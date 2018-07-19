美股指數期貨下滑 道瓊期指一度跌近60點

市場持續關注企業財報表現，今 (19) 日美股盤前，指數期貨走跌，道瓊期指一度跌近 60 點。

台北時間週四晚間 6 點 37 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指下跌 57 點 (0.23%)，標普 500 期指下跌 0.28%、那斯達克期指下跌 0.37%。

道瓊期指下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

美國聯準會 (Fed) 褐皮書報告顯示，6 月至 7 月初，美國經濟持續擴張，就業市場強勁，但貿易爭端深化了製造商疑慮，亦使部份生產價格走揚。

Fed 主席鮑爾日前赴國會作證時表示，保護主義恐對經濟成長造成負面影響，並削弱薪資。

白宮首席經濟顧問庫德洛看好美國經濟，稱國內生產毛額，將在 1 至 2 季間，攀上 4%，投入職場的人數，可望增加數百萬。

庫德洛也說，為刺激經濟，政府計畫執行新一輪減稅措施。

昨日道瓊工業指數收漲 79.40 點 (0.32%)，至 25119.29 點；標普 500 指數收漲 6.07 點 (0.22%)，至 2815.62 點，創逾 5 個月新高；那斯達克指數則收跌 0.67 點 (0.01%)，至 7854.44 點。

另一方面，G20 財長會議將在 21 日，於阿根廷登場，據悉，美國財政部長梅努欽已安排 10 多場雙邊、非正式會談，但未計畫與中國官員會面。

雖然美中雙方上週皆透露協商意願，但美國似乎在等待中方先表態。