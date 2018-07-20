[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/07/19 107/07/18 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.50120 10.49940 0.00180 0.01714 大華銀多元特別收益平衡基金 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.05910 10.04760 0.01150 0.11446 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.05910 10.04760 0.01150 0.11446 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.02320 10.01260 0.01060 0.10587 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.02320 10.01260 0.01060 0.10587 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.35520 9.35070 0.00450 0.04812 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.61240 9.60650 0.00590 0.06142 中國信託台灣活力基金 15.95000 15.95000 0.00000 0.00000 中國信託台灣優勢基金 18.43000 18.43000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.11000 9.08000 0.03000 0.33040 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.81400 9.80180 0.01220 0.12447 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.22200 9.21050 0.01150 0.12486 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.18910 10.18450 0.00460 0.04517 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.57200 9.56770 0.00430 0.04494 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.44720 10.37520 0.07200 0.69396 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.12050 9.05770 0.06280 0.69333 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.23480 11.20220 0.03260 0.29101 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.14080 10.11140 0.02940 0.29076 中國信託智能運動基金-台幣 11.15000 11.08000 0.07000 0.63177 中國信託智能運動基金-美元 10.93000 10.88000 0.05000 0.45956 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98130 10.98120 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.49900 9.48990 0.00910 0.09589 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.18450 9.17570 0.00880 0.09591 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.63970 9.63460 0.00510 0.05293 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.31650 9.31150 0.00500 0.05370 中國信託精穩基金 18.80300 18.98210 -0.17910 -0.94352 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.48000 11.44000 0.04000 0.34965 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.12000 11.08000 0.04000 0.36101 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.73000 11.71000 0.02000 0.17079 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.40000 11.39000 0.01000 0.08780 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 67.36000 67.77000 -0.41000 -0.60499 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.10610 39.03240 0.07370 0.18882 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 18.67000 18.83000 -0.16000 -0.84971 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.36960 11.36860 0.00100 0.00880 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.60260 10.61640 -0.01380 -0.12999 元大上證50基金 27.86000 27.91000 -0.05000 -0.17915 元大大中華TMT基金-人民幣 12.67000 12.75000 -0.08000 -0.62745 元大大中華TMT基金-新台幣 11.42000 11.51000 -0.09000 -0.78193 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.13000 13.09000 0.04000 0.30558 元大大中華價值指數基金-美元 12.53800 12.54400 -0.00600 -0.04783 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.78400 16.75600 0.02800 0.16710 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.05800 11.08100 -0.02300 -0.20756 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.75600 10.79400 -0.03800 -0.35205 元大中國平衡基金-人民幣 3.07000 3.07000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.87000 13.89000 -0.02000 -0.14399 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.44770 46.59450 -0.14680 -0.31506 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.40380 10.39680 0.00700 0.06733 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.64800 9.64160 0.00640 0.06638 元大中國機會債券基金-新台幣 9.67980 9.68680 -0.00700 -0.07226 元大巴西指數基金 5.53500 5.59500 -0.06000 -1.07239 元大巴菲特基金 30.48000 30.58000 -0.10000 -0.32701 元大日經225基金 28.53000 28.61000 -0.08000 -0.27962 元大台商收成基金 24.74000 24.63000 0.11000 0.44661 元大台灣50單日反向1倍基金 12.37000 12.37000 0.00000 0.00000 元大台灣50單日正向2倍基金 38.00000 37.89000 0.11000 0.29031 元大台灣中型100基金 33.84000 33.95000 -0.11000 -0.32401 元大台灣加權股價指數基金 25.36100 25.39100 -0.03000 -0.11815 元大台灣卓越50基金 83.43000 83.24000 0.19000 0.22826 元大台灣金融基金 17.53000 17.59000 -0.06000 -0.34110 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.41000 31.56000 -0.15000 -0.47529 元大台灣高股息基金 26.25000 26.36000 -0.11000 -0.41730 元大台灣電子科技基金 36.53000 36.42000 0.11000 0.30203 元大全球ETF成長組合基金 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 元大全球ETF穩健組合基金 14.83000 14.81000 0.02000 0.13504 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.72000 13.74000 -0.02000 -0.14556 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.32000 13.32000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-美元 12.75400 12.80000 -0.04600 -0.35938 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.84000 8.85000 -0.01000 -0.11299 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.74000 6.75000 -0.01000 -0.14815 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.55000 8.56000 -0.01000 -0.11682 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.70000 6.71000 -0.01000 -0.14903 元大全球股票入息基金-美元配息 9.55800 9.52300 0.03500 0.36753 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.50000 10.44000 0.06000 0.57471 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.40000 9.35000 0.05000 0.53476 元大全球新興市場精選組合基金 13.63000 13.61000 0.02000 0.14695 元大全球農業商機基金 17.03000 17.09000 -0.06000 -0.35108 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 元大印尼指數基金 8.44700 8.37500 0.07200 0.85970 元大印度指數基金 9.89300 9.92400 -0.03100 -0.31237 元大印度基金 12.74000 12.79000 -0.05000 -0.39093 元大多多基金 21.52000 21.57000 -0.05000 -0.23180 元大多福基金 58.31000 58.55000 -0.24000 -0.40991 元大亞太成長基金 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.56560 8.56890 -0.00330 -0.03851 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.07350 7.07620 -0.00270 -0.03816 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.59200 9.57100 0.02100 0.21941 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.72000 9.67000 0.05000 0.51706 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.95700 9.94600 0.01100 0.11060 元大卓越基金 52.29000 52.43000 -0.14000 -0.26702 元大店頭基金 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 元大泛歐成長基金 9.55000 9.50000 0.05000 0.52632 元大美元貨幣市場基金-美元 10.24670 10.24610 0.00060 0.00586 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.52040 9.50440 0.01600 0.16834 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.48140 31.36960 0.11180 0.35640 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.40290 38.38790 0.01500 0.03907 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.91490 18.85290 0.06200 0.32886 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.54010 19.64880 -0.10870 -0.55321 元大美國政府7至10年期債券基金 38.59490 38.48520 0.10970 0.28504 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.37800 20.35780 0.02020 0.09922 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.92660 17.93260 -0.00600 -0.03346 元大高科技基金 21.53000 21.51000 0.02000 0.09298 元大得利貨幣市場基金 16.24620 16.24600 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.97680 11.97670 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 14.24000 14.12000 0.12000 0.84986 元大華夏中小基金 8.18000 8.22000 -0.04000 -0.48662 元大新中國基金-人民幣 10.39000 10.43000 -0.04000 -0.38351 元大新中國基金-美元 9.93000 10.00500 -0.07500 -0.74963 元大新中國基金-新台幣 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710 元大新主流基金 30.17000 30.24000 -0.07000 -0.23148 元大新東協平衡基金-美元 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718 元大新東協平衡基金-新台幣 9.03000 9.00000 0.03000 0.33333 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.36460 10.39080 -0.02620 -0.25215 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.79610 9.85570 -0.05960 -0.60473 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.38320 10.42390 -0.04070 -0.39045 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.08690 9.12250 -0.03560 -0.39024 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.75870 9.75210 0.00660 0.06768 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.39300 9.38670 0.00630 0.06712 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.82790 9.80010 0.02780 0.28367 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.46240 9.43560 0.02680 0.28403 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.51530 9.50940 0.00590 0.06204 元大新興亞洲基金 11.71000 11.66000 0.05000 0.42882 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.15040 9.16170 -0.01130 -0.12334 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.92290 8.93390 -0.01100 -0.12313 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.32480 9.31610 0.00870 0.09339 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.09250 9.08410 0.00840 0.09247 元大萬泰貨幣市場基金 15.09490 15.09480 0.00010 0.00066 元大經貿基金 42.42000 42.28000 0.14000 0.33113 元大實質多重資產基金-人民幣 10.10000 10.02000 0.08000 0.79840 元大實質多重資產基金-美元 9.47700 9.44000 0.03700 0.39195 元大實質多重資產基金-新台幣 9.91000 9.85000 0.06000 0.60914 元大滬深300單日反向1倍基金 15.92000 15.94000 -0.02000 -0.12547 元大滬深300單日正向2倍基金 13.38000 13.28000 0.10000 0.75301 元大摩臺基金 38.76000 38.68000 0.08000 0.20683 元大標普500基金 25.94000 25.79000 0.15000 0.58162 元大標普500單日反向1倍基金 13.17000 13.18000 -0.01000 -0.07587 元大標普500單日正向2倍基金 33.92000 33.76000 0.16000 0.47393 元大標智滬深300基金 16.40000 16.55000 -0.15000 -0.90634 元大歐洲50基金 25.04000 24.85000 0.19000 0.76459 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.58740 9.54400 0.04340 0.45474 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.16810 10.16780 0.00030 0.00295 元大績效基金 62.38000 62.55000 -0.17000 -0.27178 元大韓國KOSPI200基金 21.96000 22.03000 -0.07000 -0.31775 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.26000 16.12000 0.14000 0.86849 日盛上選基金 37.38000 36.86000 0.52000 1.41074 日盛小而美基金 19.74000 19.61000 0.13000 0.66293 日盛中國內需動力基金 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.43050 11.41420 0.01630 0.14280 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.61990 9.60610 0.01380 0.14366 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.44820 11.46100 -0.01280 -0.11168 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.62890 9.63970 -0.01080 -0.11204 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.39060 10.39850 -0.00790 -0.07597 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.72440 8.73100 -0.00660 -0.07559 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.79000 11.76000 0.03000 0.25510 日盛中國戰略A股基金(美元) 11.44000 11.50000 -0.06000 -0.52174 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11.72000 11.75000 -0.03000 -0.25532 日盛日盛基金 15.04000 15.00000 0.04000 0.26667 日盛目標收益組合基金(美元) 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 日盛全球抗暖化基金 10.59000 10.55000 0.04000 0.37915 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.02950 10.02880 0.00070 0.00698 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.45130 9.45070 0.00060 0.00635 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.84450 9.83940 0.00510 0.05183 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.27920 9.27440 0.00480 0.05176 日盛全球新興債券基金A 10.59610 10.58250 0.01360 0.12851 日盛全球新興債券基金B 8.24970 8.23910 0.01060 0.12865 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.35140 2.33340 0.01800 0.77141 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64000 1.62750 0.01250 0.76805 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.35690 0.35590 0.00100 0.28098 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24970 0.24900 0.00070 0.28112 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.84370 11.80060 0.04310 0.36524 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.15180 8.12210 0.02970 0.36567 日盛亞洲機會基金 7.39000 7.40000 -0.01000 -0.13514 日盛首選基金 18.87000 18.81000 0.06000 0.31898 日盛高科技基金 20.35000 20.08000 0.27000 1.34462 日盛貨幣市場基金 14.76280 14.76260 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 44.03000 43.88000 0.15000 0.34184 日盛精選五虎基金 40.23000 40.11000 0.12000 0.29918 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47830 13.47820 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 36.49000 36.25000 0.24000 0.66207 台新MSCI中國基金 21.35000 21.32000 0.03000 0.14071 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.06000 18.07000 -0.01000 -0.05534 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 22.02000 21.96000 0.06000 0.27322 台新大眾貨幣市場基金 14.15470 14.15450 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.31300 10.28880 0.02420 0.23521 台新中美貨幣市場基金-美元 10.58900 10.60170 -0.01270 -0.11979 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.08480 10.07510 0.00970 0.09628 台新中國通基金 49.21000 48.95000 0.26000 0.53115 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.52720 0.52960 -0.00240 -0.45317 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.09700 16.13700 -0.04000 -0.24788 台新中國精選中小基金-美元 0.40070 0.40330 -0.00260 -0.64468 台新中國精選中小基金-新台幣 12.26000 12.31000 -0.05000 -0.40617 台新主流基金 25.43000 25.32000 0.11000 0.43444 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.83000 19.85000 -0.02000 -0.10076 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65270 0.65490 -0.00220 -0.33593 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.83000 14.85000 -0.02000 -0.13468 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48710 0.48870 -0.00160 -0.32740 台新台灣中小基金 38.39000 38.28000 0.11000 0.28736 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.72410 9.69580 0.02830 0.29188 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.22360 9.21780 0.00580 0.06292 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.61000 8.58000 0.03000 0.34965 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.30100 10.29450 0.00650 0.06314 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.46140 10.45180 0.00960 0.09185 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.25310 11.24280 0.01030 0.09161 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.67000 10.63000 0.04000 0.37629 台新印度基金 15.80000 15.85000 -0.05000 -0.31546 台新亞美短期債券基金 10.94040 10.93490 0.00550 0.05030 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.43460 8.42130 0.01330 0.15793 