞洲新富基金                                             21.57000   21.56000   0.01000    0.04638
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.56050   12.56040   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               14.55000   14.54000   0.01000    0.06878
未來資產新興市場債券基金A                                         8.81310    8.81890  -0.00580   -0.06577
未來資產新興市場債券基金B                                         6.73450    6.73900  -0.00450   -0.06678
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.06760   11.06670   0.00090    0.00813
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.95720   10.01270  -0.05550   -0.55430
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.35600    9.34240   0.01360    0.14557
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.56350   10.54810   0.01540    0.14600
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.04500    8.08870  -0.04370   -0.54026
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.14610    9.19520  -0.04910   -0.53397
永豐中小基金                                                     59.44000   59.41000   0.03000    0.05050
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.72570    1.71710   0.00860    0.50084
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.26040    2.24900   0.01140    0.50689
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             7.93180    7.93670  -0.00490   -0.06174
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.08000   10.08620  -0.00620   -0.06147
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.12000    5.13000  -0.01000   -0.19493
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.18000   23.37000  -0.19000   -0.81301
永豐主流品牌基金                                                 18.23000   18.22000   0.01000    0.05488
永豐永豐基金                                                     38.46000   38.42000   0.04000    0.10411
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.98500    9.98830  -0.00330   -0.03304
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.98440    9.98770  -0.00330   -0.03304
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.95780    9.96120  -0.00340   -0.03413
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.95750    9.96090  -0.00340   -0.03413
永豐亞洲民生消費基金                                             11.82000   11.85000  -0.03000   -0.25316
永豐南非幣2021保本基金                                           12.89230   12.88630   0.00600    0.04656
永豐高科技基金                                                   28.29000   28.28000   0.01000    0.03536
永豐貨幣市場基金                                                 13.87640   13.87620   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.10760    2.09160   0.01600    0.76496
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.48470    2.46580   0.01890    0.76649
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.84150    7.82580   0.01570    0.20062
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.44040   10.41950   0.02090    0.20059
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.17880    7.17740   0.00140    0.01951
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.95620   10.95400   0.00220    0.02008
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.40000    9.36000   0.04000    0.42735
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  7.55000    7.57000  -0.02000   -0.26420
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               17.28000   17.31000  -0.03000   -0.17331
永豐臺灣加權ETF基金                                              55.34000   55.36000  -0.02000   -0.03613
永豐領航科技基金                                                 44.76000   44.45000   0.31000    0.69741
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.13000   11.06000   0.07000    0.63291
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.77000   10.70000   0.07000    0.65421
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.27000   10.18000   0.09000    0.88409
永豐趨勢平衡基金                                                 50.40000   50.28000   0.12000    0.23866
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.53310   11.53200   0.00110    0.00954
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.33940    9.33900   0.00040    0.00428
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.58700    9.58670   0.00030    0.00313
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.35310    9.35130   0.00180    0.01925
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.52060    9.51570   0.00490    0.05149
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.35820    9.35770   0.00050    0.00534
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.73530    9.73480   0.00050    0.00514
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.33820    9.33650   0.00170    0.01821
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.58480    9.58310   0.00170    0.01774
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.14000   11.17000  -0.03000   -0.26858
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.98000   10.02000  -0.04000   -0.39920
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     10.70000   10.74000  -0.04000   -0.37244
兆豐國際中小基金                                                 16.91000   16.83000   0.08000    0.47534
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.43000   14.48000  -0.05000   -0.34530
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        19.38000   19.45000  -0.07000   -0.35990
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        19.31000   19.41000  -0.10000   -0.51520
兆豐國際生命科學基金                                             16.40000   16.38000   0.02000    0.12210
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.37740   10.36270   0.01470    0.14185
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.64470   10.64350   0.00120    0.01127
兆豐國際全球基金                                                 32.77000   32.54000   0.23000    0.70682
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.25190   10.25140   0.00050    0.00488
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.97200    9.95550   0.01650    0.16574
兆豐國際國民基金                                                 22.83000   23.05000  -0.22000   -0.95445
兆豐國際第一基金                                                 13.69000   13.58000   0.11000    0.81001
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.84290    9.81050   0.03240    0.33026
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.83630    7.81050   0.02580    0.33032
兆豐國際萬全基金                                                 21.21000   21.08000   0.13000    0.61670
兆豐國際電子基金                                                 27.46000   27.33000   0.13000    0.47567
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.39000   22.39000   0.00000    0.00000
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.56000   16.56000   0.00000    0.00000
兆豐國際豐台灣基金                                               32.86000   32.98000  -0.12000   -0.36386
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49660   12.49650   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.51000   11.54000  -0.03000   -0.25997
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.04020   11.03020   0.01000    0.09066
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.87100   11.87050   0.00050    0.00421
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.66710   10.66290   0.00420    0.03939
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.43230   11.43170   0.00060    0.00525
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.11060    8.10330   0.00730    0.09009
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.44980    9.44820   0.00160    0.01693
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 8.99660    8.99310   0.00350    0.03892
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 8.94910    8.94920  -0.00010   -0.00112
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.28070    9.27700   0.00370    0.03988
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.27000   11.31000  -0.04000   -0.35367
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.57000   10.61000  -0.04000   -0.37700
合庫全球新興市場基金                                              9.26000    9.25000   0.01000    0.10811
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.46000   10.47000  -0.01000   -0.09551
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
合庫貨幣市場基金                                                 10.12500   10.12490   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.52750    9.52570   0.00180    0.01890
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.77360    9.78020  -0.00660   -0.06748
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.07250   10.07220   0.00030    0.00298
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.53110   11.53750  -0.00640   -0.05547
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.45800   13.46400  -0.00600   -0.04456
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.91450    8.91380   0.00070    0.00785
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.54830    9.55470  -0.00640   -0.06698
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.95310    7.95290   0.00020    0.00251
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.88610    8.89040  -0.00430   -0.04837
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.11510   10.11960  -0.00450   -0.04447
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                        10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                      10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                          10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                        10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.51000   10.49000   0.02000    0.19066
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.94550   10.94410   0.00140    0.01279
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.06440   10.13710  -0.07270   -0.71717
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.83410    9.88370  -0.04960   -0.50184
安聯中國東協基金                                                 15.30000   15.27000   0.03000    0.19646
安聯中國策略基金                                                 14.68000   14.87000  -0.19000   -1.27774
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.66000   14.68000  -0.02000   -0.13624
安聯中華新思路基金-美元                                          13.91000   14.04000  -0.13000   -0.92593
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.94000   13.03000  -0.09000   -0.69071
安聯台灣大壩基金                                                 29.48000   29.59000  -0.11000   -0.37175
安聯台灣科技基金                                                 49.63000   49.83000  -0.20000   -0.40136
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48560   12.48550   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 32.84000   33.00000  -0.16000   -0.48485
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.12080   10.11550   0.00530    0.05239
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.06380   15.05400   0.00980    0.06510
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.67120    9.66490   0.00630    0.06518
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.59000   11.59000   0.00000    0.00000
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.77000   11.74000   0.03000    0.25554
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.26680   12.23930   0.02750    0.22469
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.13450   10.12910   0.00540    0.05331
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.24760   12.24130   0.00630    0.05147
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.55380    9.54880   0.00500    0.05236
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.39030    9.38520   0.00510    0.05434
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.07450    9.06980   0.00470    0.05182
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.58000   11.58000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.40000   11.38000   0.02000    0.17575
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    11.01000   10.93000   0.08000    0.73193
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.43000   11.45000  -0.02000   -0.17467
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.84000   10.82000   0.02000    0.18484
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.99260   11.97170   0.02090    0.17458
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.93240   10.92630   0.00610    0.05583
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.60380   10.59600   0.00780    0.07361
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.96610    8.95800   0.00810    0.09042
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.74420    8.73920   0.00500    0.05721
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.45560    8.44940   0.00620    0.07338
安聯全球人口趨勢基金                                             11.64000   11.59000   0.05000    0.43141
安聯全球生技趨勢基金-美元                                        10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      37.84000   37.80000   0.04000    0.10582
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.89000    8.84000   0.05000    0.56561
安聯全球計量平衡基金                                             12.79000   12.74000   0.05000    0.39246
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.04280   12.04180   0.00100    0.00830
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.45900   10.45810   0.00090    0.00861
安聯全球新興市場基金                                             17.65000   17.62000   0.03000    0.17026
安聯全球農金趨勢基金                                              9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.34000    9.29000   0.05000    0.53821
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.49000   10.47000   0.02000    0.19102
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.49000   10.46000   0.03000    0.28681
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
安聯亞洲動態策略基金                                             23.67000   23.54000   0.13000    0.55225
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.98740    9.97780   0.00960    0.09621
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.74590    9.73650   0.00940    0.09654
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             81.27220   81.12400   0.14820    0.18268
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.13350   12.12860   0.00490    0.04040
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             64.02170   63.89790   0.12380    0.19375
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.47390    9.47010   0.00380    0.04013
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.55330    2.55090   0.00240    0.09408
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.43370   10.45260  -0.01890   -0.18082
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.16060    2.15160   0.00900    0.41829
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.65670    8.66870  -0.01200   -0.13843
宏利台灣動力基金                                                 34.02000   33.93000   0.09000    0.26525
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.27120   10.26520   0.00600    0.05845
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.99260    9.96490   0.02770    0.27798
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.12330    8.11850   0.00480    0.05912
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.05680    8.03870   0.01810    0.22516
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.74000   10.71000   0.03000    0.28011
宏利全球債券組合基金                                             12.98660   12.97910   0.00750    0.05779
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77250    2.77290  -0.00040   -0.01443
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.68760   11.68300   0.00460    0.03937
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.68780    8.68400   0.00380    0.04376
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.39770    2.38210   0.01560    0.65488
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.85880   10.83660   0.02220    0.20486
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.98250    3.99620  -0.01370   -0.34283
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.64320    0.64540  -0.00220   -0.34087
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     18.60000   18.65000  -0.05000   -0.26810
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.70890   11.70500   0.00390    0.03332
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.40940   10.40610   0.00330    0.03171
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.10110   10.09100   0.01010    0.10009
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          8.95230    8.94710   0.00520    0.05812
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.54070    8.53810   0.00260    0.03045
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.44950    8.43990   0.00960    0.11375
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.50050    8.50470  -0.00420   -0.04938
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                           10.09000   10.04000   0.05000    0.49801
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                  9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                           10.09000   10.04000   0.05000    0.49801
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.77320    2.77030   0.00290    0.10468
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40300    0.40270   0.00030    0.07450
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.23210   12.21530   0.01680    0.13753
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.91930    0.91840   0.00090    0.09800
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.47550    7.46500   0.01050    0.14066
