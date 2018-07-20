【IPO追蹤】正八集團申請主板上市

廖創興家族廖寶珊後人、紀惠集團主席湯文亮外甥廖偉麟創辦、在港從事商業物業買賣的正八集團，向港交所遞交主板上市申請。保薦人為豐盛融資。

據初步招股文件顯示，正八集團於2016、2017及2018財年收入分別為2.74億、2.84億及3.76億元，租金收入分別約1302.3萬、1632.6萬及1486.5萬元，盈利分別為2247.5萬、1192萬及2700.4萬元。

截至今年5月底止，公司持有8項物業，面積合共約3.5萬方呎，不過，根據近期的報道，其中4項物業包括天樂廣場、力寶中心及信德中心等，均已在6 月或之後出售，合共涉資約2.62億元，賺近6700萬元。

另外尚有在5月底後完成收購的有線電視大樓30樓全層及誠信大廈3樓，市值合共9.92億元。

正八指出，集團主要業務是先收購商業物業，然後透過分拆、翻新等方式「增值」，再以拆售形式獲利。目前買賣物業收入佔整體收入比重甚高，集團於2018 及2017 年度收入分別為3.76 億及2.83 億元，當中租金收入僅佔1490 萬元及1630 萬元，上市集資所得資金，將用於收購新物業、翻新物業、擴展營銷能力，招聘人手，以及撥作一般營運資金。

該公司集資所得將用於收購新物業，包括辦公場所及零售商舖、擴展銷售及營銷職能、擴展人力資源、以及作一般營運資金。

廖偉麟家族背景顯赫，父親廖烈正是創興銀行(01111-HK)(原名廖創興銀行)創辦人廖寶珊兒子。廖偉麟母親廖湯慧靄主要以物業投資聞名，有指她在七十年代已開始投資房地產、車位等，一手創辦紀惠集團，至2017年，廖湯慧靄更以210億元身家躋身福布斯香港富豪榜第26位。

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