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28160 0.28170 -0.00010 -0.03550 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.66250 11.64410 0.01840 0.15802 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38390 0.38420 -0.00030 -0.07808 台新真吉利貨幣市場基金 11.08620 11.08600 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 30.08120 30.13750 -0.05630 -0.18681 台新智慧生活基金-美元 10.63080 10.62370 0.00710 0.06683 台新智慧生活基金-新台幣 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.54640 8.54760 -0.00120 -0.01404 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.66320 8.64570 0.01750 0.20241 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.14190 9.14320 -0.00130 -0.01422 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.27490 9.25610 0.01880 0.20311 台新新興市場債券基金(A類型) 10.75040 10.72280 0.02760 0.25740 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34680 0.34660 0.00020 0.05770 台新新興市場債券基金(B類型) 8.05360 8.03300 0.02060 0.25644 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27360 0.27350 0.00010 0.03656 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.93000 5.91000 0.02000 0.33841 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.00000 20.96000 0.04000 0.19084 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.63100 10.61300 0.01800 0.16960 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 23.44000 23.41000 0.03000 0.12815 未來資產全球大消費基金 15.90000 15.85000 0.05000 0.31546 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.65480 11.63800 0.01680 0.14435 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.44760 9.43400 0.01360 0.14416 未來資產亞洲新富基金 21.57000 21.56000 0.01000 0.04638 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56050 12.56040 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 14.55000 14.54000 0.01000 0.06878 未來資產新興市場債券基金A 8.81310 8.81890 -0.00580 -0.06577 未來資產新興市場債券基金B 6.73450 6.73900 -0.00450 -0.06678 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.06760 11.06670 0.00090 0.00813 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.95720 10.01270 -0.05550 -0.55430 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.35600 9.34240 0.01360 0.14557 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.56350 10.54810 0.01540 0.14600 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.04500 8.08870 -0.04370 -0.54026 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.14610 9.19520 -0.04910 -0.53397 永豐中小基金 59.44000 59.41000 0.03000 0.05050 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.72570 1.71710 0.00860 0.50084 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.26040 2.24900 0.01140 0.50689 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.93180 7.93670 -0.00490 -0.06174 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.08000 10.08620 -0.00620 -0.06147 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.12000 5.13000 -0.01000 -0.19493 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.18000 23.37000 -0.19000 -0.81301 永豐主流品牌基金 18.23000 18.22000 0.01000 0.05488 永豐永豐基金 38.46000 38.42000 0.04000 0.10411 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.98500 9.98830 -0.00330 -0.03304 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.98440 9.98770 -0.00330 -0.03304 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.95780 9.96120 -0.00340 -0.03413 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.95750 9.96090 -0.00340 -0.03413 永豐亞洲民生消費基金 11.82000 11.85000 -0.03000 -0.25316 永豐南非幣2021保本基金 12.89230 12.88630 0.00600 0.04656 永豐高科技基金 28.29000 28.28000 0.01000 0.03536 永豐貨幣市場基金 13.87640 13.87620 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.10760 2.09160 0.01600 0.76496 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.48470 2.46580 0.01890 0.76649 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.84150 7.82580 0.01570 0.20062 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.44040 10.41950 0.02090 0.20059 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.17880 7.17740 0.00140 0.01951 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.95620 10.95400 0.00220 0.02008 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.40000 9.36000 0.04000 0.42735 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.55000 7.57000 -0.02000 -0.26420 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.28000 17.31000 -0.03000 -0.17331 永豐臺灣加權ETF基金 55.34000 55.36000 -0.02000 -0.03613 永豐領航科技基金 44.76000 44.45000 0.31000 0.69741 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.13000 11.06000 0.07000 0.63291 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.77000 10.70000 0.07000 0.65421 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.27000 10.18000 0.09000 0.88409 永豐趨勢平衡基金 50.40000 50.28000 0.12000 0.23866 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.53310 11.53200 0.00110 0.00954 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.33940 9.33900 0.00040 0.00428 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.58700 9.58670 0.00030 0.00313 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.35310 9.35130 0.00180 0.01925 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.52060 9.51570 0.00490 0.05149 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.35820 9.35770 0.00050 0.00534 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.73530 9.73480 0.00050 0.00514 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.33820 9.33650 0.00170 0.01821 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.58480 9.58310 0.00170 0.01774 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.14000 11.17000 -0.03000 -0.26858 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.70000 10.74000 -0.04000 -0.37244 兆豐國際中小基金 16.91000 16.83000 0.08000 0.47534 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.43000 14.48000 -0.05000 -0.34530 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.38000 19.45000 -0.07000 -0.35990 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.31000 19.41000 -0.10000 -0.51520 兆豐國際生命科學基金 16.40000 16.38000 0.02000 0.12210 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.37740 10.36270 0.01470 0.14185 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.64470 10.64350 0.00120 0.01127 兆豐國際全球基金 32.77000 32.54000 0.23000 0.70682 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.25190 10.25140 0.00050 0.00488 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.97200 9.95550 0.01650 0.16574 兆豐國際國民基金 22.83000 23.05000 -0.22000 -0.95445 兆豐國際第一基金 13.69000 13.58000 0.11000 0.81001 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.84290 9.81050 0.03240 0.33026 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.83630 7.81050 0.02580 0.33032 兆豐國際萬全基金 21.21000 21.08000 0.13000 0.61670 兆豐國際電子基金 27.46000 27.33000 0.13000 0.47567 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.39000 22.39000 0.00000 0.00000 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.56000 16.56000 0.00000 0.00000 兆豐國際豐台灣基金 32.86000 32.98000 -0.12000 -0.36386 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49660 12.49650 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.51000 11.54000 -0.03000 -0.25997 合庫全球高收益債券基金A類型 11.04020 11.03020 0.01000 0.09066 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.87100 11.87050 0.00050 0.00421 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.66710 10.66290 0.00420 0.03939 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.43230 11.43170 0.00060 0.00525 合庫全球高收益債券基金B類型 8.11060 8.10330 0.00730 0.09009 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.44980 9.44820 0.00160 0.01693 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.99660 8.99310 0.00350 0.03892 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.94910 8.94920 -0.00010 -0.00112 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.28070 9.27700 0.00370 0.03988 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.27000 11.31000 -0.04000 -0.35367 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700 合庫全球新興市場基金 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 合庫貨幣市場基金 10.12500 10.12490 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.52750 9.52570 0.00180 0.01890 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.77360 9.78020 -0.00660 -0.06748 合庫新興多重收益基金A類型 10.07250 10.07220 0.00030 0.00298 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.53110 11.53750 -0.00640 -0.05547 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.45800 13.46400 -0.00600 -0.04456 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.91450 8.91380 0.00070 0.00785 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.54830 9.55470 -0.00640 -0.06698 合庫新興多重收益基金B類型 7.95310 7.95290 0.00020 0.00251 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.88610 8.89040 -0.00430 -0.04837 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.11510 10.11960 -0.00450 -0.04447 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.94550 10.94410 0.00140 0.01279 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.06440 10.13710 -0.07270 -0.71717 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.83410 9.88370 -0.04960 -0.50184 安聯中國東協基金 15.30000 15.27000 0.03000 0.19646 安聯中國策略基金 14.68000 14.87000 -0.19000 -1.27774 安聯中華新思路基金-人民幣 14.66000 14.68000 -0.02000 -0.13624 安聯中華新思路基金-美元 13.91000 14.04000 -0.13000 -0.92593 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.94000 13.03000 -0.09000 -0.69071 安聯台灣大壩基金 29.48000 29.59000 -0.11000 -0.37175 安聯台灣科技基金 49.63000 49.83000 -0.20000 -0.40136 安聯台灣貨幣市場基金 12.48560 12.48550 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 32.84000 33.00000 -0.16000 -0.48485 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.12080 10.11550 0.00530 0.05239 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.06380 15.05400 0.00980 0.06510 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67120 9.66490 0.00630 0.06518 安聯四季成長組合基金-美元 11.59000 11.59000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.77000 11.74000 0.03000 0.25554 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.26680 12.23930 0.02750 0.22469 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.13450 10.12910 0.00540 0.05331 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.24760 12.24130 0.00630 0.05147 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.55380 9.54880 0.00500 0.05236 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.39030 9.38520 0.00510 0.05434 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.07450 9.06980 0.00470 0.05182 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.58000 11.58000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.40000 11.38000 0.02000 0.17575 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.01000 10.93000 0.08000 0.73193 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.43000 11.45000 -0.02000 -0.17467 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.99260 11.97170 0.02090 0.17458 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.93240 10.92630 0.00610 0.05583 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.60380 10.59600 0.00780 0.07361 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.96610 8.95800 0.00810 0.09042 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.74420 8.73920 0.00500 0.05721 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.45560 8.44940 0.00620 0.07338 安聯全球人口趨勢基金 11.64000 11.59000 0.05000 0.43141 安聯全球生技趨勢基金-美元 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.84000 37.80000 0.04000 0.10582 安聯全球油礦金趨勢基金 8.89000 8.84000 0.05000 0.56561 安聯全球計量平衡基金 12.79000 12.74000 0.05000 0.39246 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.04280 12.04180 0.00100 0.00830 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.45900 10.45810 0.00090 0.00861 安聯全球新興市場基金 17.65000 17.62000 0.03000 0.17026 安聯全球農金趨勢基金 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 安聯全球綠能趨勢基金 9.34000 9.29000 0.05000 0.53821 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 安聯亞洲動態策略基金 23.67000 23.54000 0.13000 0.55225 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.98740 9.97780 0.00960 0.09621 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.74590 9.73650 0.00940 0.09654 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.27220 81.12400 0.14820 0.18268 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.13350 12.12860 0.00490 0.04040 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.02170 63.89790 0.12380 0.19375 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.47390 9.47010 0.00380 0.04013 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.55330 2.55090 0.00240 0.09408 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.43370 10.45260 -0.01890 -0.18082 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16060 2.15160 0.00900 0.41829 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.65670 8.66870 -0.01200 -0.13843 宏利台灣動力基金 34.02000 33.93000 0.09000 0.26525 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.27120 10.26520 0.00600 0.05845 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.99260 9.96490 0.02770 0.27798 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.12330 8.11850 0.00480 0.05912 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.05680 8.03870 0.01810 0.22516 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 宏利全球債券組合基金 12.98660 12.97910 0.00750 0.05779 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77250 2.77290 -0.00040 -0.01443 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.68760 11.68300 0.00460 0.03937 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.68780 8.68400 0.00380 0.04376 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.39770 2.38210 0.01560 0.65488 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.85880 10.83660 0.02220 0.20486 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.98250 3.99620 -0.01370 -0.34283 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.64320 0.64540 -0.00220 -0.34087 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.60000 18.65000 -0.05000 -0.26810 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70890 11.70500 0.00390 0.03332 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.40940 10.40610 0.00330 0.03171 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.10110 10.09100 0.01010 0.10009 