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.06830    2.06650   0.00180    0.08710
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29750    0.29730   0.00020    0.06727
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.17140    9.15820   0.01320    0.14413
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33450    0.33410   0.00040    0.11972
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63680   13.63670   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.76000    2.76000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.46000   12.47000  -0.01000   -0.08019
宏利臺灣股息收益基金                                             28.80000   28.83000  -0.03000   -0.10406
宏利澳幣保本基金                                                 12.03070   12.03590  -0.00520   -0.04320
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.75000    9.72000   0.03000    0.30864
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.19000   10.16000   0.03000    0.29528
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.66000   10.62000   0.04000    0.37665
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.97000   10.97000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.51000   10.49000   0.02000    0.19066
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.47000   11.38000   0.09000    0.79086
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.23000   11.23000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.77000   11.73000   0.04000    0.34101
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.85070    9.80100   0.04970    0.50709
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.30900    9.29540   0.01360    0.14631
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.67690    8.64480   0.03210    0.37132
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.26870   10.23070   0.03800    0.37143
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.17000    9.15000   0.02000    0.21858
貝萊德新台幣基金                                                 12.93030   12.93020   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   26.71000   26.69000   0.02000    0.07493
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.20100   11.20190  -0.00090   -0.00803
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.93760    9.95190  -0.01430   -0.14369
保德信大中華基金-人民幣                                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-美元                                            10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
保德信大中華基金-新台幣                                          29.79000   29.81000  -0.02000   -0.06709
保德信中小型股基金                                               50.24000   50.35000  -0.11000   -0.21847
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.72000    9.82000  -0.10000   -1.01833
保德信中國中小基金-美元                                           9.54000    9.68000  -0.14000   -1.44628
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.14000    9.24000  -0.10000   -1.08225
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.32870    9.37390  -0.04520   -0.48219
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.37450    9.41530  -0.04080   -0.43334
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.44940    9.49390  -0.04450   -0.46872
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.17520   10.19720  -0.02200   -0.21575
保德信中國品牌基金-人民幣                                         9.17000    9.25000  -0.08000   -0.86486
保德信中國品牌基金-美元                                           9.12000    9.19000  -0.07000   -0.76170
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         9.89000    9.97000  -0.08000   -0.80241
保德信台商全方位基金                                             37.89000   38.03000  -0.14000   -0.36813
保德信全球中小基金                                               30.54000   30.35000   0.19000    0.62603
保德信全球消費商機基金                                           18.44000   18.41000   0.03000    0.16295
保德信全球基礎建設基金                                           12.39000   12.33000   0.06000    0.48662
保德信全球資源基金                                                8.22000    8.19000   0.03000    0.36630
保德信全球醫療生化基金-美元                                      10.17000   10.10000   0.07000    0.69307
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    33.42000   33.13000   0.29000    0.87534
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.79290    9.82360  -0.03070   -0.31251
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.57260   10.57020   0.00240    0.02271
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.21840    9.22690  -0.00850   -0.09212
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.93830    9.91450   0.02380    0.24005
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.22330    8.25180  -0.02850   -0.34538
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.79910   10.79190   0.00720    0.06672
保德信亞太基金                                                   21.68000   21.66000   0.02000    0.09234
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.44860    8.47350  -0.02490   -0.29386
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.14820   11.13490   0.01330    0.11944
保德信店頭市場基金                                               36.13000   36.23000  -0.10000   -0.27601
保德信拉丁美洲基金                                                6.76000    6.75000   0.01000    0.14815
保德信金平衡基金                                                 30.13000   30.18000  -0.05000   -0.16567
保德信金滿意基金                                                 44.43000   44.64000  -0.21000   -0.47043
保德信科技島基金                                                 27.66000   27.78000  -0.12000   -0.43197
保德信高成長基金                                                 97.77000   97.78000  -0.01000   -0.01023
保德信第一基金                                                   27.85000   27.86000  -0.01000   -0.03589
保德信貨幣市場基金                                               15.76100   15.76080   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.59840   10.59780   0.00060    0.00566
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.68490   10.66120   0.02370    0.22230
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.85610   10.85750  -0.00140   -0.01289
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.24770   10.22700   0.02070    0.20241
保德信新世紀基金                                                 10.43000   10.47000  -0.04000   -0.38204
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.04730    8.08560  -0.03830   -0.47368
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.82050   10.80840   0.01210    0.11195
保德信新興趨勢組合基金                                           11.24000   11.25000  -0.01000   -0.08889
保德信瑞騰基金                                                   15.53950   15.53950   0.00000    0.00000
保德信歐洲組合基金                                               10.59000   10.56000   0.03000    0.28409
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.76310    9.75880   0.00430    0.04406
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.99070    9.98640   0.00430    0.04306
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.69800    9.69560   0.00240    0.02475
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.81110    9.80890   0.00220    0.02243
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.91360    9.89990   0.01370    0.13839
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.91250    9.89870   0.01380    0.13941
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.78570    9.77880   0.00690    0.07056
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.78840    9.78150   0.00690    0.07054
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                10.04880   10.03720   0.01160    0.11557
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型            10.07920   10.06800   0.01120    0.11124
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型            10.07850   10.06740   0.01110    0.11026
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.98330    9.97970   0.00360    0.03607
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型               9.98330    9.97970   0.00360    0.03607
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.69900    9.68840   0.01060    0.10941
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.56260    9.55960   0.00300    0.03138
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.93150    1.92770   0.00380    0.19713
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.61720    2.61180   0.00540    0.20675
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.29320    0.29380  -0.00060   -0.20422
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.43150    0.43220  -0.00070   -0.16196
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.37390    8.38440  -0.01050   -0.12523
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.55820   11.56600  -0.00780   -0.06744
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.49020    9.48450   0.00570    0.06010
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.57030   11.55510   0.01520    0.13154
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.67890    8.70740  -0.02850   -0.32731
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.60160   10.63640  -0.03480   -0.32718
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.16420   10.15930   0.00490    0.04823
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.08040   10.07440   0.00600    0.05956
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.09270   10.09100   0.00170    0.01685
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.65340   10.65160   0.00180    0.01690
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                 9.99960    9.99850   0.00110    0.01100
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.80900    9.80670   0.00230    0.02345
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.11350   10.11110   0.00240    0.02374
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.77850    9.77470   0.00380    0.03888
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.98230    9.98180   0.00050    0.00501
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.55920   10.50830   0.05090    0.48438
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.26650    6.26430   0.00220    0.03512
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.69350   10.68970   0.00380    0.03555
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64580   11.64570   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.51000   20.56000  -0.05000   -0.24319
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4670.880004682.77000 -11.89000   -0.25391
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.29840   10.29820   0.00020    0.00194
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.33580   11.34940  -0.01360   -0.11983
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.58640   10.60350  -0.01710   -0.16127
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.18680    9.18660   0.00020    0.00218
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.64330    9.65480  -0.01150   -0.11911
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.44710    9.46240  -0.01530   -0.16169
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.52740   10.52720   0.00020    0.00190
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.10910   11.12240  -0.01330   -0.11958
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.04950   11.06740  -0.01790   -0.16174
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.44000    6.42000   0.02000    0.31153
柏瑞巨人基金                                                     13.21000   13.22000  -0.01000   -0.07564
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64930   13.64920   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.33000   16.28000   0.05000    0.30713
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.47400   13.45360   0.02040    0.15163
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.85930   11.85540   0.00390    0.03290
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.46880   12.46380   0.00500    0.04012
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.96970    8.95610   0.01360    0.15185
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.82570    6.81530   0.01040    0.15260
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.84590    8.84300   0.00290    0.03279
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.47810    8.47220   0.00590    0.06964
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.83420   10.82990   0.00430    0.03970
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.38690    8.37030   0.01660    0.19832
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.03520   12.03120   0.00400    0.03325
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.67270   11.65510   0.01760    0.15101
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.70050   11.69240   0.00810    0.06928
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.35050   11.34590   0.00460    0.04054
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.04510    9.03140   0.01370    0.15169
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.88360    9.88030   0.00330    0.03340
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.69080    9.68410   0.00670    0.06919
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.63630    9.63240   0.00390    0.04049
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.48630    9.46760   0.01870    0.19752
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.22040   10.20610   0.01430    0.14011
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.08890   10.08450   0.00440    0.04363
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.97910    9.97580   0.00330    0.03308
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.05910   10.05640   0.00270    0.02685
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.02540   10.01130   0.01410    0.14084
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.84360    9.83940   0.00420    0.04269
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.78640    9.78310   0.00330    0.03373
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.86680    9.86410   0.00270    0.02737
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.20080   10.18650   0.01430    0.14038
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.08880   10.08450   0.00430    0.04264
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.97920    9.97580   0.00340    0.03408
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.05910   10.05640   0.00270    0.02685
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.02540   10.01140   0.01400    0.13984
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.84370    9.83950   0.00420    0.04269
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.78640    9.78320   0.00320    0.03271
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.86680    9.86420   0.00260    0.02636
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.47250   10.45230   0.02020    0.19326
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.63610   11.62370   0.01240    0.10668
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.06580   11.05480   0.01100    0.09950
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      8.94040    8.92320   0.01720    0.19276
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.63750    9.62720   0.01030    0.10699
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.50170    9.49230   0.00940    0.09903
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.19070   10.17110   0.01960    0.19270
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.83440   10.82290   0.01150    0.10626
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.69080   10.68010   0.01070    0.10019
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      8.94060    8.92340   0.01720    0.19275
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.63790    9.62760   0.01030    0.10698
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.50210    9.49260   0.00950    0.10008
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.09000   13.08000   0.01000    0.07645
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.03000   14.03000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.65000    8.64000   0.01000    0.11574
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.42000   11.40000   0.02000    0.17544
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.60000   11.60000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.84000   11.85000  -0.01000   -0.08439
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.37000   13.37000   0.00000    0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.48000   13.46000   0.02000    0.14859
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.28000    9.29000  -0.01000   -0.10764
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.39930   11.39650   0.00280    0.02457
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.49050    7.48870   0.00180    0.02404
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.39150   11.38480   0.00670    0.05885
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.05210   11.05200   0.00010    0.00090
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.18740   10.19010  -0.00270   -0.02650
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.38620    8.38120   0.00500    0.05966
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.44640    9.44630   0.00010    0.00106
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.46740    9.47000  -0.00260   -0.02746
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.63150   10.63140   0.00010    0.00094
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.00380    9.99790   0.00590    0.05901
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.17100   10.17370  -0.00270   -0.02654
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.78660    9.78650   0.00010    0.00102
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.06130    9.05600   0.00530    0.05852
