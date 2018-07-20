[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/07/19 107/07/18 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛上選基金 37.38000 36.86000 0.52000 1.41074 日盛高科技基金 20.35000 20.08000 0.27000 1.34462 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.99800 7.92160 0.07640 0.96445 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.04720 9.95130 0.09590 0.96369 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.27000 10.18000 0.09000 0.88409 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.42000 33.13000 0.29000 0.87534 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.24000 9.16000 0.08000 0.87336 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.76960 11.66810 0.10150 0.86989 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.18400 10.09620 0.08780 0.86963 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.69090 12.58150 0.10940 0.86953 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.82920 9.74450 0.08470 0.86921 日盛MIT主流基金 16.26000 16.12000 0.14000 0.86849 元大印尼指數基金 8.44700 8.37500 0.07200 0.85970 華頓全球黑鑽油源基金 5.89000 5.84000 0.05000 0.85616 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.15710 9.07970 0.07740 0.85245 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.63140 11.53310 0.09830 0.85233 元大富櫃50基金 14.24000 14.12000 0.12000 0.84986 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.37760 11.28360 0.09400 0.83307 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.62500 9.54560 0.07940 0.83180 兆豐國際第一基金 13.69000 13.58000 0.11000 0.81001 群益中小型股基金 52.89000 52.47000 0.42000 0.80046 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.33000 35.05000 0.28000 0.79886 元大實質多重資產基金-人民幣 10.10000 10.02000 0.08000 0.79840 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.40000 11.31000 0.09000 0.79576 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.47000 11.38000 0.09000 0.79086 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.35140 2.33340 0.01800 0.77141 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64000 1.62750 0.01250 0.76805 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.48470 2.46580 0.01890 0.76649 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.10760 2.09160 0.01600 0.76496 元大歐洲50基金 25.04000 24.85000 0.19000 0.76459 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------