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.95230 8.94710 0.00520 0.05812 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.54070 8.53810 0.00260 0.03045 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.44950 8.43990 0.00960 0.11375 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.50050 8.50470 -0.00420 -0.04938 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77320 2.77030 0.00290 0.10468 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40300 0.40270 0.00030 0.07450 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.23210 12.21530 0.01680 0.13753 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91930 0.91840 0.00090 0.09800 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.47550 7.46500 0.01050 0.14066 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06830 2.06650 0.00180 0.08710 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29750 0.29730 0.00020 0.06727 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.17140 9.15820 0.01320 0.14413 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33450 0.33410 0.00040 0.11972 宏利萬利貨幣市場基金 13.63680 13.63670 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.76000 2.76000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.46000 12.47000 -0.01000 -0.08019 宏利臺灣股息收益基金 28.80000 28.83000 -0.03000 -0.10406 宏利澳幣保本基金 12.03070 12.03590 -0.00520 -0.04320 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.66000 10.62000 0.04000 0.37665 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.47000 11.38000 0.09000 0.79086 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.77000 11.73000 0.04000 0.34101 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.85070 9.80100 0.04970 0.50709 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.30900 9.29540 0.01360 0.14631 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.67690 8.64480 0.03210 0.37132 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.26870 10.23070 0.03800 0.37143 貝萊德亞美利加收益基金 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 貝萊德新台幣基金 12.93030 12.93020 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.71000 26.69000 0.02000 0.07493 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20100 11.20190 -0.00090 -0.00803 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.93760 9.95190 -0.01430 -0.14369 保德信大中華基金-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-美元 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 保德信大中華基金-新台幣 29.79000 29.81000 -0.02000 -0.06709 保德信中小型股基金 50.24000 50.35000 -0.11000 -0.21847 保德信中國中小基金-人民幣 9.72000 9.82000 -0.10000 -1.01833 保德信中國中小基金-美元 9.54000 9.68000 -0.14000 -1.44628 保德信中國中小基金-新臺幣 9.14000 9.24000 -0.10000 -1.08225 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.32870 9.37390 -0.04520 -0.48219 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.37450 9.41530 -0.04080 -0.43334 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.44940 9.49390 -0.04450 -0.46872 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.17520 10.19720 -0.02200 -0.21575 保德信中國品牌基金-人民幣 9.17000 9.25000 -0.08000 -0.86486 保德信中國品牌基金-美元 9.12000 9.19000 -0.07000 -0.76170 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.89000 9.97000 -0.08000 -0.80241 保德信台商全方位基金 37.89000 38.03000 -0.14000 -0.36813 保德信全球中小基金 30.54000 30.35000 0.19000 0.62603 保德信全球消費商機基金 18.44000 18.41000 0.03000 0.16295 保德信全球基礎建設基金 12.39000 12.33000 0.06000 0.48662 保德信全球資源基金 8.22000 8.19000 0.03000 0.36630 保德信全球醫療生化基金-美元 10.17000 10.10000 0.07000 0.69307 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.42000 33.13000 0.29000 0.87534 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.79290 9.82360 -0.03070 -0.31251 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.57260 10.57020 0.00240 0.02271 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.21840 9.22690 -0.00850 -0.09212 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.93830 9.91450 0.02380 0.24005 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.22330 8.25180 -0.02850 -0.34538 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.79910 10.79190 0.00720 0.06672 保德信亞太基金 21.68000 21.66000 0.02000 0.09234 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.44860 8.47350 -0.02490 -0.29386 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.14820 11.13490 0.01330 0.11944 保德信店頭市場基金 36.13000 36.23000 -0.10000 -0.27601 保德信拉丁美洲基金 6.76000 6.75000 0.01000 0.14815 保德信金平衡基金 30.13000 30.18000 -0.05000 -0.16567 保德信金滿意基金 44.43000 44.64000 -0.21000 -0.47043 保德信科技島基金 27.66000 27.78000 -0.12000 -0.43197 保德信高成長基金 97.77000 97.78000 -0.01000 -0.01023 保德信第一基金 27.85000 27.86000 -0.01000 -0.03589 保德信貨幣市場基金 15.76100 15.76080 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.59840 10.59780 0.00060 0.00566 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.68490 10.66120 0.02370 0.22230 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.85610 10.85750 -0.00140 -0.01289 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.24770 10.22700 0.02070 0.20241 保德信新世紀基金 10.43000 10.47000 -0.04000 -0.38204 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.04730 8.08560 -0.03830 -0.47368 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.82050 10.80840 0.01210 0.11195 保德信新興趨勢組合基金 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889 保德信瑞騰基金 15.53950 15.53950 0.00000 0.00000 保德信歐洲組合基金 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.76310 9.75880 0.00430 0.04406 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.99070 9.98640 0.00430 0.04306 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.69800 9.69560 0.00240 0.02475 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.81110 9.80890 0.00220 0.02243 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.91360 9.89990 0.01370 0.13839 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.91250 9.89870 0.01380 0.13941 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.78570 9.77880 0.00690 0.07056 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.78840 9.78150 0.00690 0.07054 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.04880 10.03720 0.01160 0.11557 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.07920 10.06800 0.01120 0.11124 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.07850 10.06740 0.01110 0.11026 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.98330 9.97970 0.00360 0.03607 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.98330 9.97970 0.00360 0.03607 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.69900 9.68840 0.01060 0.10941 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.56260 9.55960 0.00300 0.03138 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.93150 1.92770 0.00380 0.19713 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.61720 2.61180 0.00540 0.20675 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29320 0.29380 -0.00060 -0.20422 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43150 0.43220 -0.00070 -0.16196 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.37390 8.38440 -0.01050 -0.12523 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.55820 11.56600 -0.00780 -0.06744 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.49020 9.48450 0.00570 0.06010 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.57030 11.55510 0.01520 0.13154 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.67890 8.70740 -0.02850 -0.32731 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.60160 10.63640 -0.03480 -0.32718 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.16420 10.15930 0.00490 0.04823 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.08040 10.07440 0.00600 0.05956 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.09270 10.09100 0.00170 0.01685 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.65340 10.65160 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-0.01530 -0.16169 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.52740 10.52720 0.00020 0.00190 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.10910 11.12240 -0.01330 -0.11958 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.04950 11.06740 -0.01790 -0.16174 柏瑞五國金勢力建設基金 6.44000 6.42000 0.02000 0.31153 柏瑞巨人基金 13.21000 13.22000 -0.01000 -0.07564 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64930 13.64920 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.33000 16.28000 0.05000 0.30713 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.47400 13.45360 0.02040 0.15163 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.85930 11.85540 0.00390 0.03290 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.46880 12.46380 0.00500 0.04012 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.96970 8.95610 0.01360 0.15185 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.82570 6.81530 0.01040 0.15260 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.84590 8.84300 0.00290 0.03279 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.47810 8.47220 0.00590 0.06964 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.83420 10.82990 0.00430 0.03970 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.38690 8.37030 0.01660 0.19832 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.03520 12.03120 0.00400 0.03325 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.67270 11.65510 0.01760 0.15101 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.70050 11.69240 0.00810 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10.02540 10.01140 0.01400 0.13984 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.84370 9.83950 0.00420 0.04269 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.78640 9.78320 0.00320 0.03271 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.86680 9.86420 0.00260 0.02636 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.47250 10.45230 0.02020 0.19326 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.63610 11.62370 0.01240 0.10668 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.06580 11.05480 0.01100 0.09950 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.94040 8.92320 0.01720 0.19276 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.63750 9.62720 0.01030 0.10699 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.50170 9.49230 0.00940 0.09903 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.19070 10.17110 0.01960 0.19270 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.83440 10.82290 0.01150 0.10626 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.69080 10.68010 0.01070 0.10019 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.94060 8.92340 0.01720 0.19275 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.63790 9.62760 0.01030 0.10698 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.50210 9.49260 0.00950 0.10008 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.09000 13.08000 0.01000 0.07645 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.03000 14.03000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.65000 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柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.39150 11.38480 0.00670 0.05885 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.05210 11.05200 0.00010 0.00090 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.18740 10.19010 -0.00270 -0.02650 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.38620 8.38120 0.00500 0.05966 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.44640 9.44630 0.00010 0.00106 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.46740 9.47000 -0.00260 -0.02746 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.63150 10.63140 0.00010 0.00094 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.00380 9.99790 0.00590 0.05901 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.17100 10.17370 -0.00270 -0.02654 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.78660 9.78650 0.00010 0.00102 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.06130 9.05600 0.00530 0.05852 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.93960 8.93980 -0.00020 -0.00224 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.49140 9.49400 -0.00260 -0.02739 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.95650 11.94160 0.01490 0.12477 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.42010 11.41720 0.00290 0.02540 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.85680 10.85580 0.00100 0.00921 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.16630 7.15730 0.00900 0.12575 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.98050 8.97820 0.00230 0.02562 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.59250 9.59160 0.00090 0.00938 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.27800 10.26520 0.01280 0.12469 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.87400 10.87300 0.00100 0.00920 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.71850 9.71610 0.00240 0.02470 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.13810 9.12670 0.01140 0.12491 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.79680 9.79590 0.00090 0.00919 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.05640 11.05160 0.00480 0.04343 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.62290 11.62580 -0.00290 -0.02494 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.67060 10.67580 -0.00520 -0.04871 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.08010 9.07620 0.00390 0.04297 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.61970 9.62200 -0.00230 -0.02390 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.60740 9.61210 -0.00470 -0.04890 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.95520 10.95790 -0.00270 -0.02464 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.86470 9.86050 0.00420 0.04259 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.16750 10.17250 -0.00500 -0.04915 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.42650 9.42240 0.00410 0.04351 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.23210 9.22820 0.00390 0.04226 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.83740 9.83970 -0.00230 -0.02337 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.37160 9.37620 -0.00460 -0.04906 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.38000 18.35000 0.03000 