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.93960    8.93980  -0.00020   -0.00224
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.49140    9.49400  -0.00260   -0.02739
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.95650   11.94160   0.01490    0.12477
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.42010   11.41720   0.00290    0.02540
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.85680   10.85580   0.00100    0.00921
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.16630    7.15730   0.00900    0.12575
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.98050    8.97820   0.00230    0.02562
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.59250    9.59160   0.00090    0.00938
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.27800   10.26520   0.01280    0.12469
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.87400   10.87300   0.00100    0.00920
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.71850    9.71610   0.00240    0.02470
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.13810    9.12670   0.01140    0.12491
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.79680    9.79590   0.00090    0.00919
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.05640   11.05160   0.00480    0.04343
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.62290   11.62580  -0.00290   -0.02494
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.67060   10.67580  -0.00520   -0.04871
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.08010    9.07620   0.00390    0.04297
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.61970    9.62200  -0.00230   -0.02390
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.60740    9.61210  -0.00470   -0.04890
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.95520   10.95790  -0.00270   -0.02464
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.86470    9.86050   0.00420    0.04259
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.16750   10.17250  -0.00500   -0.04915
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.42650    9.42240   0.00410    0.04351
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.23210    9.22820   0.00390    0.04226
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.83740    9.83970  -0.00230   -0.02337
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.37160    9.37620  -0.00460   -0.04906
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.38000   18.35000   0.03000    0.16349
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.16000   17.14000   0.02000    0.11669
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.91460   12.90770   0.00690    0.05346
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.80260   10.78870   0.01390    0.12884
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.69030   11.66430   0.02600    0.22290
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.27350   12.25790   0.01560    0.12726
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.23570   11.22450   0.01120    0.09978
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.86410    9.85140   0.01270    0.12892
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.38490   10.36170   0.02320    0.22390
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.29100   10.27790   0.01310    0.12746
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.28190   10.27160   0.01030    0.10028
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.18110   10.15840   0.02270    0.22346
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               11.76810   11.75310   0.01500    0.12763
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.22290   10.21270   0.01020    0.09988
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.70000   14.75000  -0.05000   -0.33898
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      25.61000   25.43000   0.18000    0.70783
國泰大中華基金                                                   21.41000   21.45000  -0.04000   -0.18648
國泰小龍基金                                                     16.04000   16.08000  -0.04000   -0.24876
國泰中小成長基金                                                 47.07000   46.87000   0.20000    0.42671
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.30640    4.30650  -0.00010   -0.00232
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     19.53000   19.55000  -0.02000   -0.10230
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.73740    0.74000  -0.00260   -0.35135
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.69740    0.69990  -0.00250   -0.35719
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.10070    2.09060   0.01010    0.48311
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.36010    9.33370   0.02640    0.28285
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 7.98860    7.96600   0.02260    0.28371
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.30710    0.30670   0.00040    0.13042
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.46750   11.46650   0.00100    0.00872
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.69630    1.70210  -0.00580   -0.34076
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                        9.98440    9.99190  -0.00750   -0.07506
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.33140    0.33230  -0.00090   -0.27084
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.57200    4.58930  -0.01730   -0.37696
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     20.72000   20.83000  -0.11000   -0.52808
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.67190    0.67690  -0.00500   -0.73866
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.36570    3.39300  -0.02730   -0.80460
國泰中港台基金台幣級別                                           15.26000   15.41000  -0.15000   -0.97339
國泰中港台基金美元級別                                            0.50080    0.50660  -0.00580   -1.14489
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.90000   27.93000  -0.03000   -0.10741
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.43000   12.41000   0.02000    0.16116
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     37.06000   37.11000  -0.05000   -0.13473
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.23460   10.21080   0.02380    0.23309
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.23480   10.21100   0.02380    0.23308
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.23510   10.21120   0.02390    0.23406
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33430    0.33430   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33440    0.33430   0.00010    0.02991
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33440    0.33430   0.00010    0.02991
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40730   12.40720   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     29.58000   29.47000   0.11000    0.37326
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.38940    2.37730   0.01210    0.50898
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.85000   10.81000   0.04000    0.37003
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35450    0.35400   0.00050    0.14124
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.48160    0.48140   0.00020    0.04155
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.52000   13.48000   0.04000    0.29674
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.47010    0.46960   0.00050    0.10647
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.81000    5.80000   0.01000    0.17241
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18720    0.18740  -0.00020   -0.10672
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41300    0.41260   0.00040    0.09695
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37410    0.37380   0.00030    0.08026
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43730    0.43690   0.00040    0.09155
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.06000   11.05000   0.01000    0.09050
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.50470    0.50490  -0.00020   -0.03961
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.80000   20.81000  -0.01000   -0.04805
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.46000   21.51000  -0.05000   -0.23245
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.46960    2.46210   0.00750    0.30462
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.26540   11.25230   0.01310    0.11642
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.17300   10.16120   0.01180    0.11613
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.36740    0.36750  -0.00010   -0.02721
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.33180    0.33190  -0.00010   -0.03013
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49580    0.49660  -0.00080   -0.16110
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.87000   11.87000   0.00000    0.00000
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40110    0.40190  -0.00080   -0.19905
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.98000   18.92000   0.06000    0.31712
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.62080    0.61980   0.00100    0.16134
國泰科技生化基金                                                 38.40000   38.32000   0.08000    0.20877
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        26.92000   26.77000   0.15000    0.56033
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.57000   13.60000  -0.03000   -0.22059
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  39.88360   39.91390  -0.03030   -0.07591
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.34760   19.28370   0.06390    0.33137
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.82600   19.94430  -0.11830   -0.59315
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.43060   40.40050   0.03010    0.07450
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.33400   41.25070   0.08330    0.20194
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       43.44040   43.32480   0.11560    0.26682
國泰紐幣2021保本基金                                             12.07650   12.06640   0.01010    0.08370
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.35810   12.34730   0.01080    0.08747
國泰紐幣保本基金                                                 12.37030   12.37030   0.00000    0.00000
國泰高科技基金                                                   14.22000   14.16000   0.06000    0.42373
國泰國泰基金台幣I級別                                            24.87000   24.96000  -0.09000   -0.36058
國泰國泰基金台幣級別                                             24.87000   24.96000  -0.09000   -0.36058
國泰富時中國A50基金                                              18.20000   18.17000   0.03000    0.16511
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33750    0.33740   0.00010    0.02964
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46520    0.46560  -0.00040   -0.08591
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.45000   11.41000   0.04000    0.35057
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37280    0.37220   0.00060    0.16120
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.51400    0.51390   0.00010    0.01946
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.75000   10.73000   0.02000    0.18639
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35020    0.35010   0.00010    0.02856
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48280    0.48330  -0.00050   -0.10346
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.59610   10.58970   0.00640    0.06044
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.64910    7.64440   0.00470    0.06148
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35800    0.35790   0.00010    0.02794
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25640    0.25640   0.00000    0.00000
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.06000   12.07000  -0.01000   -0.08285
國泰新興市場基金美元級別                                          0.39440    0.39580  -0.00140   -0.35371
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.21130    2.20190   0.00940    0.42690
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.46500    1.45880   0.00620    0.42501
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33810    0.33790   0.00020    0.05919
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36370    0.36340   0.00030    0.08255
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22620    0.22610   0.00010    0.04423
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.37930   10.36750   0.01180    0.11382
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.74780    6.74020   0.00760    0.11276
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 13.99000   13.99000   0.00000    0.00000
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 35.66000   35.63000   0.03000    0.08420
國泰價值卓越基金                                                 16.92000   16.90000   0.02000    0.11834
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.40000   11.31000   0.09000    0.79576
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39170    0.38960   0.00210    0.53901
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  39.15110   39.26080  -0.10970   -0.27941
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            20.50000   20.44000   0.06000    0.29354
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.40000   19.39000   0.01000    0.05157
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.48000   19.35000   0.13000    0.67183
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.05400   12.04610   0.00790    0.06558
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.39530    0.39530   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.55100    9.58090  -0.02990   -0.31208
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.30310    8.33510  -0.03200   -0.38392
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.57740   10.61070  -0.03330   -0.31383
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.29620    9.33200  -0.03580   -0.38363
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.15790   11.15720   0.00070    0.00627
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.89300    9.94390  -0.05090   -0.51187
第一金大中華基金                                                 29.32000   29.35000  -0.03000   -0.10221
第一金小型精選基金                                               42.17000   42.15000   0.02000    0.04745
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.16000   14.22000  -0.06000   -0.42194
第一金中國世紀基金-美元                                           9.01640    9.07790  -0.06150   -0.67747
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.01730    9.07880  -0.06150   -0.67740
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.51000   10.56000  -0.05000   -0.47348
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.51000   10.56000  -0.05000   -0.47348
第一金中概平衡基金                                               27.23000   27.31000  -0.08000   -0.29293
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.24430   15.24410   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.77700  177.77500   0.00200    0.00113
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                    10.07740   10.07860  -0.00120   -0.01191
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                  10.07740   10.07860  -0.00120   -0.01191
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.61970   14.58900   0.03070    0.21043
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.62020   14.58950   0.03070    0.21043
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.92000   13.86000   0.06000    0.43290
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.93000   13.87000   0.06000    0.43259
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.82270    9.82780  -0.00510   -0.05189
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.82590    9.83110  -0.00520   -0.05289
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.46100    9.45520   0.00580    0.06134
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.48530    9.47960   0.00570    0.06013
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.26310   10.26850  -0.00540   -0.05259
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.89350    9.88760   0.00590    0.05967
第一金全球大趨勢基金                                             23.89000   23.71000   0.18000    0.75917
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.22140    8.18700   0.03440    0.42018
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.84640    5.82200   0.02440    0.41910
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.49280    9.50030  -0.00750   -0.07894
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.49390    9.50140  -0.00750   -0.07894
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.81330    9.82110  -0.00780   -0.07942
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.81410    9.82240  -0.00830   -0.08450
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.68570    8.67030   0.01540    0.17762
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.23090   10.21270   0.01820    0.17821
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.71120    9.70190   0.00930    0.09586
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.71030    9.70100   0.00930    0.09587
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              7.99100    7.98520   0.00580    0.07263
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.86060    8.84700   0.01360    0.15372
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.86090    8.84730   0.01360    0.15372
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.13000   11.11990   0.01010    0.09083
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.13090   11.12030   0.01060    0.09532
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.97670    9.96940   0.00730    0.07322
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.74730   14.72460   0.02270    0.15416
