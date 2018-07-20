雅居樂(03383-HK)組合營開發山東休閒特色小鎮項目

雅居樂(03383-HK)公布，間接全資附屬公司廣州番禺雅居樂房地產開發旗下的威海雅齊與威海藍創成立合營公司，註冊資本1億元(人民幣.下同)，威海雅齊與威海藍創各自擁有合營公司84.8%及15.2%股權。雅居樂同意向合營公司進一步出資約45.5億元，以投資及開發位於中國山東省威海市威海南海新區的雅居樂體育休閒特色小鎮項目的一期項目。

至於二期項目的投資及開發條款一旦經落實及同意，訂約方將訂立另一份協議記錄該投資。

投資及開發威海雅居樂體育休閒特色小鎮項目分為一期項目及二期項目。一期項目包含開發東區(體育+城市功能組團)的該等土地及西區(體育+文旅賽事組團)，若干塊土地「東區」及「西區」統稱為「一期項目」。

至於威海雅居樂體育休閒特色小鎮項目中的二期項目(體育+科創教育組團)，將包含開發若干塊土地。協議僅列出東區發展的明確條款，西區發展及二期項目的條款將由訂約雙方進一步磋商。西區及二期項目的投資及開發條款一旦經落實及同意，訂約方將訂立另一份協議記錄該投資。

該等土地位於中國山東省威海市威海南海新區香水河以西、濱海路以南、科研路以東及江南城以北的土地，建設用地面積約1,020畝(或約68萬平方米)，當中面積約600畝(或約40萬平方米)作住宅用途。訂約方擬於合營公司獲得应土地使用權當日起三年內全面启动所有土地工程及發展，並於五年內完成工程建设。

董事會相信，投資及開發威海雅居樂體育休閒特色小鎮項目將加強集團於中國房地產市場的地位，讓集團產生收入，並為集團提供資本升值潛力。

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