0.16349 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.16000 17.14000 0.02000 0.11669 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.91460 12.90770 0.00690 0.05346 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.80260 10.78870 0.01390 0.12884 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.69030 11.66430 0.02600 0.22290 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.27350 12.25790 0.01560 0.12726 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.23570 11.22450 0.01120 0.09978 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.86410 9.85140 0.01270 0.12892 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.38490 10.36170 0.02320 0.22390 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.29100 10.27790 0.01310 0.12746 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.28190 10.27160 0.01030 0.10028 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.18110 10.15840 0.02270 0.22346 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.76810 11.75310 0.01500 0.12763 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.22290 10.21270 0.01020 0.09988 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.70000 14.75000 -0.05000 -0.33898 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 25.61000 25.43000 0.18000 0.70783 國泰大中華基金 21.41000 21.45000 -0.04000 -0.18648 國泰小龍基金 16.04000 16.08000 -0.04000 -0.24876 國泰中小成長基金 47.07000 46.87000 0.20000 0.42671 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.30640 4.30650 -0.00010 -0.00232 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.53000 19.55000 -0.02000 -0.10230 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.73740 0.74000 -0.00260 -0.35135 國泰中國內需增長基金美元級別 0.69740 0.69990 -0.00250 -0.35719 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.10070 2.09060 0.01010 0.48311 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.36010 9.33370 0.02640 0.28285 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 7.98860 7.96600 0.02260 0.28371 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30710 0.30670 0.00040 0.13042 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.46750 11.46650 0.00100 0.00872 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.69630 1.70210 -0.00580 -0.34076 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.98440 9.99190 -0.00750 -0.07506 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33140 0.33230 -0.00090 -0.27084 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.57200 4.58930 -0.01730 -0.37696 國泰中國新興戰略基金台幣級別 20.72000 20.83000 -0.11000 -0.52808 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.67190 0.67690 -0.00500 -0.73866 國泰中港台基金人民幣級別 3.36570 3.39300 -0.02730 -0.80460 國泰中港台基金台幣級別 15.26000 15.41000 -0.15000 -0.97339 國泰中港台基金美元級別 0.50080 0.50660 -0.00580 -1.14489 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.90000 27.93000 -0.03000 -0.10741 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.43000 12.41000 0.02000 0.16116 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 37.06000 37.11000 -0.05000 -0.13473 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.23460 10.21080 0.02380 0.23309 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.23480 10.21100 0.02380 0.23308 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.23510 10.21120 0.02390 0.23406 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33430 0.33430 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33440 0.33430 0.00010 0.02991 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33440 0.33430 0.00010 0.02991 國泰台灣貨幣市場基金 12.40730 12.40720 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 29.58000 29.47000 0.11000 0.37326 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.38940 2.37730 0.01210 0.50898 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.85000 10.81000 0.04000 0.37003 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35450 0.35400 0.00050 0.14124 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.48160 0.48140 0.00020 0.04155 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.52000 13.48000 0.04000 0.29674 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47010 0.46960 0.00050 0.10647 國泰全球資源基金台幣級別 5.81000 5.80000 0.01000 0.17241 國泰全球資源基金美元級別 0.18720 0.18740 -0.00020 -0.10672 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41300 0.41260 0.00040 0.09695 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37410 0.37380 0.00030 0.08026 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43730 0.43690 0.00040 0.09155 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50470 0.50490 -0.00020 -0.03961 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.80000 20.81000 -0.01000 -0.04805 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.46000 21.51000 -0.05000 -0.23245 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.46960 2.46210 0.00750 0.30462 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.26540 11.25230 0.01310 0.11642 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.17300 10.16120 0.01180 0.11613 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36740 0.36750 -0.00010 -0.02721 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33180 0.33190 -0.00010 -0.03013 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49580 0.49660 -0.00080 -0.16110 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.87000 11.87000 0.00000 0.00000 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40110 0.40190 -0.00080 -0.19905 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.98000 18.92000 0.06000 0.31712 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.62080 0.61980 0.00100 0.16134 國泰科技生化基金 38.40000 38.32000 0.08000 0.20877 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.92000 26.77000 0.15000 0.56033 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.57000 13.60000 -0.03000 -0.22059 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.88360 39.91390 -0.03030 -0.07591 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.34760 19.28370 0.06390 0.33137 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.82600 19.94430 -0.11830 -0.59315 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.43060 40.40050 0.03010 0.07450 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.33400 41.25070 0.08330 0.20194 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.44040 43.32480 0.11560 0.26682 國泰紐幣2021保本基金 12.07650 12.06640 0.01010 0.08370 國泰紐幣八年期保本基金 12.35810 12.34730 0.01080 0.08747 國泰紐幣保本基金 12.37030 12.37030 0.00000 0.00000 國泰高科技基金 14.22000 14.16000 0.06000 0.42373 國泰國泰基金台幣I級別 24.87000 24.96000 -0.09000 -0.36058 國泰國泰基金台幣級別 24.87000 24.96000 -0.09000 -0.36058 國泰富時中國A50基金 18.20000 18.17000 0.03000 0.16511 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33750 0.33740 0.00010 0.02964 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46520 0.46560 -0.00040 -0.08591 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.45000 11.41000 0.04000 0.35057 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37280 0.37220 0.00060 0.16120 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51400 0.51390 0.00010 0.01946 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35020 0.35010 0.00010 0.02856 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48280 0.48330 -0.00050 -0.10346 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.59610 10.58970 0.00640 0.06044 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.64910 7.64440 0.00470 0.06148 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35800 0.35790 0.00010 0.02794 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25640 0.25640 0.00000 0.00000 國泰新興市場基金台幣級別 12.06000 12.07000 -0.01000 -0.08285 國泰新興市場基金美元級別 0.39440 0.39580 -0.00140 -0.35371 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.21130 2.20190 0.00940 0.42690 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46500 1.45880 0.00620 0.42501 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33810 0.33790 0.00020 0.05919 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36370 0.36340 0.00030 0.08255 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22620 0.22610 0.00010 0.04423 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.37930 10.36750 0.01180 0.11382 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.74780 6.74020 0.00760 0.11276 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.99000 13.99000 0.00000 0.00000 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.66000 35.63000 0.03000 0.08420 國泰價值卓越基金 16.92000 16.90000 0.02000 0.11834 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.40000 11.31000 0.09000 0.79576 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39170 0.38960 0.00210 0.53901 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.15110 39.26080 -0.10970 -0.27941 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.50000 20.44000 0.06000 0.29354 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.40000 19.39000 0.01000 0.05157 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.48000 19.35000 0.13000 0.67183 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.05400 12.04610 0.00790 0.06558 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39530 0.39530 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.55100 9.58090 -0.02990 -0.31208 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.30310 8.33510 -0.03200 -0.38392 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.57740 10.61070 -0.03330 -0.31383 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.29620 9.33200 -0.03580 -0.38363 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.15790 11.15720 0.00070 0.00627 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.89300 9.94390 -0.05090 -0.51187 第一金大中華基金 29.32000 29.35000 -0.03000 -0.10221 第一金小型精選基金 42.17000 42.15000 0.02000 0.04745 第一金中國世紀基金-人民幣 14.16000 14.22000 -0.06000 -0.42194 第一金中國世紀基金-美元 9.01640 9.07790 -0.06150 -0.67747 第一金中國世紀基金-美元-N 9.01730 9.07880 -0.06150 -0.67740 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.51000 10.56000 -0.05000 -0.47348 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.51000 10.56000 -0.05000 -0.47348 第一金中概平衡基金 27.23000 27.31000 -0.08000 -0.29293 第一金台灣貨幣市場基金 15.24430 15.24410 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.77700 177.77500 0.00200 0.00113 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.07740 10.07860 -0.00120 -0.01191 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.07740 10.07860 -0.00120 -0.01191 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.61970 14.58900 0.03070 0.21043 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.62020 14.58950 0.03070 0.21043 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.92000 13.86000 0.06000 0.43290 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.93000 13.87000 0.06000 0.43259 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.82270 9.82780 -0.00510 -0.05189 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.82590 9.83110 -0.00520 -0.05289 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.46100 9.45520 0.00580 0.06134 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.48530 9.47960 0.00570 0.06013 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.26310 10.26850 -0.00540 -0.05259 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.89350 9.88760 0.00590 0.05967 第一金全球大趨勢基金 23.89000 23.71000 0.18000 0.75917 第一金全球不動產證券化基金A 8.22140 8.18700 0.03440 0.42018 第一金全球不動產證券化基金B 5.84640 5.82200 0.02440 0.41910 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.49280 9.50030 -0.00750 -0.07894 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.49390 9.50140 -0.00750 -0.07894 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.81330 9.82110 -0.00780 -0.07942 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.81410 9.82240 -0.00830 -0.08450 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.68570 8.67030 0.01540 0.17762 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.23090 10.21270 0.01820 0.17821 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.71120 9.70190 0.00930 0.09586 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.71030 9.70100 0.00930 0.09587 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.99100 7.98520 0.00580 0.07263 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.86060 8.84700 0.01360 0.15372 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.86090 8.84730 0.01360 0.15372 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.13000 11.11990 0.01010 0.09083 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.13090 11.12030 0.01060 0.09532 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.97670 9.96940 0.00730 0.07322 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.74730 14.72460 0.02270 0.15416 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.04790 13.98470 0.06320 0.45192 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.06530 14.00210 0.06320 0.45136 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.14000 13.06000 0.08000 0.61256 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.17000 13.08000 0.09000 0.68807 第一金亞洲科技基金 19.70000 19.71000 -0.01000 -0.05074 第一金亞洲新興市場基金 13.23000 13.16000 0.07000 0.53191 第一金店頭市場基金 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 第一金創新趨勢基金 27.38000 27.38000 0.00000 0.00000 第一金電子基金 37.28000 37.08000 0.20000 0.53937 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.44000 20.42000 0.02000 0.09794 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.37000 19.38000 -0.01000 -0.05160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.91000 10.03000 -0.12000 -1.19641 統一大中華中小基金(美元) 9.27000 9.45000 -0.18000 -1.90476 統一大中華中小基金(新台幣) 13.58000 13.82000 -0.24000 -1.73661 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456 統一大東協高股息基金(美元) 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 統一大滿貫基金-A類型 37.16000 37.26000 -0.10000 -0.26838 統一大滿貫基金-I類型 37.16000 37.26000 -0.10000 -0.26838 統一大龍印基金 15.66000 15.73000 -0.07000 -0.44501 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.30000 10.38000 -0.08000 -0.77071 統一大龍騰中國基金(美元) 9.65000 9.78000 -0.13000 -1.32924 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.86000 10.99000 -0.13000 -1.18289 統一中小基金 29.43000 29.40000 0.03000 0.10204 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.62500 