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.04790   13.98470   0.06320    0.45192
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.06530   14.00210   0.06320    0.45136
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.14000   13.06000   0.08000    0.61256
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.17000   13.08000   0.09000    0.68807
第一金亞洲科技基金                                               19.70000   19.71000  -0.01000   -0.05074
第一金亞洲新興市場基金                                           13.23000   13.16000   0.07000    0.53191
第一金店頭市場基金                                               10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
第一金創新趨勢基金                                               27.38000   27.38000   0.00000    0.00000
第一金電子基金                                                   37.28000   37.08000   0.20000    0.53937
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     20.44000   20.42000   0.02000    0.09794
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.37000   19.38000  -0.01000   -0.05160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.91000   10.03000  -0.12000   -1.19641
統一大中華中小基金(美元)                                          9.27000    9.45000  -0.18000   -1.90476
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.58000   13.82000  -0.24000   -1.73661
統一大東協高股息基金(人民幣)                                     10.16000   10.11000   0.05000    0.49456
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.66000    9.67000  -0.01000   -0.10341
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
統一大滿貫基金-A類型                                             37.16000   37.26000  -0.10000   -0.26838
統一大滿貫基金-I類型                                             37.16000   37.26000  -0.10000   -0.26838
統一大龍印基金                                                   15.66000   15.73000  -0.07000   -0.44501
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.30000   10.38000  -0.08000   -0.77071
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.65000    9.78000  -0.13000   -1.32924
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.86000   10.99000  -0.13000   -1.18289
統一中小基金                                                     29.43000   29.40000   0.03000    0.10204
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.62500    9.54560   0.07940    0.83180
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.14450    9.14580  -0.00130   -0.01421
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             8.81860    8.81190   0.00670    0.07603
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.37760   11.28360   0.09400    0.83307
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.73740   10.73890  -0.00150   -0.01397
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.35180   10.34400   0.00780    0.07541
統一台灣動力基金                                                 20.29000   20.34000  -0.05000   -0.24582
統一全天候基金-A類型                                            122.82000  123.50000  -0.68000   -0.55061
統一全天候基金-I類型                                            122.82000  123.50000  -0.68000   -0.55061
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           9.03960    8.99290   0.04670    0.51930
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.89730    8.92640  -0.02910   -0.32600
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.85240    8.87390  -0.02150   -0.24228
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.31530    9.26720   0.04810    0.51903
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.16850    9.19850  -0.03000   -0.32614
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.12230    9.14450  -0.02220   -0.24277
統一全球債券組合基金                                             11.94760   11.94320   0.00440    0.03684
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.72000   16.66000   0.06000    0.36014
統一全球新科技基金(美元)                                         16.09000   16.14000  -0.05000   -0.30979
統一全球新科技基金(新台幣)                                       15.29000   15.31000  -0.02000   -0.13063
統一亞太基金                                                     26.93000   26.98000  -0.05000   -0.18532
統一亞洲大金磚基金                                               13.17000   13.17000   0.00000    0.00000
統一奔騰基金                                                     66.93000   67.13000  -0.20000   -0.29793
統一強棒貨幣市場基金                                             16.65260   16.65240   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             11.03000   10.97000   0.06000    0.54695
統一強漢基金(美元)                                               10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
統一強漢基金(新台幣)                                             26.50000   26.47000   0.03000    0.11334
統一統信基金                                                     35.45000   35.54000  -0.09000   -0.25324
統一黑馬基金                                                     67.10000   67.37000  -0.27000   -0.40077
統一新亞洲科技能源基金                                           19.61000   19.61000   0.00000    0.00000
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.03300    8.02850   0.00450    0.05605
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.16120   10.15540   0.00580    0.05711
統一經建基金                                                     52.11000   52.35000  -0.24000   -0.45845
統一龍馬基金                                                     78.94000   79.36000  -0.42000   -0.52923
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   25.47000   25.54000  -0.07000   -0.27408
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            50.89000   50.70000   0.19000    0.37475
野村中國機會基金                                                 14.05000   14.05000   0.00000    0.00000
野村巴西基金                                                      5.32000    5.36000  -0.04000   -0.74627
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.09000   12.06000   0.03000    0.24876
野村台灣高股息基金                                               22.92000   22.99000  -0.07000   -0.30448
野村台灣運籌基金                                                 39.13000   39.01000   0.12000    0.30761
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.46200    9.45820   0.00380    0.04018
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.42420    9.42330   0.00090    0.00955
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.47410    9.47270   0.00140    0.01478
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.66730    9.66340   0.00390    0.04036
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.57980    9.57920   0.00060    0.00626
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.54230    9.54090   0.00140    0.01467
野村平衡基金                                                     20.45000   20.44000   0.01000    0.04892
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.69000    9.64000   0.05000    0.51867
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.33000   13.33000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.94000   10.89000   0.05000    0.45914
野村全球生技醫療基金                                             17.95000   17.94000   0.01000    0.05574
野村全球品牌基金                                                 28.99000   28.94000   0.05000    0.17277
野村全球氣候變遷基金                                              8.73000    8.70000   0.03000    0.34483
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.02000   12.99000   0.03000    0.23095
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.15000   11.13000   0.02000    0.17969
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.47000   19.42000   0.05000    0.25747
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.25000   12.23000   0.02000    0.16353
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.42510   10.43500  -0.00990   -0.09487
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.32310   10.32740  -0.00430   -0.04164
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.54390    9.54240   0.00150    0.01572
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.29920    9.29690   0.00230    0.02474
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.87570    8.86460   0.01110    0.12522
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.14790   11.14640   0.00150    0.01346
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.65280   10.65010   0.00270    0.02535
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.22620   10.21360   0.01260    0.12336
野村成長基金                                                     29.19000   29.23000  -0.04000   -0.13685
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       8.97810    8.98590  -0.00780   -0.08680
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         8.99140    8.99990  -0.00850   -0.09445
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.11520    9.10730   0.00790    0.08674
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.38340    9.39140  -0.00800   -0.08518
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.31150    9.32030  -0.00880   -0.09442
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.44250    9.43440   0.00810    0.08586
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.66000    8.65000   0.01000    0.11561
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.39000   12.38000   0.01000    0.08078
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.48780    9.52330  -0.03550   -0.37277
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.53620    9.54910  -0.01290   -0.13509
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.60840    9.60780   0.00060    0.00624
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                           9.98700   10.02550  -0.03850   -0.38402
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                             9.95160    9.96500  -0.01340   -0.13447
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.03330   10.03250   0.00080    0.00797
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.53570    8.50850   0.02720    0.31968
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.13110    9.11220   0.01890    0.20741
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         8.99890    8.98020   0.01870    0.20824
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        12.93370   12.89240   0.04130    0.32034
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      11.98460   11.95930   0.02530    0.21155
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                         9.77170    9.75140   0.02030    0.20818
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.16960   10.17370  -0.00410   -0.04030
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.86500    9.86780  -0.00280   -0.02838
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.39960    9.39360   0.00600    0.06387
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.15830   11.15130   0.00700    0.06277
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.13430   10.13130   0.00300    0.02961
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.20610   11.21370  -0.00760   -0.06777
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.71820   10.72850  -0.01030   -0.09601
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.47050   10.46800   0.00250    0.02388
野村泰國基金                                                     39.53000   39.26000   0.27000    0.68772
野村高科技基金                                                   13.07000   13.11000  -0.04000   -0.30511
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.20410   10.18800   0.01610    0.15803
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.40650   10.40190   0.00460    0.04422
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.59390   10.58250   0.01140    0.10773
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.77200    9.77450  -0.00250   -0.02558
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.65520    9.64080   0.01440    0.14937
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.57380    9.57100   0.00280    0.02926
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.92880   11.92340   0.00540    0.04529
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      13.04400   13.02730   0.01670    0.12819
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.88540   10.88820  -0.00280   -0.02572
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.76160   10.74560   0.01600    0.14890
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.91890   10.91610   0.00280    0.02565
野村貨幣市場基金                                                 16.25970   16.25950   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     15.67000   15.62000   0.05000    0.32010
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.04170   10.03130   0.01040    0.10368
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.95010    7.94110   0.00900    0.11333
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.74040   11.72710   0.01330    0.11341
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.72000    7.71000   0.01000    0.12970
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.24000    9.25000  -0.01000   -0.10811
野村精選貨幣市場基金                                             12.07570   12.07560   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.51000   12.50000   0.01000    0.08000
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.66000   11.66000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.36000   11.41000  -0.05000   -0.43821
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.00000    8.01000  -0.01000   -0.12484
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.33000   11.36000  -0.03000   -0.26408
野村積極成長基金                                                 12.32000   12.33000  -0.01000   -0.08110
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.92000    9.86000   0.06000    0.60852
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  36.24000   36.03000   0.21000    0.58285
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.20210   10.18510   0.01700    0.16691
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.57230    8.56940   0.00290    0.03384
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.90580    7.97910  -0.07330   -0.91865
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.82910    7.82110   0.00800    0.10229
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.57310   11.56930   0.00380    0.03285
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.43540   10.53220  -0.09680   -0.91909
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.36590   10.35530   0.01060    0.10236
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.65000   10.59000   0.06000    0.56657
野村環球基金-人民幣計價                                          16.29000   16.20000   0.09000    0.55556
野村環球基金-美元計價                                            12.77000   12.72000   0.05000    0.39308
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.73000   17.63000   0.10000    0.56721
野村鴻利基金                                                     23.60000   23.50000   0.10000    0.42553
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85540   16.85530   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.26000   21.19000   0.07000    0.33034
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.24000    9.16000   0.08000    0.87336
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.59000   13.67000  -0.08000   -0.58522
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      15.01000   14.98000   0.03000    0.20027
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.10800   10.10030   0.00770    0.07624
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.26290   13.25300   0.00990    0.07470
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.69010    9.66840   0.02170    0.22444
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.66960    9.65180   0.01780    0.18442
凱基台商天下基金                                                 13.30000   13.22000   0.08000    0.60514
凱基台灣精五門基金                                               20.93000   20.94000  -0.01000   -0.04776
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.42000   10.38000   0.04000    0.38536
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.77580   10.76460   0.01120    0.10404
凱基亞太高股息基金                                               12.77000   12.72000   0.05000    0.39308
凱基亞洲四金磚基金                                               17.56000   17.49000   0.07000    0.40023
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.82000   13.79000   0.03000    0.21755
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     12.77060   12.76500   0.00560    0.04387
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.49000   12.46000   0.03000    0.24077
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53860   11.53850   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.44000   27.31000   0.13000    0.47602
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.90000   22.84000   0.06000    0.26270
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       22.35650   22.35140   0.00510    0.02282
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.71000   17.75000  -0.04000   -0.22535
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   17.04670   17.11640  -0.06970   -0.40721
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.74000    7.73000   0.01000    0.12937
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.95000   11.89000   0.06000    0.50463
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.90740   11.87630   0.03110    0.26187
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.31000   11.25000   0.06000    0.53333
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.69790   11.67400   0.02390    0.20473
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.90000   11.85000   0.05000    0.42194
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.36000   13.26000   0.10000    0.75415
