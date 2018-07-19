能源盤後─EIA報庫存上漲 供需穩定抑制油價漲幅

儘管數據顯示上週美國原油庫存大幅增加，但油價週三 (18 日) 還是以延續兩個交易日的走高趨勢。

布蘭特原油期貨收高 0.84 美元，或 1.16% 至每桶 73.00 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.77 美元，或 1.15% 至每桶 67.93 美元。

美國汽油期貨價格收高 1.17% 至每加侖 2.021 美元。

天然氣收低 0.007 美元，或 -0.26% 至每一千立方英尺 2.700 美元。

美國能源情報署 EIA 在每週報告中稱，上週原油庫存增加了 580 萬桶至 4.111 億桶，較分析師預測的值多了 910 萬桶。該報告還顯示美國石油產量躍升至創紀錄的每日 1100 萬桶。

市場的反轉主要是將目光放在美國汽油庫存下滑 320 萬桶的消息上。EIA 的評估報告也顯示，供應美國市場的汽油上週增加了每日 433,000 桶，達到每日 970 萬桶，而這個數字被投資者解讀為需求的強勢。

然而，儘管美國的需求可能強勁，但國際能源署 IEA 在最新的月度報告中預測，2018 年下半年全球需求成長將從上半年的每日 150 萬桶減緩至每日 130 萬桶。

需求增長放緩的部分原因將大多來自中國，中國經濟擴張在今年上半年略有放緩。分析師表示，中美之間的貿易衝突可能導致未來進一步放緩，打擊石油需求。

在供應方面，市場預計今年 11 月將實施的美國對伊朗制裁，將不會嚴厲的落實，使伊朗石油將仍進入國際市場，壓低油價。

與此同時，來自俄羅斯、沙烏地阿拉伯、和 OPEC 成員國的增產，也在最近幾週打壓了價格。