9.54560 0.07940 0.83180 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.14450 9.14580 -0.00130 -0.01421 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.81860 8.81190 0.00670 0.07603 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.37760 11.28360 0.09400 0.83307 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.73740 10.73890 -0.00150 -0.01397 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.35180 10.34400 0.00780 0.07541 統一台灣動力基金 20.29000 20.34000 -0.05000 -0.24582 統一全天候基金-A類型 122.82000 123.50000 -0.68000 -0.55061 統一全天候基金-I類型 122.82000 123.50000 -0.68000 -0.55061 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.03960 8.99290 0.04670 0.51930 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.89730 8.92640 -0.02910 -0.32600 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.85240 8.87390 -0.02150 -0.24228 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.31530 9.26720 0.04810 0.51903 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.16850 9.19850 -0.03000 -0.32614 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.12230 9.14450 -0.02220 -0.24277 統一全球債券組合基金 11.94760 11.94320 0.00440 0.03684 統一全球新科技基金(人民幣) 16.72000 16.66000 0.06000 0.36014 統一全球新科技基金(美元) 16.09000 16.14000 -0.05000 -0.30979 統一全球新科技基金(新台幣) 15.29000 15.31000 -0.02000 -0.13063 統一亞太基金 26.93000 26.98000 -0.05000 -0.18532 統一亞洲大金磚基金 13.17000 13.17000 0.00000 0.00000 統一奔騰基金 66.93000 67.13000 -0.20000 -0.29793 統一強棒貨幣市場基金 16.65260 16.65240 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 11.03000 10.97000 0.06000 0.54695 統一強漢基金(美元) 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 統一強漢基金(新台幣) 26.50000 26.47000 0.03000 0.11334 統一統信基金 35.45000 35.54000 -0.09000 -0.25324 統一黑馬基金 67.10000 67.37000 -0.27000 -0.40077 統一新亞洲科技能源基金 19.61000 19.61000 0.00000 0.00000 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.03300 8.02850 0.00450 0.05605 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.16120 10.15540 0.00580 0.05711 統一經建基金 52.11000 52.35000 -0.24000 -0.45845 統一龍馬基金 78.94000 79.36000 -0.42000 -0.52923 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 25.47000 25.54000 -0.07000 -0.27408 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 50.89000 50.70000 0.19000 0.37475 野村中國機會基金 14.05000 14.05000 0.00000 0.00000 野村巴西基金 5.32000 5.36000 -0.04000 -0.74627 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.09000 12.06000 0.03000 0.24876 野村台灣高股息基金 22.92000 22.99000 -0.07000 -0.30448 野村台灣運籌基金 39.13000 39.01000 0.12000 0.30761 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.46200 9.45820 0.00380 0.04018 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.42420 9.42330 0.00090 0.00955 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.47410 9.47270 0.00140 0.01478 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.66730 9.66340 0.00390 0.04036 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.57980 9.57920 0.00060 0.00626 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.54230 9.54090 0.00140 0.01467 野村平衡基金 20.45000 20.44000 0.01000 0.04892 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.69000 9.64000 0.05000 0.51867 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.33000 13.33000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.94000 10.89000 0.05000 0.45914 野村全球生技醫療基金 17.95000 17.94000 0.01000 0.05574 野村全球品牌基金 28.99000 28.94000 0.05000 0.17277 野村全球氣候變遷基金 8.73000 8.70000 0.03000 0.34483 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.02000 12.99000 0.03000 0.23095 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.15000 11.13000 0.02000 0.17969 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.47000 19.42000 0.05000 0.25747 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.25000 12.23000 0.02000 0.16353 野村全球短期收益基金-美元計價 10.42510 10.43500 -0.00990 -0.09487 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.32310 10.32740 -0.00430 -0.04164 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.54390 9.54240 0.00150 0.01572 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.29920 9.29690 0.00230 0.02474 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.87570 8.86460 0.01110 0.12522 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.14790 11.14640 0.00150 0.01346 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.65280 10.65010 0.00270 0.02535 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.22620 10.21360 0.01260 0.12336 野村成長基金 29.19000 29.23000 -0.04000 -0.13685 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.97810 8.98590 -0.00780 -0.08680 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.99140 8.99990 -0.00850 -0.09445 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.11520 9.10730 0.00790 0.08674 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.38340 9.39140 -0.00800 -0.08518 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.31150 9.32030 -0.00880 -0.09442 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.44250 9.43440 0.00810 0.08586 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.66000 8.65000 0.01000 0.11561 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.39000 12.38000 0.01000 0.08078 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.48780 9.52330 -0.03550 -0.37277 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.53620 9.54910 -0.01290 -0.13509 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.60840 9.60780 0.00060 0.00624 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.98700 10.02550 -0.03850 -0.38402 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.95160 9.96500 -0.01340 -0.13447 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.03330 10.03250 0.00080 0.00797 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.53570 8.50850 0.02720 0.31968 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.13110 9.11220 0.01890 0.20741 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.99890 8.98020 0.01870 0.20824 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.93370 12.89240 0.04130 0.32034 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.98460 11.95930 0.02530 0.21155 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.77170 9.75140 0.02030 0.20818 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.16960 10.17370 -0.00410 -0.04030 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.86500 9.86780 -0.00280 -0.02838 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.39960 9.39360 0.00600 0.06387 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.15830 11.15130 0.00700 0.06277 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.13430 10.13130 0.00300 0.02961 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.20610 11.21370 -0.00760 -0.06777 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.71820 10.72850 -0.01030 -0.09601 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.47050 10.46800 0.00250 0.02388 野村泰國基金 39.53000 39.26000 0.27000 0.68772 野村高科技基金 13.07000 13.11000 -0.04000 -0.30511 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.20410 10.18800 0.01610 0.15803 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.40650 10.40190 0.00460 0.04422 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.59390 10.58250 0.01140 0.10773 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.77200 9.77450 -0.00250 -0.02558 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.65520 9.64080 0.01440 0.14937 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.57380 9.57100 0.00280 0.02926 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.92880 11.92340 0.00540 0.04529 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.04400 13.02730 0.01670 0.12819 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.88540 10.88820 -0.00280 -0.02572 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.76160 10.74560 0.01600 0.14890 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.91890 10.91610 0.00280 0.02565 野村貨幣市場基金 16.25970 16.25950 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.67000 15.62000 0.05000 0.32010 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.04170 10.03130 0.01040 0.10368 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.95010 7.94110 0.00900 0.11333 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.74040 11.72710 0.01330 0.11341 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.72000 7.71000 0.01000 0.12970 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 野村精選貨幣市場基金 12.07570 12.07560 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.51000 12.50000 0.01000 0.08000 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.36000 11.41000 -0.05000 -0.43821 野村歐洲高股息基金季配型 8.00000 8.01000 -0.01000 -0.12484 野村歐洲高股息基金累積型 11.33000 11.36000 -0.03000 -0.26408 野村積極成長基金 12.32000 12.33000 -0.01000 -0.08110 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.92000 9.86000 0.06000 0.60852 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 36.24000 36.03000 0.21000 0.58285 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.20210 10.18510 0.01700 0.16691 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.57230 8.56940 0.00290 0.03384 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.90580 7.97910 -0.07330 -0.91865 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.82910 7.82110 0.00800 0.10229 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.57310 11.56930 0.00380 0.03285 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.43540 10.53220 -0.09680 -0.91909 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.36590 10.35530 0.01060 0.10236 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.65000 10.59000 0.06000 0.56657 野村環球基金-人民幣計價 16.29000 16.20000 0.09000 0.55556 野村環球基金-美元計價 12.77000 12.72000 0.05000 0.39308 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.73000 17.63000 0.10000 0.56721 野村鴻利基金 23.60000 23.50000 0.10000 0.42553 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85540 16.85530 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.26000 21.19000 0.07000 0.33034 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.24000 9.16000 0.08000 0.87336 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.59000 13.67000 -0.08000 -0.58522 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.01000 14.98000 0.03000 0.20027 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.10800 10.10030 0.00770 0.07624 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.26290 13.25300 0.00990 0.07470 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.69010 9.66840 0.02170 0.22444 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.66960 9.65180 0.01780 0.18442 凱基台商天下基金 13.30000 13.22000 0.08000 0.60514 凱基台灣精五門基金 20.93000 20.94000 -0.01000 -0.04776 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.77580 10.76460 0.01120 0.10404 凱基亞太高股息基金 12.77000 12.72000 0.05000 0.39308 凱基亞洲四金磚基金 17.56000 17.49000 0.07000 0.40023 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.82000 13.79000 0.03000 0.21755 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.77060 12.76500 0.00560 0.04387 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.49000 12.46000 0.03000 0.24077 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53860 11.53850 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.44000 27.31000 0.13000 0.47602 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.90000 22.84000 0.06000 0.26270 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.35650 22.35140 0.00510 0.02282 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.71000 17.75000 -0.04000 -0.22535 凱基新興市場中小基金-美元計價B 17.04670 17.11640 -0.06970 -0.40721 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.74000 7.73000 0.01000 0.12937 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.95000 11.89000 0.06000 0.50463 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.90740 11.87630 0.03110 0.26187 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.31000 11.25000 0.06000 0.53333 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.69790 11.67400 0.02390 0.20473 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.90000 11.85000 0.05000 0.42194 凱基護城河基金-台幣計價A 13.36000 13.26000 0.10000 0.75415 凱基護城河基金-美元計價B 13.18280 13.11260 0.07020 0.53536 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.66000 13.63000 0.03000 0.22010 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.58000 35.77000 -0.19000 -0.53117 富邦NASDAQ-100基金 30.94000 30.93000 0.01000 0.03233 富邦上証180基金 27.84000 27.97000 -0.13000 -0.46478 富邦大中華成長基金-(美元) 0.21390 0.21400 -0.00010 -0.04673 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.55000 6.53000 0.02000 0.30628 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.90000 7.88000 0.02000 0.25381 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.33000 35.05000 0.28000 0.79886 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.57850 11.55650 0.02200 0.19037 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.74760 10.73780 0.00980 0.09127 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.38200 10.37350 0.00850 0.08194 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.14650 10.12730 0.01920 0.18959 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.34320 9.33460 0.00860 0.09213 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.03290 9.02550 0.00740 0.08199 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.46580 20.50940 -0.04360 -0.21259 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.30620 11.30520 0.00100 0.00885 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.45390 10.46700 -0.01310 -0.12516 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.58060 12.54860 0.03200 0.25501 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.85620 1.85230 0.00390 0.21055 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.22160 9.19810 0.02350 0.25549 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40750 1.40450 0.00300 0.21360 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.65960 11.64940 0.01020 0.08756 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71040 1.71120 -0.00080 -0.04675 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.09360 10.08470 0.00890 0.08825 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49950 1.50020 -0.00070 -0.04666 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.48000 