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.18280   13.11260   0.07020    0.53536
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.66000   13.63000   0.03000    0.22010
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       35.58000   35.77000  -0.19000   -0.53117
富邦NASDAQ-100基金                                               30.94000   30.93000   0.01000    0.03233
富邦上証180基金                                                  27.84000   27.97000  -0.13000   -0.46478
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.21390    0.21400  -0.00010   -0.04673
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.55000    6.53000   0.02000    0.30628
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.90000    7.88000   0.02000    0.25381
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 35.33000   35.05000   0.28000    0.79886
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.57850   11.55650   0.02200    0.19037
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.74760   10.73780   0.00980    0.09127
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.38200   10.37350   0.00850    0.08194
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.14650   10.12730   0.01920    0.18959
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.34320    9.33460   0.00860    0.09213
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.03290    9.02550   0.00740    0.08199
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.46580   20.50940  -0.04360   -0.21259
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.30620   11.30520   0.00100    0.00885
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.45390   10.46700  -0.01310   -0.12516
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.58060   12.54860   0.03200    0.25501
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.85620    1.85230   0.00390    0.21055
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.22160    9.19810   0.02350    0.25549
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.40750    1.40450   0.00300    0.21360
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.65960   11.64940   0.01020    0.08756
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.71040    1.71120  -0.00080   -0.04675
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.09360   10.08470   0.00890    0.08825
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.49950    1.50020  -0.00070   -0.04666
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.48000   14.47000   0.01000    0.06911
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.81000   23.81000   0.00000    0.00000
富邦日本東証基金                                                 22.42000   22.41000   0.01000    0.04462
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  43.08000   43.23000  -0.15000   -0.34698
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  49.52000   49.48000   0.04000    0.08084
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  51.30000   51.20000   0.10000    0.19531
富邦台灣心基金                                                   24.28000   24.23000   0.05000    0.20636
富邦台灣釆吉50基金                                               48.36000   48.24000   0.12000    0.24876
富邦台灣科技指數基金                                             51.95000   51.73000   0.22000    0.42529
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.09360   41.05880   0.03480    0.08476
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.06460   40.95210   0.11250    0.27471
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29210    0.29300  -0.00090   -0.30717
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.13000    9.14000  -0.01000   -0.10941
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.47260    2.46280   0.00980    0.39792
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.33900    0.33900   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.54850   10.55300  -0.00450   -0.04264
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.14840    2.13990   0.00850    0.39721
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32520    0.32520   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.10480    9.10860  -0.00380   -0.04172
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.67000   23.74000  -0.07000   -0.29486
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.42000   14.35000   0.07000    0.48780
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               30.59000   30.79000  -0.20000   -0.64956
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.63390   15.63370   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     69.44000   69.37000   0.07000    0.10091
富邦科技基金                                                     27.57000   27.49000   0.08000    0.29101
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         40.28360   40.18500   0.09860    0.24537
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      40.22070   40.25040  -0.02970   -0.07379
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        39.20290   39.13650   0.06640    0.16966
富邦恒生國企ETF基金                                              19.79000   19.82000  -0.03000   -0.15136
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.46000   14.42000   0.04000    0.27739
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            26.73000   26.78000  -0.05000   -0.18671
富邦高成長基金                                                   26.46000   26.50000  -0.04000   -0.15094
富邦基金                                                         14.27000   14.34000  -0.07000   -0.48815
富邦深証100基金                                                   9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.83000   20.78000   0.05000    0.24062
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40770    0.40700   0.00070    0.17199
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.22360   12.21610   0.00750    0.06139
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.48800    9.48210   0.00590    0.06222
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30360    0.30310   0.00050    0.16496
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.83900    8.83350   0.00550    0.06226
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.50880    9.53600  -0.02720   -0.28523
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.95740    9.96430  -0.00690   -0.06925
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.43680    9.46370  -0.02690   -0.28424
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.86880    9.87560  -0.00680   -0.06886
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.23000   20.26000  -0.03000   -0.14808
富邦精準基金                                                     50.60000   50.46000   0.14000    0.27745
富邦精銳中小基金                                                 12.90000   12.81000   0.09000    0.70258
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.11000   20.12000  -0.01000   -0.04970
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.50000   21.51000  -0.01000   -0.04649
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.59000    7.59000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.41000   15.40000   0.01000    0.06494
富邦標普美國特別股ETF基金                                        20.32000   20.29000   0.03000    0.14786
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.29990   10.25990   0.04000    0.38987
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.39460   10.40150  -0.00690   -0.06634
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.45110   10.43150   0.01960    0.18789
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.03890    9.99980   0.03910    0.39101
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.08480   10.09150  -0.00670   -0.06639
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.12130   10.10230   0.01900    0.18808
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.81000   30.74000   0.07000    0.22772
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.52070    8.49130   0.02940    0.34624
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     8.98600    8.95590   0.03010    0.33609
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   8.73990    8.71090   0.02900    0.33292
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.42230    9.38970   0.03260    0.34719
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.37580    9.34440   0.03140    0.33603
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.11940    9.08920   0.03020    0.33226
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.18420    9.15390   0.03030    0.33101
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.46830    8.46240   0.00590    0.06972
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.43140    9.42580   0.00560    0.05941
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       8.94190    8.93740   0.00450    0.05035
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.47280   10.46550   0.00730    0.06975
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.17470   10.16870   0.00600    0.05900
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.71430    9.70870   0.00560    0.05768
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.05740    9.05200   0.00540    0.05966
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.54030    9.53450   0.00580    0.06083
富達卓越領航全球組合基金                                         15.32000   15.24000   0.08000    0.52493
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.68940    8.68010   0.00930    0.10714
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.33330    9.32410   0.00920    0.09867
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.04250    9.03380   0.00870    0.09630
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.83850    9.82770   0.01080    0.10989
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.74370    9.73420   0.00950    0.09759
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.47600    9.46750   0.00850    0.08978
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.12610    9.11700   0.00910    0.09981
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.53760    9.52830   0.00930    0.09760
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.30000   10.25000   0.05000    0.48780
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.26000   11.25000   0.01000    0.08889
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.81000    9.78000   0.03000    0.30675
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.66000    8.66000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       10.10000   10.15000  -0.05000   -0.49261
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.38980    9.34760   0.04220    0.45145
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 8.92400    8.89390   0.03010    0.33843
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.53140    8.49430   0.03710    0.43676
富蘭克林華美中華基金                                             14.08000   14.03000   0.05000    0.35638
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.76000   21.64000   0.12000    0.55453
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.86000   20.91000  -0.05000   -0.23912
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.08000   11.07000   0.01000    0.09033
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.67000   10.64000   0.03000    0.28195
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.93540    7.94040  -0.00500   -0.06297
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.08440    9.09770  -0.01330   -0.14619
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.73470    9.74890  -0.01420   -0.14566
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.27150    9.27730  -0.00580   -0.06252
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.01730   11.01300   0.00430    0.03904
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.74600    8.74260   0.00340    0.03889
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.19660    9.19300   0.00360    0.03916
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.09590   13.08970   0.00620    0.04737
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.26470   10.25980   0.00490    0.04776
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.06820   10.06340   0.00480    0.04770
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.67140    7.66780   0.00360    0.04695
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.14900    9.14470   0.00430    0.04702
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.62910   10.61380   0.01530    0.14415
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.56310    7.55220   0.01090    0.14433
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.03860    9.02560   0.01300    0.14403
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.35960   10.35600   0.00360    0.03476
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.71530    7.71270   0.00260    0.03371
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.18410    8.17950   0.00460    0.05624
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.20900    9.21160  -0.00260   -0.02823
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                           9.93950    9.94230  -0.00280   -0.02816
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.55470   12.54780   0.00690    0.05499
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.79000    9.76000   0.03000    0.30738
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.31000    9.27000   0.04000    0.43150
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.64000   10.59000   0.05000    0.47214
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.72000    8.71000   0.01000    0.11481
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.04000   11.03000   0.01000    0.09066
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.41000    9.40000   0.01000    0.10638
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.57000   10.56000   0.01000    0.09470
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.78000    8.75000   0.03000    0.34286
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.86000    9.82000   0.04000    0.40733
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                           9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.52000    9.49000   0.03000    0.31612
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.19000   10.16000   0.03000    0.29528
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.37040   13.32280   0.04760    0.35728
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
富蘭克林華美第一富基金                                           43.52000   43.43000   0.09000    0.20723
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29880   10.29860   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.57000    9.53000   0.04000    0.41973
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.93000    9.89000   0.04000    0.40445
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.71000    9.65000   0.06000    0.62176
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.07000   10.01000   0.06000    0.59940
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                14.15000   14.08000   0.07000    0.49716
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.41000   13.39000   0.02000    0.14937
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.43000   15.38000   0.05000    0.32510
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.97950    7.95830   0.02120    0.26639
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.01330   11.01870  -0.00540   -0.04901
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.62330    9.62210   0.00120    0.01247
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.96920   10.96780   0.00140    0.01276
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.95180    6.94720   0.00460    0.06621
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.15550    9.15480   0.00070    0.00765
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.19090   10.19010   0.00080    0.00785
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.58330   10.57620   0.00710    0.06713
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       20.18000   20.13000   0.05000    0.24839
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.59770   11.59680   0.00090    0.00776
復華人生目標基金                                                 41.04910   40.92440   0.12470    0.30471
復華大中華中小策略基金                                           10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
復華中小精選基金                                                 83.76000   83.30000   0.46000    0.55222
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.84000    9.77000   0.07000    0.71648
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.86000    8.81000   0.05000    0.56754
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.28000   12.29000  -0.01000   -0.08137
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.31000   11.32000  -0.01000   -0.08834
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    10.97000   11.01000  -0.04000   -0.36331
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
復華台灣智能基金                                                 12.49000   12.50000  -0.01000   -0.08000
復華全方位基金                                                   34.15000   34.03000   0.12000    0.35263
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.21000   14.32000  -0.11000   -0.76816
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        22.11000   22.23000  -0.12000   -0.53981
復華全球平衡基金-美元                                             9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.59000   20.52000   0.07000    0.34113
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.75000   17.91000  -0.16000   -0.89336
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.92000   17.03000  -0.11000   -0.64592
復華全球原物料基金                                                9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.92000   14.00000  -0.08000   -0.57143
