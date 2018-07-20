美股盤中─道瓊下跌逾140點 財報季持續 IBM股價上漲

美國股市週四中場走低，道瓊一度下跌逾 140 點。投資人消化最新一批企業財報，貿易擔憂則依舊持續。

台北時間 00:09

道瓊工業平均指數下跌 66.97 點或 0.27% 至 25132.32。

Nasdaq 指數下跌 15.11 點或 0.19% 至 7839.33。

S&P 500 指數下跌 6.81 點或 0.24% 至 2808.81。

道瓊成份股 IBM 股價上漲逾 4%，該公司公布獲利與營收均高於預期。

eBay 股價下跌逾 9%，該公司公布營收與本季財報預估，讓人失望。但獲利則高於預期。科技大廠微軟將於今日收盤後，公布財報。

目前為止，逾 13% 的 S&P 500 企業已公布第二季財報，其中 85.1% 獲利高於預期。

分析師說，未來幾週，企業財報將是影響市場的主要因素。

投資人對本財報季期望甚高，接受 FactSet 機構調查的分析師平均預估，第二季企業獲利將較去年同期成長 20%。

本財報季進行時間，正值美國與部份貿易夥伴緊張升高之時。週四，歐盟貿易專員 Malmstrom 說，歐盟正擬定商品清單，準備對美國提高歐洲汽車關稅，進行報復。

上個月，美國總統川普威脅將把歐洲汽車的進口關稅，由 2.5% 調高至 20%。但商務部長羅斯說，美國是否會針對汽車提高關稅，目前尚言之過早。