14.47000 0.01000 0.06911 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.81000 23.81000 0.00000 0.00000 富邦日本東証基金 22.42000 22.41000 0.01000 0.04462 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.08000 43.23000 -0.15000 -0.34698 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 49.52000 49.48000 0.04000 0.08084 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.30000 51.20000 0.10000 0.19531 富邦台灣心基金 24.28000 24.23000 0.05000 0.20636 富邦台灣釆吉50基金 48.36000 48.24000 0.12000 0.24876 富邦台灣科技指數基金 51.95000 51.73000 0.22000 0.42529 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.09360 41.05880 0.03480 0.08476 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.06460 40.95210 0.11250 0.27471 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29210 0.29300 -0.00090 -0.30717 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.13000 9.14000 -0.01000 -0.10941 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.47260 2.46280 0.00980 0.39792 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33900 0.33900 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.54850 10.55300 -0.00450 -0.04264 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.14840 2.13990 0.00850 0.39721 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32520 0.32520 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.10480 9.10860 -0.00380 -0.04172 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.67000 23.74000 -0.07000 -0.29486 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.42000 14.35000 0.07000 0.48780 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 30.59000 30.79000 -0.20000 -0.64956 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63390 15.63370 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 69.44000 69.37000 0.07000 0.10091 富邦科技基金 27.57000 27.49000 0.08000 0.29101 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.28360 40.18500 0.09860 0.24537 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.22070 40.25040 -0.02970 -0.07379 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.20290 39.13650 0.06640 0.16966 富邦恒生國企ETF基金 19.79000 19.82000 -0.03000 -0.15136 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.46000 14.42000 0.04000 0.27739 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.73000 26.78000 -0.05000 -0.18671 富邦高成長基金 26.46000 26.50000 -0.04000 -0.15094 富邦基金 14.27000 14.34000 -0.07000 -0.48815 富邦深証100基金 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 富邦富時歐洲ETF基金 20.83000 20.78000 0.05000 0.24062 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40770 0.40700 0.00070 0.17199 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.22360 12.21610 0.00750 0.06139 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.48800 9.48210 0.00590 0.06222 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30360 0.30310 0.00050 0.16496 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.83900 8.83350 0.00550 0.06226 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.50880 9.53600 -0.02720 -0.28523 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.95740 9.96430 -0.00690 -0.06925 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.43680 9.46370 -0.02690 -0.28424 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.86880 9.87560 -0.00680 -0.06886 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.23000 20.26000 -0.03000 -0.14808 富邦精準基金 50.60000 50.46000 0.14000 0.27745 富邦精銳中小基金 12.90000 12.81000 0.09000 0.70258 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.11000 20.12000 -0.01000 -0.04970 富邦臺灣公司治理100基金 21.50000 21.51000 -0.01000 -0.04649 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.59000 7.59000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.41000 15.40000 0.01000 0.06494 富邦標普美國特別股ETF基金 20.32000 20.29000 0.03000 0.14786 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.29990 10.25990 0.04000 0.38987 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.39460 10.40150 -0.00690 -0.06634 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.45110 10.43150 0.01960 0.18789 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.03890 9.99980 0.03910 0.39101 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.08480 10.09150 -0.00670 -0.06639 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.12130 10.10230 0.01900 0.18808 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.81000 30.74000 0.07000 0.22772 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.52070 8.49130 0.02940 0.34624 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.98600 8.95590 0.03010 0.33609 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.73990 8.71090 0.02900 0.33292 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.42230 9.38970 0.03260 0.34719 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.37580 9.34440 0.03140 0.33603 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.11940 9.08920 0.03020 0.33226 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.18420 9.15390 0.03030 0.33101 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.46830 8.46240 0.00590 0.06972 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.43140 9.42580 0.00560 0.05941 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.94190 8.93740 0.00450 0.05035 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.47280 10.46550 0.00730 0.06975 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.17470 10.16870 0.00600 0.05900 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.71430 9.70870 0.00560 0.05768 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.05740 9.05200 0.00540 0.05966 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.54030 9.53450 0.00580 0.06083 富達卓越領航全球組合基金 15.32000 15.24000 0.08000 0.52493 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.68940 8.68010 0.00930 0.10714 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.33330 9.32410 0.00920 0.09867 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.04250 9.03380 0.00870 0.09630 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.83850 9.82770 0.01080 0.10989 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.74370 9.73420 0.00950 0.09759 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.47600 9.46750 0.00850 0.08978 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.12610 9.11700 0.00910 0.09981 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.53760 9.52830 0.00930 0.09760 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.30000 10.25000 0.05000 0.48780 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.26000 11.25000 0.01000 0.08889 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.66000 8.66000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.38980 9.34760 0.04220 0.45145 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 8.92400 8.89390 0.03010 0.33843 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.53140 8.49430 0.03710 0.43676 富蘭克林華美中華基金 14.08000 14.03000 0.05000 0.35638 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.76000 21.64000 0.12000 0.55453 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.86000 20.91000 -0.05000 -0.23912 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.93540 7.94040 -0.00500 -0.06297 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.08440 9.09770 -0.01330 -0.14619 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.73470 9.74890 -0.01420 -0.14566 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.27150 9.27730 -0.00580 -0.06252 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.01730 11.01300 0.00430 0.03904 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.74600 8.74260 0.00340 0.03889 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.19660 9.19300 0.00360 0.03916 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.09590 13.08970 0.00620 0.04737 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.26470 10.25980 0.00490 0.04776 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.06820 10.06340 0.00480 0.04770 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.67140 7.66780 0.00360 0.04695 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.14900 9.14470 0.00430 0.04702 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.62910 10.61380 0.01530 0.14415 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.56310 7.55220 0.01090 0.14433 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.03860 9.02560 0.01300 0.14403 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.35960 10.35600 0.00360 0.03476 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.71530 7.71270 0.00260 0.03371 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.18410 8.17950 0.00460 0.05624 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.20900 9.21160 -0.00260 -0.02823 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.93950 9.94230 -0.00280 -0.02816 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.55470 12.54780 0.00690 0.05499 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.31000 9.27000 0.04000 0.43150 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.64000 10.59000 0.05000 0.47214 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.72000 8.71000 0.01000 0.11481 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.78000 8.75000 0.03000 0.34286 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.37040 13.32280 0.04760 0.35728 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 富蘭克林華美第一富基金 43.52000 43.43000 0.09000 0.20723 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29880 10.29860 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.71000 9.65000 0.06000 0.62176 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.07000 10.01000 0.06000 0.59940 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.15000 14.08000 0.07000 0.49716 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.41000 13.39000 0.02000 0.14937 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.43000 15.38000 0.05000 0.32510 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.97950 7.95830 0.02120 0.26639 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.01330 11.01870 -0.00540 -0.04901 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.62330 9.62210 0.00120 0.01247 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.96920 10.96780 0.00140 0.01276 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.95180 6.94720 0.00460 0.06621 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.15550 9.15480 0.00070 0.00765 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.19090 10.19010 0.00080 0.00785 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.58330 10.57620 0.00710 0.06713 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.18000 20.13000 0.05000 0.24839 復華人民幣貨幣市場基金 11.59770 11.59680 0.00090 0.00776 復華人生目標基金 41.04910 40.92440 0.12470 0.30471 復華大中華中小策略基金 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 復華中小精選基金 83.76000 83.30000 0.46000 0.55222 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.84000 9.77000 0.07000 0.71648 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.86000 8.81000 0.05000 0.56754 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.28000 12.29000 -0.01000 -0.08137 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.31000 11.32000 -0.01000 -0.08834 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.97000 11.01000 -0.04000 -0.36331 復華六年到期新興市場債券基金 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 復華台灣智能基金 12.49000 12.50000 -0.01000 -0.08000 復華全方位基金 34.15000 34.03000 0.12000 0.35263 復華全球大趨勢基金-美元 14.21000 14.32000 -0.11000 -0.76816 復華全球大趨勢基金-新臺幣 22.11000 22.23000 -0.12000 -0.53981 復華全球平衡基金-美元 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 復華全球平衡基金-新臺幣 20.59000 20.52000 0.07000 0.34113 復華全球物聯網科技基金-美元 17.75000 17.91000 -0.16000 -0.89336 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.92000 17.03000 -0.11000 -0.64592 復華全球原物料基金 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 復華全球消費基金-新臺幣 13.92000 14.00000 -0.08000 -0.57143 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45780 11.45340 0.00440 0.03842 復華全球債券基金 13.52260 13.51410 0.00850 0.06290 復華全球債券組合基金 14.66000 14.66000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.71000 14.66000 0.05000 0.34106 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 復華全球戰略配置強基金-美元 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.03000 11.04000 -0.01000 -0.09058 復華有利貨幣市場基金 13.43100 13.43080 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 13.22000 13.27000 -0.05000 -0.37679 復華亞太成長基金 16.44000 16.57000 -0.13000 -0.78455 復華亞太神龍科技基金-美元 10.53000 10.62000 -0.09000 -0.84746 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 11.05000 11.12000 -0.07000 -0.62950 復華東協世紀基金 12.33000 12.28000 0.05000 0.40717 復華南非幣長期收益基金A 13.16000 13.18000 -0.02000 -0.15175 復華南非幣長期收益基金B 8.22000 8.23000 -0.01000 -0.12151 復華南非幣短期收益基金A 13.50000 13.50000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 13.39000 13.43000 -0.04000 -0.29784 復華美國新星基金-新臺幣 13.41000 13.43000 -0.02000 -0.14892 復華恒生基金 20.92000 20.92000 0.00000 0.00000 復華恒生單日反向一倍基金 8.75000 8.73000 0.02000 0.22910 復華恒生單日正向二倍基金 31.73000 31.80000 -0.07000 -0.22013 復華神盾基金 28.45100 28.34650 0.10450 0.36865 復華高成長基金 74.10000 74.25000 -0.15000 -0.20202 復華高益策略組合基金 13.02000 13.01000 0.01000 0.07686 復華貨幣市場基金 14.39160 14.39140 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 19.38000 19.36000 0.02000 0.10331 復華富時台灣高股息低波動基金 51.53000 51.88000 -0.35000 -0.67463 復華復華基金 23.31000 23.36000 -0.05000 -0.21404 復華華人世紀基金 18.97000 19.08000 -0.11000 -0.57652 復華傳家二號基金 32.31280 32.32820 -0.01540 -0.04764 復華傳家基金 27.66640 27.71880 -0.05240 -0.18904 復華奧林匹克全球組合基金 14.87000 14.87000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.83000 11.80000 0.03000 0.25424 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.44000 14.40000 0.04000 0.27778 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 復華新興人民幣短期收益基金 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.67000 11.66000 0.01000 0.08576 復華新興人民幣債券基金B 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.40000 19.36000 0.04000 0.20661 復華新興市場高收益債券基金A 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.65000 5.65000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.44000 12.45000 -0.01000 -0.08032 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.76000 