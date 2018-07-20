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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/07/19  107/07/18 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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日盛上選基金                                                     37.38000   36.86000   0.52000    1.41074
日盛高科技基金                                                   20.35000   20.08000   0.27000    1.34462
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.99800    7.92160   0.07640    0.96445
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.04720    9.95130   0.09590    0.96369
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.27000   10.18000   0.09000    0.88409
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    33.42000   33.13000   0.29000    0.87534
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.24000    9.16000   0.08000    0.87336
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.76960   11.66810   0.10150    0.86989
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.18400   10.09620   0.08780    0.86963
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.69090   12.58150   0.10940    0.86953
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.82920    9.74450   0.08470    0.86921
日盛MIT主流基金                                                  16.26000   16.12000   0.14000    0.86849
元大印尼指數基金                                                  8.44700    8.37500   0.07200    0.85970
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.89000    5.84000   0.05000    0.85616
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.15710    9.07970   0.07740    0.85245
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.63140   11.53310   0.09830    0.85233
元大富櫃50基金                                                   14.24000   14.12000   0.12000    0.84986
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.37760   11.28360   0.09400    0.83307
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.62500    9.54560   0.07940    0.83180
兆豐國際第一基金                                                 13.69000   13.58000   0.11000    0.81001
群益中小型股基金                                                 52.89000   52.47000   0.42000    0.80046
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 35.33000   35.05000   0.28000    0.79886
元大實質多重資產基金-人民幣                                      10.10000   10.02000   0.08000    0.79840
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.40000   11.31000   0.09000    0.79576
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.47000   11.38000   0.09000    0.79086
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.35140    2.33340   0.01800    0.77141
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.64000    1.62750   0.01250    0.76805
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.48470    2.46580   0.01890    0.76649
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.10760    2.09160   0.01600    0.76496
元大歐洲50基金                                                   25.04000   24.85000   0.19000    0.76459
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