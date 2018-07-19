飛捷因應世代交替 紮根校園建立種子班 十年後成企業精英骨幹

端點銷售電腦 (POS) 大廠飛捷 (6206) 因應世代交替，進入校園向下紮根，透過飛捷文教基金會專案計劃在校園間打響企業知名度，招募種子班進入飛捷任職，董事長林大成指出，五年以來效果優異，將成為飛捷十年之後的精英骨幹部隊。飛捷三年前成立飛捷文教基金會，以培訓在校生為主。林大成指出，基金會有繁星班與 Design For Taiwan(DFT)兩個部分，其中，DFT 構想源自 Design For America(DFA)精神，希望培養學生設計思考能力，透過一年六次工作坊，讓學生自己觀察生活周遭問題，並集結全台大專院校生跨領域腦力激盪，以設計來解決問題，一年內完成一件社會設計。



今年度除了展出第二屆的成果外，也邀請了第一屆已成立公司的「居家整聊室」、即將要發行的台語桌遊「共山曉」、還在持續進行並修正處理剩食議題的「Japoon」，同時結合了中傳文化藝術基金會舉辦的「Bluerider Open - 台灣青年藝術家發光計劃」，希望讓更多台灣的青年被看見，因此今年的主題訂為「Cheers! A Better Tomorrow / 敬 未來！」，內容多元包含設計、當代、藝術、繪畫、行為藝術、新創以及數場專題講座。



林大成表示，透過基金會的活動，讓飛捷企業品牌深入校園，有助於招募新血，活化企業組織架構。因此，飛捷五年前開始成立種子班，招募校園畢業生進入公司展開一個月的培訓計劃，之後分發到兩個部門進行三個月的實習，再分發到不同的部門擔任職務。他說，這些新血都非常優秀，思想單純，動作標準而勤奮，將會是未來十年飛捷的精英骨幹。



而他個人也從種子班特選出最優秀的一到兩位新血，成立所謂的 X-Team，由董事長親自領軍，直接賦予其各項工作，給予不同的的挑戰。該公司 7/2 甫新進一批種子班展開培訓。