12.76000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505 復華滬深300 A股基金 21.17000 21.25000 -0.08000 -0.37647 復華數位經濟基金 66.14000 66.28000 -0.14000 -0.21123 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.44000 11.41000 0.03000 0.26293 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.77110 9.76950 0.00160 0.01638 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.61820 9.61390 0.00430 0.04473 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.92530 9.92380 0.00150 0.01512 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.73990 9.73560 0.00430 0.04417 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.72990 9.71760 0.01230 0.12657 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.15490 10.12020 0.03470 0.34288 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.72130 9.69710 0.02420 0.24956 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.14550 10.09840 0.04710 0.46641 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.72040 9.69610 0.02430 0.25062 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.14890 10.10170 0.04720 0.46725 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.26380 9.25440 0.00940 0.10157 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.51590 8.53300 -0.01710 -0.20040 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.41740 8.41610 0.00130 0.01545 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.47440 11.46290 0.01150 0.10032 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.56460 10.58580 -0.02120 -0.20027 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.56490 10.56330 0.00160 0.01515 景順主流基金 19.25000 19.21000 0.04000 0.20822 景順台灣科技基金 33.60000 33.51000 0.09000 0.26858 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 景順全球科技基金 22.72000 22.67000 0.05000 0.22056 景順全球康健基金 18.73000 18.62000 0.11000 0.59076 景順貨幣市場基金 15.93160 15.93140 0.00020 0.00126 景順潛力基金 35.37000 35.34000 0.03000 0.08489 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.45000 15.46000 -0.01000 -0.06468 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.32000 14.31000 0.01000 0.06988 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.86000 10.83000 0.03000 0.27701 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.93000 10.88000 0.05000 0.45956 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.04000 11.01000 0.03000 0.27248 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.12000 11.07000 0.05000 0.45167 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.04000 10.11000 -0.07000 -0.69238 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.23000 10.29000 -0.06000 -0.58309 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.61320 8.61100 0.00220 0.02555 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.00480 8.01290 -0.00810 -0.10109 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.99450 10.99190 0.00260 0.02365 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.19440 10.20470 -0.01030 -0.10093 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.81000 7.84000 -0.03000 -0.38265 華南永昌中國A股基金(美元) 7.67000 7.72000 -0.05000 -0.64767 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.17000 11.20000 -0.03000 -0.26786 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.41860 9.41550 0.00310 0.03292 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.52930 9.50550 0.02380 0.25038 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.70480 9.70160 0.00320 0.03298 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.82150 9.79710 0.02440 0.24905 華南永昌永昌基金 19.86000 19.85000 0.01000 0.05038 華南永昌全球亨利組合基金 14.26290 14.25260 0.01030 0.07227 華南永昌全球神農水資源基金 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 華南永昌全球精品基金 16.32000 16.24000 0.08000 0.49261 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.77000 11.76000 0.01000 0.08503 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.64000 11.61000 0.03000 0.25840 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.02000 14.01000 0.01000 0.07138 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.78000 13.74000 0.04000 0.29112 華南永昌物聯網精選基金 12.25000 12.36000 -0.11000 -0.88997 華南永昌策略報酬基金 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.19670 16.19650 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.62000 24.69600 -0.07600 -0.30774 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93230 11.93210 0.00020 0.00168 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.00360 10.00030 0.00330 0.03300 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.01750 10.02810 -0.01060 -0.10570 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.66580 9.66260 0.00320 0.03312 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.64760 9.65780 -0.01020 -0.10561 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.81880 9.81640 0.00240 0.02445 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.77320 9.78440 -0.01120 -0.11447 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.57990 9.57760 0.00230 0.02401 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.52910 9.54000 -0.01090 -0.11426 華頓中小型基金 28.15000 28.30000 -0.15000 -0.53004 華頓中國多重機會平衡基金 12.33540 12.30030 0.03510 0.28536 華頓台灣基金 32.89000 32.83000 0.06000 0.18276 華頓平安貨幣市場基金 11.51460 11.51450 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 18.34000 18.25000 0.09000 0.49315 華頓全球高收益債券基金A 13.35990 13.34770 0.01220 0.09140 華頓全球高收益債券基金B 8.32780 8.32020 0.00760 0.09134 華頓全球黑鑽油源基金 5.89000 5.84000 0.05000 0.85616 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.74460 2.74330 0.00130 0.04739 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.44280 12.44840 -0.00560 -0.04499 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40690 0.40790 -0.00100 -0.24516 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.53380 11.54130 -0.00750 -0.06498 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.50480 10.51010 -0.00530 -0.05043 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.39560 10.41160 -0.01600 -0.15367 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.40750 9.42190 -0.01440 -0.15284 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.69850 10.73810 -0.03960 -0.36878 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.72830 9.76770 -0.03940 -0.40337 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.90000 11.95000 -0.05000 -0.41841 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.39000 10.44000 -0.05000 -0.47893 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.24000 11.32000 -0.08000 -0.70671 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.46030 2.45490 0.00540 0.21997 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.01860 2.01310 0.00550 0.27321 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.68100 11.69010 -0.00910 -0.07784 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.52250 9.53000 -0.00750 -0.07870 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36410 0.36440 -0.00030 -0.08233 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30370 0.30420 -0.00050 -0.16437 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.40000 3.39000 0.01000 0.29499 匯豐中國動力基金(台幣) 15.39000 15.38000 0.01000 0.06502 匯豐中國動力基金(美元) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.96000 24.94000 0.02000 0.08019 匯豐全球趨勢組合基金 12.49000 12.46000 0.03000 0.24077 匯豐全球關鍵資源基金 8.37000 8.32000 0.05000 0.60096 匯豐安富基金 25.85000 25.83000 0.02000 0.07743 匯豐成功基金 40.68000 40.80000 -0.12000 -0.29412 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.33000 11.31000 0.02000 0.17683 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.52880 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11.49000 11.52000 -0.03000 -0.26042 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.33620 10.30910 0.02710 0.26287 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.81270 9.82160 -0.00890 -0.09062 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.05350 10.02610 0.02740 0.27329 新光台灣富貴基金 23.64000 23.65000 -0.01000 -0.04228 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.91000 8.88000 0.03000 0.33784 新光全球生技醫療基金(美元) 12.25000 12.21000 0.04000 0.32760 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.86000 11.78000 0.08000 0.67912 新光全球債券基金(A累積)美元 9.98910 9.99130 -0.00220 -0.02202 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.69970 9.66660 0.03310 0.34242 新光全球債券基金(B配息)美元 9.64070 9.64400 -0.00330 -0.03422 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.35240 9.32040 0.03200 0.34333 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.42000 9.48000 -0.06000 -0.63291 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.42000 10.36000 0.06000 0.57915 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 新光吉星貨幣市場基金 15.43760 15.43740 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 新光多重資產基金(A累積)美元 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 23.27000 23.32000 -0.05000 -0.21441 新光亞洲精選基金-新台幣 23.43000 23.39000 0.04000 0.17101 新光兩岸優勢基金 13.02000 13.04000 -0.02000 -0.15337 新光店頭基金 27.21000 27.11000 0.10000 0.36887 新光南非幣保本基金 11.81000 11.81000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.79000 9.74000 0.05000 0.51335 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.09000 9.05000 0.04000 0.44199 新光特選內需收益ETF基金 20.36000 20.43000 -0.07000 -0.34263 新光創新科技基金 16.26000 16.17000 0.09000 0.55659 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.65390 9.64980 0.00410 0.04249 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.96370 9.94380 0.01990 0.20012 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.62340 9.60380 0.01960 0.20409 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.17250 9.16550 0.00700 0.07637 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.47260 9.45410 0.01850 0.19568 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.14720 9.12900 0.01820 0.19936 新光澳幣八年期保本基金 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 新光澳幣十年期保本基金 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.84000 11.84000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.97220 9.99030 -0.01810 -0.18118 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.73240 9.75010 -0.01770 -0.18154 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.72430 9.71570 0.00860 0.08852 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.92340 9.91460 0.00880 0.08876 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.87260 9.87060 0.00200 0.02026 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.67240 9.67040 0.00200 0.02068 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.64030 9.64250 -0.00220 -0.02282 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.84060 9.84270 -0.00210 -0.02134 瑞銀全球創新趨勢基金 7.57000 7.54000 0.03000 0.39788 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.93000 8.94000 -0.01000 -0.11186 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.49280 9.48760 0.00520 0.05481 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.12810 9.12290 0.00520 0.05700 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.47950 9.45350 0.02600 0.27503 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.16480 9.13960 0.02520 0.27572 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.23980 9.21080 0.02900 0.31485 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.61820 9.58840 0.02980 0.31079 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.42720 13.37520 0.05200 0.38878 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.29180 8.25970 0.03210 0.38863 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 37.23400 37.17940 0.05460 0.14686 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.54560 38.53220 0.01340 0.03478 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.32140 39.32890 -0.00750 -0.01907 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.16120 11.16020 0.00100 0.00896 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.05330 10.10490 -0.05160 -0.51064 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.89080 13.79510 0.09570 0.69372 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.59080 10.59620 -0.00540 -0.05096 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433 群益大印度基金-人民幣 13.84450 13.84940 -0.00490 -0.03538 群益大印度基金-美元 13.28160 13.38540 -0.10380 -0.77547 群益大印度基金-新臺幣 12.49000 12.56000 -0.07000 -0.55732 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.69090 12.58150 0.10940 0.86953 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.48410 12.46870 0.01540 0.12351 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.63000 11.59000 0.04000 0.34513 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.76960 11.66810 0.10150 0.86989 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.56540 10.55240 0.01300 0.12319 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.18400 10.09620 0.08780 0.86963 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.17860 9.16730 0.01130 0.12326 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.82920 9.74450 0.08470 0.86921 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.15570 9.14440 0.01130 0.12357 群益中小型股基金 52.89000 52.47000 0.42000 0.80046 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.91810 9.86450 0.05360 0.54336 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.39270 9.41150 -0.01880 -0.19976 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.73550 8.73420 0.00130 0.01488 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.76700 8.71960 0.04740 0.54360 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.30230 8.31900 -0.01670 -0.20075 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.72220 7.72100 0.00120 0.01554 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.80530 10.78140 0.02390 0.22168 群益中國高收益債券基金-美元 10.56420 10.59260 -0.02840 -0.26811 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.75580 9.76770 -0.01190 -0.12183 群益中國新機會基金N-人民幣 9.60730 9.60810 -0.00080 -0.00833 群益中國新機會基金N-美元 8.99870 9.06650 -0.06780 -0.74781 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.53000 9.59000 -0.06000 -0.62565 群益中國新機會基金-人民幣 8.52020 8.52090 -0.00070 -0.00822 群益中國新機會基金-美元 9.62180 9.69430 -0.07250 -0.74786 群益中國新機會基金-新臺幣 9.10000 9.15000 -0.05000 -0.54645 群益平衡王基金 19.83320 19.86470 -0.03150 -0.15857 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.21000 