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.45780   11.45340   0.00440    0.03842
復華全球債券基金                                                 13.52260   13.51410   0.00850    0.06290
復華全球債券組合基金                                             14.66000   14.66000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.71000   14.66000   0.05000    0.34106
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.31000   10.28000   0.03000    0.29183
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    11.03000   11.04000  -0.01000   -0.09058
復華有利貨幣市場基金                                             13.43100   13.43080   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                 13.22000   13.27000  -0.05000   -0.37679
復華亞太成長基金                                                 16.44000   16.57000  -0.13000   -0.78455
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.53000   10.62000  -0.09000   -0.84746
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      11.05000   11.12000  -0.07000   -0.62950
復華東協世紀基金                                                 12.33000   12.28000   0.05000    0.40717
復華南非幣長期收益基金A                                          13.16000   13.18000  -0.02000   -0.15175
復華南非幣長期收益基金B                                           8.22000    8.23000  -0.01000   -0.12151
復華南非幣短期收益基金A                                          13.50000   13.50000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            13.39000   13.43000  -0.04000   -0.29784
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.41000   13.43000  -0.02000   -0.14892
復華恒生基金                                                     20.92000   20.92000   0.00000    0.00000
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.75000    8.73000   0.02000    0.22910
復華恒生單日正向二倍基金                                         31.73000   31.80000  -0.07000   -0.22013
復華神盾基金                                                     28.45100   28.34650   0.10450    0.36865
復華高成長基金                                                   74.10000   74.25000  -0.15000   -0.20202
復華高益策略組合基金                                             13.02000   13.01000   0.01000    0.07686
復華貨幣市場基金                                                 14.39160   14.39140   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                         19.38000   19.36000   0.02000    0.10331
復華富時台灣高股息低波動基金                                     51.53000   51.88000  -0.35000   -0.67463
復華復華基金                                                     23.31000   23.36000  -0.05000   -0.21404
復華華人世紀基金                                                 18.97000   19.08000  -0.11000   -0.57652
復華傳家二號基金                                                 32.31280   32.32820  -0.01540   -0.04764
復華傳家基金                                                     27.66640   27.71880  -0.05240   -0.18904
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.87000   14.87000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.83000   11.80000   0.03000    0.25424
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.44000   14.40000   0.04000    0.27778
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.67000   11.66000   0.01000    0.08576
復華新興人民幣債券基金B                                           8.97000    8.97000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   19.40000   19.36000   0.04000    0.20661
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.65000    5.65000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.44000   12.45000  -0.01000   -0.08032
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.76000   12.76000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                         10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.28000    9.30000  -0.02000   -0.21505
復華滬深300 A股基金                                              21.17000   21.25000  -0.08000   -0.37647
復華數位經濟基金                                                 66.14000   66.28000  -0.14000   -0.21123
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.44000   11.41000   0.03000    0.26293
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.77110    9.76950   0.00160    0.01638
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.61820    9.61390   0.00430    0.04473
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.92530    9.92380   0.00150    0.01512
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.73990    9.73560   0.00430    0.04417
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.72990    9.71760   0.01230    0.12657
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.15490   10.12020   0.03470    0.34288
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.72130    9.69710   0.02420    0.24956
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.14550   10.09840   0.04710    0.46641
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.72040    9.69610   0.02430    0.25062
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.14890   10.10170   0.04720    0.46725
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.26380    9.25440   0.00940    0.10157
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.51590    8.53300  -0.01710   -0.20040
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.41740    8.41610   0.00130    0.01545
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.47440   11.46290   0.01150    0.10032
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.56460   10.58580  -0.02120   -0.20027
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.56490   10.56330   0.00160    0.01515
景順主流基金                                                     19.25000   19.21000   0.04000    0.20822
景順台灣科技基金                                                 33.60000   33.51000   0.09000    0.26858
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.37000    9.36000   0.01000    0.10684
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.13000   11.12000   0.01000    0.08993
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
景順全球科技基金                                                 22.72000   22.67000   0.05000    0.22056
景順全球康健基金                                                 18.73000   18.62000   0.11000    0.59076
景順貨幣市場基金                                                 15.93160   15.93140   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     35.37000   35.34000   0.03000    0.08489
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.45000   15.46000  -0.01000   -0.06468
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.32000   14.31000   0.01000    0.06988
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.86000   10.83000   0.03000    0.27701
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.93000   10.88000   0.05000    0.45956
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    11.04000   11.01000   0.03000    0.27248
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  11.12000   11.07000   0.05000    0.45167
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.04000   10.11000  -0.07000   -0.69238
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                         10.11000   10.15000  -0.04000   -0.39409
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.23000   10.29000  -0.06000   -0.58309
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.34000   10.38000  -0.04000   -0.38536
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.61320    8.61100   0.00220    0.02555
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.00480    8.01290  -0.00810   -0.10109
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.99450   10.99190   0.00260    0.02365
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.19440   10.20470  -0.01030   -0.10093
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.81000    7.84000  -0.03000   -0.38265
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.67000    7.72000  -0.05000   -0.64767
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.17000   11.20000  -0.03000   -0.26786
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.41860    9.41550   0.00310    0.03292
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.52930    9.50550   0.02380    0.25038
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.70480    9.70160   0.00320    0.03298
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.82150    9.79710   0.02440    0.24905
華南永昌永昌基金                                                 19.86000   19.85000   0.01000    0.05038
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.26290   14.25260   0.01030    0.07227
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
華南永昌全球精品基金                                             16.32000   16.24000   0.08000    0.49261
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.77000   11.76000   0.01000    0.08503
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.64000   11.61000   0.03000    0.25840
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.02000   14.01000   0.01000    0.07138
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.78000   13.74000   0.04000    0.29112
華南永昌物聯網精選基金                                           12.25000   12.36000  -0.11000   -0.88997
華南永昌策略報酬基金                                             10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.19670   16.19650   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.62000   24.69600  -0.07600   -0.30774
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.93230   11.93210   0.00020    0.00168
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.00360   10.00030   0.00330    0.03300
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.01750   10.02810  -0.01060   -0.10570
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.66580    9.66260   0.00320    0.03312
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                          9.64760    9.65780  -0.01020   -0.10561
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.81880    9.81640   0.00240    0.02445
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                        9.77320    9.78440  -0.01120   -0.11447
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.57990    9.57760   0.00230    0.02401
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.52910    9.54000  -0.01090   -0.11426
華頓中小型基金                                                   28.15000   28.30000  -0.15000   -0.53004
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.33540   12.30030   0.03510    0.28536
華頓台灣基金                                                     32.89000   32.83000   0.06000    0.18276
華頓平安貨幣市場基金                                             11.51460   11.51450   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             18.34000   18.25000   0.09000    0.49315
華頓全球高收益債券基金A                                          13.35990   13.34770   0.01220    0.09140
華頓全球高收益債券基金B                                           8.32780    8.32020   0.00760    0.09134
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.89000    5.84000   0.05000    0.85616
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.74460    2.74330   0.00130    0.04739
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        12.44280   12.44840  -0.00560   -0.04499
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.40690    0.40790  -0.00100   -0.24516
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.53380   11.54130  -0.00750   -0.06498
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.50480   10.51010  -0.00530   -0.05043
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.39560   10.41160  -0.01600   -0.15367
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.40750    9.42190  -0.01440   -0.15284
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.69850   10.73810  -0.03960   -0.36878
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.72830    9.76770  -0.03940   -0.40337
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.90000   11.95000  -0.05000   -0.41841
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.39000   10.44000  -0.05000   -0.47893
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       11.24000   11.32000  -0.08000   -0.70671
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.46030    2.45490   0.00540    0.21997
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.01860    2.01310   0.00550    0.27321
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               11.68100   11.69010  -0.00910   -0.07784
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.52250    9.53000  -0.00750   -0.07870
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.36410    0.36440  -0.00030   -0.08233
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.30370    0.30420  -0.00050   -0.16437
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.40000    3.39000   0.01000    0.29499
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.39000   15.38000   0.01000    0.06502
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                 24.96000   24.94000   0.02000    0.08019
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.49000   12.46000   0.03000    0.24077
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.37000    8.32000   0.05000    0.60096
匯豐安富基金                                                     25.85000   25.83000   0.02000    0.07743
匯豐成功基金                                                     40.68000   40.80000  -0.12000   -0.29412
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.24000   11.23000   0.01000    0.08905
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.65000   10.62000   0.03000    0.28249
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.33000   11.31000   0.02000    0.17683
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.00000   10.99000   0.01000    0.09099
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.08000   11.06000   0.02000    0.18083
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.52880    2.52070   0.00810    0.32134
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.30890    2.30070   0.00820    0.35641
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.44030   11.43040   0.00990    0.08661
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.84260    7.83250   0.01010    0.12895
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.37560    0.37550   0.00010    0.02663
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33570    0.33560   0.00010    0.02980
匯豐金磚動力基金                                                 13.81000   13.86000  -0.05000   -0.36075
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97760   14.97750   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.12000    5.09000   0.03000    0.58939
匯豐新鑽動力基金                                                 10.85000   10.86000  -0.01000   -0.09208
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.48740    5.46430   0.02310    0.42274
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.06160    9.03860   0.02300    0.25446
匯豐龍鳳基金-A類型                                               53.73000   53.68000   0.05000    0.09314
匯豐龍鳳基金-I類型                                               53.73000   53.68000   0.05000    0.09314
匯豐龍騰電子基金                                                 39.13000   38.94000   0.19000    0.48793
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.26130   12.25780   0.00350    0.02855
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   21.59000   21.46000   0.13000    0.60578
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.29000   11.30000  -0.01000   -0.08850
新光中國成長基金(美元)                                           11.60000   11.67000  -0.07000   -0.59983
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.49000   11.52000  -0.03000   -0.26042
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.33620   10.30910   0.02710    0.26287
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.81270    9.82160  -0.00890   -0.09062
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.05350   10.02610   0.02740    0.27329
新光台灣富貴基金                                                 23.64000   23.65000  -0.01000   -0.04228
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.91000    8.88000   0.03000    0.33784
新光全球生技醫療基金(美元)                                       12.25000   12.21000   0.04000    0.32760
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.86000   11.78000   0.08000    0.67912
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.98910    9.99130  -0.00220   -0.02202
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.69970    9.66660   0.03310    0.34242
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.64070    9.64400  -0.00330   -0.03422
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.35240    9.32040   0.03200    0.34333
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.42000    9.48000  -0.06000   -0.63291
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.42000   10.36000   0.06000    0.57915
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43760   15.43740   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.25000    9.28000  -0.03000   -0.32328
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                            23.27000   23.32000  -0.05000   -0.21441
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.43000   23.39000   0.04000    0.17101
新光兩岸優勢基金                                                 13.02000   13.04000  -0.02000   -0.15337
新光店頭基金                                                     27.21000   27.11000   0.10000    0.36887
新光南非幣保本基金                                               11.81000   11.81000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.79000    9.74000   0.05000    0.51335
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.09000    9.05000   0.04000    0.44199
新光特選內需收益ETF基金                                          20.36000   20.43000  -0.07000   -0.34263
新光創新科技基金                                                 16.26000   16.17000   0.09000    0.55659
