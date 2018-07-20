新聞

[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月19日 交易日  
  
停止融資        融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                  過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
-------------------------------------------------------------------------------------------------
元大美債7-10正2 元大台灣50正2   元大台灣50        亞德客-KY         昶和     大飲     新日光
元大美債7-10反1 富邦恒生國企正2 富邦科技          麗正              大統染   興泰                
宏洲            群益臺灣加權反1 元大台商50        中環              海悅     宏亞
嘉裕            正道            富邦摩台          錸德              銘旺科   達新
東華            同開            富邦發達          智寶              卓越     地球
大東                            富邦金融          威盛              統領     恆大
立益                            元大MSCI台灣      環科                       新紡
佳和                            永豐臺灣加權      大毅                       怡華
昶和                            富邦台50          吉祥全                     昶和
三洋紡                          富邦日本          華新科                     大統染
本盟                            國泰日經225       嘉晶                       程泰
瑞利                            元大歐洲50        星通                       永記
樂士                            元大日經225       禾伸堂                     日勝化
正峰新                          元大美債20正2     揚明光                     展宇
億泰                            元大美債20反1     佳凌                       士紙
毛寶                            國泰20年美債反1   鈞寶                       東明-KY
燁興                            富邦公司治理      達方                       光罩
中鴻                            元大美債7-10正2   富鼎                       智寶
聚亨                            元大美債7-10反1   杜康-DR                    鼎元
千興                            國泰臺灣低波動30  陽光能源-DR                銘旺科
威致                            國泰標普低波高息                             奇力新
華豐                            富邦歐洲                                     大毅
首利                            FH彭博高收益債                               佳凌
麗正                            FH彭博新興債                                 傳奇
東訊                            FH富時不動產                                 科嘉-KY
華泰                            元大台灣高息低波                             迎廣
錸德                            富邦美國特別股                               關貿
倫飛                            富邦臺灣優質高息                             亞弘電
威盛                            FH富時高息低波                               富鼎
國碩                            新光內需收益                                 華友聯
銘旺科                          台泥                                         潤弘
統懋                            泰山                                         遠雄來
翔耀                            黑松                                         夏都
太空梭                          台聚                                         欣欣
麗臺                            華夏                                         統領
華映                            亞聚                                         客思達-KY
吉祥全                          台苯                                         同方友友-DR
憶聲                            宏洲                                         友佳-DR
科風                            嘉裕                                         一零四
和鑫                            東華                                         欣天然
力特                            大東                                         新海
喬鼎                            立益                                         欣高
正達                            佳和                                         茂順
晟鈦                            聯發                                         台數科
同泰                            昶和                                         波力-KY
新世紀                          三洋紡                                       泰昇-KY
誠創                            台南                                         政伸
嘉威                            本盟                                         吉源-KY
力銘                            瑞利                                         鼎炫-KY
亞太電                          堤維西
達能                            樂士
科納-KY                         正峰新
清惠                            喬福
慧友                            上銀
勁永                            瑞智
捷泰                            寶一
互億                            羅昇
天瀚                            高力
迅杰                            億泰
華上                            榮星
光麗-KY                         中化
元晶                            長興
華冠                            花仙子
裕豐                            毛寶
寶徠                            杏輝
皇普                            中化生
日勝生                          和康生
六福                            神隆
台南-KY                         雃博
康師傅-DR                       麗豐-KY
聖馬丁-DR                       康聯-KY
神州-DR                         和成
耀傑-DR                         中鋼
同方友友-DR                     燁興
晨訊科-DR                       中鴻
友佳-DR                         聚亨
陽光能源-DR                     千興
精熙-DR                         威致
中福                            佳大
雷虎                            運錩
中視                            南帝
秋雨                            華豐
慶豐富                          三陽工業
新利虹                          首利
國光生                          麗正
                                鴻海
                                東訊
                                仁寶
                                華泰
                                錸德
                                鴻準
                                倫飛
                                威盛
                                國碩
                                中華電
                                精技
                                銘旺科
                                統懋
                                翔耀
                                太空梭
                                義隆
                                麗臺
                                華經
                                華映
                                吉祥全
                                普安
                                憶聲
                                科風
                                和鑫
                                力特
                                喬鼎
                                正達
                                晟鈦
                                同泰
                                明泰
                                新世紀
                                京鼎
                                融程電
                                聯鈞
                                維熹
                                誠創
                                敦泰
                                嘉威
                                辛耘
                                力銘
                                宏致
                                亞太電
                                達能
                                大聯大
                                拓凱
                                銘鈺
                                科納-KY
                                清惠
                                慧友
                                迎廣
                                勁永
                                捷泰
                                互億
                                瑞儀
                                詮欣
                                天瀚
                                迅杰
                                同欣電
                                華上
                                群電
                                光麗-KY
                                元晶
                                虹揚-KY
                                華冠
                                明基材
                                裕豐
                                寶徠
                                太子
                                皇普
                                日勝生
                                建國
                                遠雄
                                中櫃
                                漢翔
                                六福
                                晶華
                                中再保
                                統一證
                                玉山金
                                高林
                                台南-KY
                                康師傅-DR
                                聖馬丁-DR
                                神州-DR
                                耀傑-DR
                                同方友友-DR
                                晨訊科-DR
                                友佳-DR
                                陽光能源-DR
                                精熙-DR
                                中福
                                一零四
                                雷虎
                                大台北
                                新保
                                新海
                                中視
                                秋雨
                                中鼎
                                慶豐富
                                裕融
                                潤泰新
                                勤益控
                                新利虹
                                國光生
                                佐登-KY
                                jpp-KY
                                山林水
留言載入中...

相關新聞