8.21000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.97000 5.97000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.81060 10.75930 0.05130 0.47680 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.52580 10.55400 -0.02820 -0.26720 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.73450 9.68840 0.04610 0.47583 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.47820 9.50360 -0.02540 -0.26727 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.08160 10.09080 -0.00920 -0.09117 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.88070 9.88960 -0.00890 -0.08999 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.47560 9.48430 -0.00870 -0.09173 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.38360 9.39210 -0.00850 -0.09050 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.14000 10.14930 -0.00930 -0.09163 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.19060 10.19980 -0.00920 -0.09020 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.64260 9.65140 -0.00880 -0.09118 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.03990 10.04890 -0.00900 -0.08956 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.14700 10.13100 0.01600 0.15793 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.38000 7.36840 0.01160 0.15743 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.08110 10.08150 -0.00040 -0.00397 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.98620 9.98390 0.00230 0.02304 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.12490 10.11260 0.01230 0.12163 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.08110 10.08150 -0.00040 -0.00397 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.98620 9.98390 0.00230 0.02304 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.12490 10.11260 0.01230 0.12163 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.08120 10.08160 -0.00040 -0.00397 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.98620 9.98390 0.00230 0.02304 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.12490 10.11260 0.01230 0.12163 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.08110 10.08150 -0.00040 -0.00397 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.98620 9.98380 0.00240 0.02404 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.12490 10.11260 0.01230 0.12163 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.24000 11.21000 0.03000 0.26762 群益全球關鍵生技基金-美元 15.93390 15.92830 0.00560 0.03516 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.58000 15.54000 0.04000 0.25740 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.66000 10.72000 -0.06000 -0.55970 群益印度中小基金N-美元 9.77840 9.85060 -0.07220 -0.73295 群益印度中小基金N-新臺幣 9.16000 9.21000 -0.05000 -0.54289 群益印度中小基金-人民幣 15.45900 15.45790 0.00110 0.00712 群益印度中小基金-美元 13.98560 14.08890 -0.10330 -0.73320 群益印度中小基金-新臺幣 16.03000 16.12000 -0.09000 -0.55831 群益多利策略組合基金 11.43000 11.42000 0.01000 0.08757 群益多重收益組合基金 13.56000 13.56000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.58000 15.53000 0.05000 0.32196 群益安家基金 27.27600 27.19860 0.07740 0.28457 群益安穩貨幣市場基金 16.07740 16.07720 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 24.14000 24.10000 0.04000 0.16598 群益亞太中小基金 12.94000 13.03000 -0.09000 -0.69071 群益亞太新趨勢平衡基金 17.06000 17.04000 0.02000 0.11737 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.70110 9.69280 0.00830 0.08563 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.47740 7.47100 0.00640 0.08566 群益店頭市場基金 111.83000 112.03000 -0.20000 -0.17852 群益東方盛世基金 9.22000 9.25000 -0.03000 -0.32432 群益東協成長基金-人民幣 12.97280 12.88510 0.08770 0.68063 群益東協成長基金-美元 11.61530 11.62270 -0.00740 -0.06367 群益東協成長基金-新臺幣 11.39000 11.37000 0.02000 0.17590 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.26500 11.24090 0.02410 0.21440 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.70130 10.68090 0.02040 0.19100 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.14690 10.11720 0.02970 0.29356 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.91860 9.89730 0.02130 0.21521 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.42540 9.40750 0.01790 0.19027 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.93490 8.90870 0.02620 0.29409 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.70650 9.68570 0.02080 0.21475 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.59310 9.57490 0.01820 0.19008 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.98170 9.95250 0.02920 0.29339 群益長安基金 30.93000 31.01000 -0.08000 -0.25798 群益美國新創亮點基金-美元 15.31200 15.26900 0.04300 0.28162 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.66000 14.59000 0.07000 0.47978 群益真善美基金 17.84850 17.80050 0.04800 0.26966 群益馬拉松基金A類型 134.81000 134.92000 -0.11000 -0.08153 群益深証中小板基金 13.37000 13.45000 -0.08000 -0.59480 群益創新科技基金 35.84000 35.88000 -0.04000 -0.11148 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.04960 10.02930 0.02030 0.20241 群益華夏盛世基金N-美元 9.43440 9.48550 -0.05110 -0.53872 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 群益華夏盛世基金-人民幣 10.94390 10.92180 0.02210 0.20235 群益華夏盛世基金-美元 10.40280 10.45920 -0.05640 -0.53924 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.01000 17.06000 -0.05000 -0.29308 群益奧斯卡基金 29.87000 30.05000 -0.18000 -0.59900 群益新興金鑽基金-美元 12.34120 12.46490 -0.12370 -0.99239 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.35000 9.42000 -0.07000 -0.74310 群益葛萊美基金 25.77000 25.83000 -0.06000 -0.23229 群益道瓊美國地產ETF基金 19.97000 20.01000 -0.04000 -0.19990 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.28000 8.28000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.54000 13.53000 0.01000 0.07391 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.72310 11.68160 0.04150 0.35526 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.33590 11.31360 0.02230 0.19711 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.25990 11.22440 0.03550 0.31628 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.60950 8.57910 0.03040 0.35435 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.19830 9.18020 0.01810 0.19716 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.43000 8.40000 0.03000 0.35714 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.81060 8.78290 0.02770 0.31539 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.16730 10.14730 0.02000 0.19710 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 31.16000 31.03000 0.13000 0.41895 德信中國精選成長基金 11.21000 11.24000 -0.03000 -0.26690 德信台灣主流中小基金 20.70000 20.67000 0.03000 0.14514 德信新興股票組合基金 11.15000 11.13000 0.02000 0.17969 德信萬保貨幣市場基金 11.92810 11.92800 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.76000 10.75250 0.00750 0.06975 德信數位時代基金 28.37000 28.43000 -0.06000 -0.21104 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65640 11.65620 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.71000 16.74000 -0.03000 -0.17921 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.55000 19.46000 0.09000 0.46249 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.33000 7.33000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.09230 10.04410 0.04820 0.47988 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.35910 14.30110 0.05800 0.40556 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 7.96740 7.95010 0.01730 0.21761 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.83300 10.82750 0.00550 0.05080 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.08100 11.07570 0.00530 0.04785 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.70540 12.67590 0.02950 0.23273 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.58000 18.48000 0.10000 0.54113 摩根中小基金 25.40000 25.29000 0.11000 0.43495 摩根中國A股基金 14.10000 14.21000 -0.11000 -0.77410 摩根中國A股基金(美元) 11.17000 11.28000 -0.11000 -0.97518 摩根中國亮點基金 14.07000 14.02000 0.05000 0.35663 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.03320 11.07670 -0.04350 -0.39272 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.15320 12.18360 -0.03040 -0.24952 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.38980 9.44000 -0.05020 -0.53178 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.33950 12.38790 -0.04840 -0.39070 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.06560 14.10190 -0.03630 -0.25741 摩根台灣金磚基金-累積型 21.33000 21.27000 0.06000 0.28209 摩根台灣金磚基金-機構法人型 21.33000 21.27000 0.06000 0.28209 摩根台灣增長基金 52.60000 52.57000 0.03000 0.05707 摩根平衡基金 28.37000 28.37000 0.00000 0.00000 摩根全球α基金 19.40000 19.33000 0.07000 0.36213 摩根全球平衡基金 15.30520 15.31210 -0.00690 -0.04506 摩根全球發現基金 12.74000 12.70000 0.04000 0.31496 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.72170 9.70380 0.01790 0.18446 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.66130 10.63580 0.02550 0.23976 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.10000 10.08570 0.01430 0.14178 摩根多元入息成長基金-累積型 11.36200 11.34110 0.02090 0.18429 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.96480 9.95070 0.01410 0.14170 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.39950 10.39500 0.00450 0.04329 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.30140 13.29560 0.00580 0.04362 摩根亞洲基金 56.58000 56.38000 0.20000 0.35474 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.28450 8.29220 -0.00770 -0.09286 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.62170 9.63150 -0.00980 -0.10175 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.54500 8.55910 -0.01410 -0.16474 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.95640 11.96700 -0.01060 -0.08858 摩根東方內需機會基金 17.92000 17.86000 0.06000 0.33595 摩根東方科技基金 36.33000 36.19000 0.14000 0.38685 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.29000 11.28000 0.01000 0.08865 摩根金龍收成基金 22.84000 22.78000 0.06000 0.26339 摩根第一貨幣市場基金 15.07350 15.07340 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.85000 14.81000 0.04000 0.27009 摩根新金磚五國基金 11.52000 11.56000 -0.04000 -0.34602 摩根新絲路基金 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 摩根新興35基金 13.44000 13.46000 -0.02000 -0.14859 摩根新興日本基金 24.65000 24.53000 0.12000 0.48920 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.48930 7.49550 -0.00620 -0.08272 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.75810 9.76040 -0.00230 -0.02356 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.52040 9.53200 -0.01160 -0.12170 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.70600 10.71490 -0.00890 -0.08306 摩根新興科技基金 59.91000 59.72000 0.19000 0.31815 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.33600 8.32760 0.00840 0.10087 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.53230 10.52160 0.01070 0.10170 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.64090 8.64480 -0.00390 -0.04511 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.40500 9.41660 -0.01160 -0.12319 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.87810 8.89850 -0.02040 -0.22925 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.87800 9.88240 -0.00440 -0.04452 摩根龍揚基金 34.15000 34.06000 0.09000 0.26424 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 摩根環球股票收益基金-累積型 11.20000 11.16000 0.04000 0.35842 摩根總收益組合基金-月配息型 9.28680 9.28480 0.00200 0.02154 摩根總收益組合基金-累積型 11.18570 11.18330 0.00240 0.02146 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 27.37000 27.36000 0.01000 0.03655 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.53120 11.52120 0.01000 0.08680 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.85780 10.84410 0.01370 0.12634 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.82600 9.79920 0.02680 0.27349 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.13400 10.12510 0.00890 0.08790 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.58440 9.57230 0.01210 0.12641 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.66790 8.64430 0.02360 0.27301 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.42280 10.43160 -0.00880 -0.08436 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.39710 10.38340 0.01370 0.13194 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.81430 9.83700 -0.02270 -0.23076 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.88250 9.88400 -0.00150 -0.01518 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.61980 9.64210 -0.02230 -0.23128 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.68630 9.68780 -0.00150 -0.01548 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.40040 11.42120 -0.02080 -0.18212 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.18610 11.20510 -0.01900 -0.16957 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.27040 10.26900 0.00140 0.01363 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.86800 10.88790 -0.01990 -0.18277 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.64740 10.66550 -0.01810 -0.16971 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.77850 9.77710 0.00140 0.01432 聯邦金鑽平衡基金 25.79810 25.80450 -0.00640 -0.02480 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.82490 9.84620 -0.02130 -0.21633 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.06120 10.06110 0.00010 0.00099 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.82490 9.84620 -0.02130 -0.21633 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.06120 10.06110 0.00010 0.00099 聯邦貨幣市場基金 13.15770 13.15760 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 13.86000 13.86000 0.00000 0.00000 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.95720 15.93120 0.02600 0.16320 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.96510 12.90400 0.06110 0.47350 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.59510 12.56750 0.02760 0.21961 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.10770 12.08120 0.02650 0.21935 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.71870 11.72370 -0.00500 -0.04265 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.02490 11.01280 0.01210 0.10987 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.54460 10.54920 -0.00460 -0.04361 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.65230 8.64280 0.00950 0.10992 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.09000 38.06000 0.03000 0.07882 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.51000 15.51000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.64000 12.64000 0.00000 0.00000 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