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.65390    9.64980   0.00410    0.04249
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                 9.96370    9.94380   0.01990    0.20012
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.62340    9.60380   0.01960    0.20409
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.17250    9.16550   0.00700    0.07637
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.47260    9.45410   0.01850    0.19568
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.14720    9.12900   0.01820    0.19936
新光澳幣八年期保本基金                                           10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
新光澳幣十年期保本基金                                           10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.84000   11.84000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.97220    9.99030  -0.01810   -0.18118
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.73240    9.75010  -0.01770   -0.18154
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.72430    9.71570   0.00860    0.08852
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.92340    9.91460   0.00880    0.08876
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.87260    9.87060   0.00200    0.02026
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.67240    9.67040   0.00200    0.02068
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.64030    9.64250  -0.00220   -0.02282
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.84060    9.84270  -0.00210   -0.02134
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.57000    7.54000   0.03000    0.39788
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.93000    8.94000  -0.01000   -0.11186
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.49280    9.48760   0.00520    0.05481
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.12810    9.12290   0.00520    0.05700
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.47950    9.45350   0.02600    0.27503
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.16480    9.13960   0.02520    0.27572
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.23980    9.21080   0.02900    0.31485
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.61820    9.58840   0.02980    0.31079
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.42720   13.37520   0.05200    0.38878
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.29180    8.25970   0.03210    0.38863
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      37.23400   37.17940   0.05460    0.14686
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                38.54560   38.53220   0.01340    0.03478
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.32140   39.32890  -0.00750   -0.01907
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.16120   11.16020   0.00100    0.00896
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.05330   10.10490  -0.05160   -0.51064
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.89080   13.79510   0.09570    0.69372
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.59080   10.59620  -0.00540   -0.05096
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.87000   10.85000   0.02000    0.18433
群益大印度基金-人民幣                                            13.84450   13.84940  -0.00490   -0.03538
群益大印度基金-美元                                              13.28160   13.38540  -0.10380   -0.77547
群益大印度基金-新臺幣                                            12.49000   12.56000  -0.07000   -0.55732
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.69090   12.58150   0.10940    0.86953
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.48410   12.46870   0.01540    0.12351
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.63000   11.59000   0.04000    0.34513
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.76960   11.66810   0.10150    0.86989
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.56540   10.55240   0.01300    0.12319
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.18400   10.09620   0.08780    0.86963
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.17860    9.16730   0.01130    0.12326
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.62000    9.58000   0.04000    0.41754
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.82920    9.74450   0.08470    0.86921
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.15570    9.14440   0.01130    0.12357
群益中小型股基金                                                 52.89000   52.47000   0.42000    0.80046
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.91810    9.86450   0.05360    0.54336
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.39270    9.41150  -0.01880   -0.19976
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.73550    8.73420   0.00130    0.01488
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.76700    8.71960   0.04740    0.54360
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.30230    8.31900  -0.01670   -0.20075
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.72220    7.72100   0.00120    0.01554
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    10.80530   10.78140   0.02390    0.22168
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.56420   10.59260  -0.02840   -0.26811
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                     9.75580    9.76770  -0.01190   -0.12183
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.60730    9.60810  -0.00080   -0.00833
群益中國新機會基金N-美元                                          8.99870    9.06650  -0.06780   -0.74781
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.53000    9.59000  -0.06000   -0.62565
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.52020    8.52090  -0.00070   -0.00822
群益中國新機會基金-美元                                           9.62180    9.69430  -0.07250   -0.74786
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.10000    9.15000  -0.05000   -0.54645
群益平衡王基金                                                   19.83320   19.86470  -0.03150   -0.15857
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.21000    8.21000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.97000    5.97000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.81060   10.75930   0.05130    0.47680
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.52580   10.55400  -0.02820   -0.26720
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.73450    9.68840   0.04610    0.47583
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.47820    9.50360  -0.02540   -0.26727
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.08160   10.09080  -0.00920   -0.09117
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.88070    9.88960  -0.00890   -0.08999
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.47560    9.48430  -0.00870   -0.09173
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.38360    9.39210  -0.00850   -0.09050
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.14000   10.14930  -0.00930   -0.09163
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.19060   10.19980  -0.00920   -0.09020
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.64260    9.65140  -0.00880   -0.09118
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.03990   10.04890  -0.00900   -0.08956
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.14700   10.13100   0.01600    0.15793
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.38000    7.36840   0.01160    0.15743
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.08110   10.08150  -0.00040   -0.00397
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.98620    9.98390   0.00230    0.02304
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.12490   10.11260   0.01230    0.12163
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.08110   10.08150  -0.00040   -0.00397
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.98620    9.98390   0.00230    0.02304
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.12490   10.11260   0.01230    0.12163
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.08120   10.08160  -0.00040   -0.00397
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.98620    9.98390   0.00230    0.02304
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.12490   10.11260   0.01230    0.12163
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.08110   10.08150  -0.00040   -0.00397
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.98620    9.98380   0.00240    0.02404
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.12490   10.11260   0.01230    0.12163
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     11.24000   11.21000   0.03000    0.26762
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.93390   15.92830   0.00560    0.03516
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      15.58000   15.54000   0.04000    0.25740
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.66000   10.72000  -0.06000   -0.55970
群益印度中小基金N-美元                                            9.77840    9.85060  -0.07220   -0.73295
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.16000    9.21000  -0.05000   -0.54289
群益印度中小基金-人民幣                                          15.45900   15.45790   0.00110    0.00712
群益印度中小基金-美元                                            13.98560   14.08890  -0.10330   -0.73320
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.03000   16.12000  -0.09000   -0.55831
群益多利策略組合基金                                             11.43000   11.42000   0.01000    0.08757
群益多重收益組合基金                                             13.56000   13.56000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.58000   15.53000   0.05000    0.32196
群益安家基金                                                     27.27600   27.19860   0.07740    0.28457
群益安穩貨幣市場基金                                             16.07740   16.07720   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             24.14000   24.10000   0.04000    0.16598
群益亞太中小基金                                                 12.94000   13.03000  -0.09000   -0.69071
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.06000   17.04000   0.02000    0.11737
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.70110    9.69280   0.00830    0.08563
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.47740    7.47100   0.00640    0.08566
群益店頭市場基金                                                111.83000  112.03000  -0.20000   -0.17852
群益東方盛世基金                                                  9.22000    9.25000  -0.03000   -0.32432
群益東協成長基金-人民幣                                          12.97280   12.88510   0.08770    0.68063
群益東協成長基金-美元                                            11.61530   11.62270  -0.00740   -0.06367
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.39000   11.37000   0.02000    0.17590
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.26500   11.24090   0.02410    0.21440
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.70130   10.68090   0.02040    0.19100
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.14690   10.11720   0.02970    0.29356
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.91860    9.89730   0.02130    0.21521
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.42540    9.40750   0.01790    0.19027
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.93490    8.90870   0.02620    0.29409
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.70650    9.68570   0.02080    0.21475
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.59310    9.57490   0.01820    0.19008
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.98170    9.95250   0.02920    0.29339
群益長安基金                                                     30.93000   31.01000  -0.08000   -0.25798
群益美國新創亮點基金-美元                                        15.31200   15.26900   0.04300    0.28162
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.66000   14.59000   0.07000    0.47978
群益真善美基金                                                   17.84850   17.80050   0.04800    0.26966
群益馬拉松基金A類型                                             134.81000  134.92000  -0.11000   -0.08153
群益深証中小板基金                                               13.37000   13.45000  -0.08000   -0.59480
群益創新科技基金                                                 35.84000   35.88000  -0.04000   -0.11148
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.04960   10.02930   0.02030    0.20241
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.43440    9.48550  -0.05110   -0.53872
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.94390   10.92180   0.02210    0.20235
群益華夏盛世基金-美元                                            10.40280   10.45920  -0.05640   -0.53924
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.01000   17.06000  -0.05000   -0.29308
群益奧斯卡基金                                                   29.87000   30.05000  -0.18000   -0.59900
群益新興金鑽基金-美元                                            12.34120   12.46490  -0.12370   -0.99239
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.35000    9.42000  -0.07000   -0.74310
群益葛萊美基金                                                   25.77000   25.83000  -0.06000   -0.23229
群益道瓊美國地產ETF基金                                          19.97000   20.01000  -0.04000   -0.19990
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.28000    8.28000   0.00000    0.00000
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.54000   13.53000   0.01000    0.07391
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.72310   11.68160   0.04150    0.35526
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.33590   11.31360   0.02230    0.19711
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.39000   10.35000   0.04000    0.38647
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.25990   11.22440   0.03550    0.31628
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.60950    8.57910   0.03040    0.35435
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.19830    9.18020   0.01810    0.19716
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.43000    8.40000   0.03000    0.35714
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.81060    8.78290   0.02770    0.31539
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                  10.16730   10.14730   0.02000    0.19710
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     31.16000   31.03000   0.13000    0.41895
德信中國精選成長基金                                             11.21000   11.24000  -0.03000   -0.26690
德信台灣主流中小基金                                             20.70000   20.67000   0.03000    0.14514
德信新興股票組合基金                                             11.15000   11.13000   0.02000    0.17969
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92810   11.92800   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.76000   10.75250   0.00750    0.06975
德信數位時代基金                                                 28.37000   28.43000  -0.06000   -0.21104
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65640   11.65620   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.71000   16.74000  -0.03000   -0.17921
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.55000   19.46000   0.09000    0.46249
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.33000    7.33000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.09230   10.04410   0.04820    0.47988
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.35910   14.30110   0.05800    0.40556
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               7.96740    7.95010   0.01730    0.21761
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     10.83300   10.82750   0.00550    0.05080
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.08100   11.07570   0.00530    0.04785
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.70540   12.67590   0.02950    0.23273
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.58000   18.48000   0.10000    0.54113
摩根中小基金                                                     25.40000   25.29000   0.11000    0.43495
摩根中國A股基金                                                  14.10000   14.21000  -0.11000   -0.77410
摩根中國A股基金(美元)                                            11.17000   11.28000  -0.11000   -0.97518
摩根中國亮點基金                                                 14.07000   14.02000   0.05000    0.35663
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.03320   11.07670  -0.04350   -0.39272
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.15320   12.18360  -0.03040   -0.24952
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.38980    9.44000  -0.05020   -0.53178
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      12.33950   12.38790  -0.04840   -0.39070
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.06560   14.10190  -0.03630   -0.25741
摩根台灣金磚基金-累積型                                          21.33000   21.27000   0.06000    0.28209
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                      21.33000   21.27000   0.06000    0.28209
摩根台灣增長基金                                                 52.60000   52.57000   0.03000    0.05707
摩根平衡基金                                                     28.37000   28.37000   0.00000    0.00000
摩根全球α基金                                                   19.40000   19.33000   0.07000    0.36213
摩根全球平衡基金                                                 15.30520   15.31210  -0.00690   -0.04506
摩根全球發現基金                                                 12.74000   12.70000   0.04000    0.31496
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.72170    9.70380   0.01790    0.18446
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.66130   10.63580   0.02550    0.23976
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.10000   10.08570   0.01430    0.14178
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.36200   11.34110   0.02090    0.18429
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.96480    9.95070   0.01410    0.14170
