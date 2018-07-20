基本金屬拋售加劇 倫銅大跌3% 一度失守6000美元關口

倫銅 6000 美元整數位心理關口失而復得，需求面存疑之際基金加速拋售。

LME 期銅收跌 1.4%，報 6065 美元 / 噸，一度跌至 5988 美元 / 噸、創 2017 年 7 月份以來盤中新低，7 月份迄今已跌將近 20%。LME 期鋁收跌 1.3%，報 2001 美元 / 噸。

LME 期鋅收跌 2.1%，報 2545.50 美元 / 噸。LME 期鉛收跌 2.4%，報 2117 美元 / 噸。LME 期鎳收跌 2.1%，報 13330 美元 / 噸。LME 期錫收漲 0.1%，報 19500 美元 / 噸。

6 月初迄今，倫銅從高點 7348 美元 / 噸開始一路走低，跌幅近 20%。

有分析認為，倫銅破位下跌，主要是恐慌情緒所致。

銅價處於銅礦成本曲線的末端，而末端的礦山之間成本差異極大，也就導致末端的成本曲線極為陡峭。當市場預期未來需求會下降時，由於陡峭的成本曲線，需求下降後所對應銅礦成本將大幅降低。

此前，巴克萊有調查顯示，機構投資者對於歐洲與新興市場地區的擔憂程度在過去 3 個月裡飆漲。在被問及對於全球經濟增長的前景時，4 年來首次，近一半的被調查者未來經濟增長會不及預期。

儘管銅價震盪下滑，市場仍舊看好銅價的下一個「黃金十年」。

花旗分析師 Max Layton 和 Tracy Liao 認為，銅價未來十年將爆發。正常情況下，預計 2022 年銅噸價達到 8000 美元，2028 年超過 9000 美元。

花旗還在報告中指出，長期來看銅礦開採難度增大、開採花費越來越高，導致銅價上漲。

銅將跑贏其他商品，因為銅的供應增加正在放緩。