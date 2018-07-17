波音及空巴均宣布大訂單 同意貿易戰沒有贏家

2018 Farnborough 航空展週一 (16 日) 開幕，與往常一樣，競爭對手空中巴士 (Airbus)(AIR-FR) 與波音 (BA-US)(Boeing) 依然是主角，首日以兩大公司宣布大訂單展開。

空中巴士宣布了一系列訂單或已承諾的購機，總值超過數百億美元。其中包括為台灣星宇航空提供 17 架 A350 飛機，以及中國四川航空訂購 10 架 A350 飛機。還有許多的意向書，包括近 150 架的 A320neos。數量最多的是未公開買家訂購 80 架噴射飛機的備忘錄，和印度 Vistara 購機 50 架的意向書 (letter of intent)。

波音也有不少斬獲，最大一筆來自 Jet Airways，他們將購買 75 架 737 Max 8 噴射客機，這批飛機未折扣價格高達 88 億美元。另外，波音還將出售 14 架波音 777 給貨運業者 DHL，價值 47 億美元。

空中巴士預計，自明年起，每個月生產 A320 飛機的數量，會由目前的 52 架增加至 60 架。公司商用客機製造主管 Guillaume Faury 表示，如今他們要求供應商評估，至 2020 年可否月供應量達到 75 架。他說：「需求就在那裡。如果我們有能力，我們可以賣得更多。」

波音的商業銷售和行銷主管 Ihssane Mounir 則表示，目前他們在與供應商商議，但暫時沒有加速生產的計畫。供應商無法支持，產業也無法支持。

繁榮下的隱憂

雖然有大訂單加持，但油價上漲、利率上升，全球貿易緊張局勢以及英國脫歐的不確定性，都引發了對需求可能放緩的擔憂。

Faury 指出，如果全球發生貿易戰，將不會有勝利者。航空業將繼續保持國際化，空中巴士在美國、歐洲及中國都需要發展業務。

波音被認為受到貿易戰衝擊更為直接。不過執行長 Dennis Muilenburg 強調，訂單或營運並未因此受到衝擊，航空產業是長期的事業，他們在中國已建立了業務。他表示，航空產業能在自由開放的全球貿易中蓬勃發展，當前重點希望能找到解決方案，做為關稅討論的替代方案。