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.39950   10.39500   0.00450    0.04329
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.30140   13.29560   0.00580    0.04362
摩根亞洲基金                                                     56.58000   56.38000   0.20000    0.35474
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.28450    8.29220  -0.00770   -0.09286
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.62170    9.63150  -0.00980   -0.10175
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.54500    8.55910  -0.01410   -0.16474
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                11.95640   11.96700  -0.01060   -0.08858
摩根東方內需機會基金                                             17.92000   17.86000   0.06000    0.33595
摩根東方科技基金                                                 36.33000   36.19000   0.14000    0.38685
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.29000   11.28000   0.01000    0.08865
摩根金龍收成基金                                                 22.84000   22.78000   0.06000    0.26339
摩根第一貨幣市場基金                                             15.07350   15.07340   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.85000   14.81000   0.04000    0.27009
摩根新金磚五國基金                                               11.52000   11.56000  -0.04000   -0.34602
摩根新絲路基金                                                    9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
摩根新興35基金                                                   13.44000   13.46000  -0.02000   -0.14859
摩根新興日本基金                                                 24.65000   24.53000   0.12000    0.48920
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.48930    7.49550  -0.00620   -0.08272
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.75810    9.76040  -0.00230   -0.02356
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.52040    9.53200  -0.01160   -0.12170
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.70600   10.71490  -0.00890   -0.08306
摩根新興科技基金                                                 59.91000   59.72000   0.19000    0.31815
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.33600    8.32760   0.00840    0.10087
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.53230   10.52160   0.01070    0.10170
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.64090    8.64480  -0.00390   -0.04511
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.40500    9.41660  -0.01160   -0.12319
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.87810    8.89850  -0.02040   -0.22925
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.87800    9.88240  -0.00440   -0.04452
摩根龍揚基金                                                     34.15000   34.06000   0.09000    0.26424
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.97000   10.94000   0.03000    0.27422
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.75000   10.73000   0.02000    0.18639
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.20000   11.16000   0.04000    0.35842
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.28680    9.28480   0.00200    0.02154
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.18570   11.18330   0.00240    0.02146
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   27.37000   27.36000   0.01000    0.03655
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.53120   11.52120   0.01000    0.08680
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           10.85780   10.84410   0.01370    0.12634
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.82600    9.79920   0.02680    0.27349
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.13400   10.12510   0.00890    0.08790
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.58440    9.57230   0.01210    0.12641
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.66790    8.64430   0.02360    0.27301
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.42280   10.43160  -0.00880   -0.08436
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.39710   10.38340   0.01370    0.13194
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.81430    9.83700  -0.02270   -0.23076
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.88250    9.88400  -0.00150   -0.01518
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.61980    9.64210  -0.02230   -0.23128
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.68630    9.68780  -0.00150   -0.01548
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.40040   11.42120  -0.02080   -0.18212
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.18610   11.20510  -0.01900   -0.16957
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.27040   10.26900   0.00140    0.01363
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.86800   10.88790  -0.01990   -0.18277
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.64740   10.66550  -0.01810   -0.16971
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.77850    9.77710   0.00140    0.01432
聯邦金鑽平衡基金                                                 25.79810   25.80450  -0.00640   -0.02480
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.82490    9.84620  -0.02130   -0.21633
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                   10.06120   10.06110   0.00010    0.00099
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.82490    9.84620  -0.02130   -0.21633
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                   10.06120   10.06110   0.00010    0.00099
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15770   13.15760   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                 13.86000   13.86000   0.00000    0.00000
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.95720   15.93120   0.02600    0.16320
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.96510   12.90400   0.06110    0.47350
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.59510   12.56750   0.02760    0.21961
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.10770   12.08120   0.02650    0.21935
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.71870   11.72370  -0.00500   -0.04265
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.02490   11.01280   0.01210    0.10987
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.54460   10.54920  -0.00460   -0.04361
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.65230    8.64280   0.00950    0.10992
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.09000   38.06000   0.03000    0.07882
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.51000   15.51000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.64000   12.64000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.31000   13.30000   0.01000    0.07519
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.50000   12.50000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.01000    8.00000   0.01000    0.12500
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.15000   12.15000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.56000   11.53000   0.03000    0.26019
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.74000    9.71000   0.03000    0.30896
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.15000   12.18000  -0.03000   -0.24631
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.58000   15.56000   0.02000    0.12853
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.55000   15.53000   0.02000    0.12878
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.60000   20.58000   0.02000    0.09718
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.74000   18.73000   0.01000    0.05339
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.90000   12.88000   0.02000    0.15528
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.66000   15.65000   0.01000    0.06390
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.39000   16.38000   0.01000    0.06105
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.45000   15.44000   0.01000    0.06477
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.64000   15.63000   0.01000    0.06398
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.08000   14.07000   0.01000    0.07107
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.08000   14.08000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.76000   14.75000   0.01000    0.06780
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.38000   18.38000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.25000   17.26000  -0.01000   -0.05794
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.48000   13.48000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.26000   14.26000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.33000   13.34000  -0.01000   -0.07496
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.22000    8.22000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.26000   13.27000  -0.01000   -0.07536
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                            10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.57000   14.57000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.54000   14.54000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
聯博貨幣市場基金                                                 14.99220   14.99200   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.48750   10.46770   0.01980    0.18915
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.88100   13.86750   0.01350    0.09735
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.63080    7.61640   0.01440    0.18907
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.66000    9.64000   0.02000    0.20747
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              13.89000   13.87000   0.02000    0.14420
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                13.93000   13.91000   0.02000    0.14378
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.19000    9.17000   0.02000    0.21810
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 24.38000   24.37000   0.01000    0.04103
瀚亞中國基金-人民幣                                              12.38000   12.47000  -0.09000   -0.72173
瀚亞中國基金-新台幣                                              13.14000   13.27000  -0.13000   -0.97965
瀚亞巴西基金                                                      4.58000    4.58000   0.00000    0.00000
瀚亞外銷基金                                                     45.93000   45.90000   0.03000    0.06536
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.21000   11.16000   0.05000    0.44803
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.06000   11.07000  -0.01000   -0.09033
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.49000   10.47000   0.02000    0.19102
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.92000    9.88000   0.04000    0.40486
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.71000    9.67000   0.04000    0.41365
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.56840   10.57670  -0.00830   -0.07847
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.30570   10.29940   0.00630    0.06117
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.20830   12.19360   0.01470    0.12056
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.10050   10.05880   0.04170    0.41456
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.52650    7.53240  -0.00590   -0.07833
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.03740    8.03250   0.00490    0.06100
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.12300    8.11320   0.00980    0.12079
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.16970    7.14010   0.02960    0.41456
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.89830    8.88760   0.01070    0.12039
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.25960    9.26690  -0.00730   -0.07877
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.39520    9.38950   0.00570    0.06071
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.27500    9.26390   0.01110    0.11982
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.25000   11.21000   0.04000    0.35682
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.18000   11.20000  -0.02000   -0.17857
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.47000   10.43000   0.04000    0.38351
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.51000   10.53000  -0.02000   -0.18993
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.95000   13.95000   0.00000    0.00000
瀚亞印度基金-美元                                                13.44000   13.51000  -0.07000   -0.51813
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.58000   29.67000  -0.09000   -0.30334
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.17000   12.17000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.57000   11.53000   0.04000    0.34692
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       14.82000   14.81000   0.01000    0.06752
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.28000    9.25000   0.03000    0.32432
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.10000    9.09000   0.01000    0.11001
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.29000   11.26000   0.03000    0.26643
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.63620   11.61880   0.01740    0.14976
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.83700   12.84620  -0.00920   -0.07162
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.79360   10.79520  -0.00160   -0.01482
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.53250   10.51740   0.01510    0.14357
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.63140   11.53310   0.09830    0.85233
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.05790    9.04430   0.01360    0.15037
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.55590    9.56290  -0.00700   -0.07320
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.03050    9.03190  -0.00140   -0.01550
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.80300    8.79040   0.01260    0.14334
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.15710    9.07970   0.07740    0.85245
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.50800   14.48920   0.01880    0.12975
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.79580   10.78560   0.01020    0.09457
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.78610   10.78970  -0.00360   -0.03337
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.71300   12.69650   0.01650    0.12996
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.11000   11.07000   0.04000    0.36134
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.11000   21.04000   0.07000    0.33270
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55650   13.55640   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               27.37000   27.29000   0.08000    0.29315
瀚亞高科技基金                                                   62.28000   62.43000  -0.15000   -0.24027
瀚亞理財通基金                                                   27.52000   27.55000  -0.03000   -0.10889
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.09000    9.08000   0.01000    0.11013
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.96000    8.98000  -0.02000   -0.22272
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.10000    9.10000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.04000    9.03000   0.01000    0.11074
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.01000    9.02000  -0.01000   -0.11086
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.11000    9.11000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.32000    9.33000  -0.01000   -0.10718
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.97000    8.95000   0.02000    0.22346
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.84000    8.85000  -0.01000   -0.11299
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.97000    8.96000   0.01000    0.11161
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.96000    8.94000   0.02000    0.22371
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.95000    8.96000  -0.01000   -0.11161
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                     24.52000   24.51000   0.01000    0.04080
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.10830   13.12020  -0.01190   -0.09070
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.30090    9.30930  -0.00840   -0.09023
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.53270   10.51840   0.01430    0.13595
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.29570   10.28330   0.01240    0.12058
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.51630   10.52180  -0.00550   -0.05227
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.85420    9.83810   0.01610    0.16365
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.04720    9.95130   0.09590    0.96369
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.44890    8.43750   0.01140    0.13511
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.94270    7.93310   0.00960    0.12101
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.05900    9.06370  -0.00470   -0.05186
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.37320    8.35950   0.01370    0.16389
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.99800    7.92160   0.07640    0.96445
瀚亞電通網基金                                                   16.16000   16.15000   0.01000    0.06192
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.66610   13.65340   0.01270    0.09302
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.36320   10.34310   0.02010    0.19433
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.96690    9.97170  -0.00480   -0.04814
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.51160   11.50100   0.01060    0.09217
瀚亞歐洲基金                                                     11.79000   11.80000  -0.01000   -0.08475
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...

相關新聞