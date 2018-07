飛捷因應世代交替 紮根校園建立種子班 十年後成企業精英骨幹

端點銷售電腦 (POS) 大廠飛捷 (6206) 因應世代交替,進入校園向下紮根,透過飛捷文教基金會專案計劃在校園間打響企業知名度,招募種子班進入飛捷任職,董事長林大成指出,五年以來效果優異,將成為飛捷十年之後的精英骨幹部隊。飛捷三年前成立飛捷文教基金會,以培訓在校生為主。林大成指出,基金會有繁星班與 Design For Taiwan(DFT)兩個部分,其中,DFT 構想源自 Design For America(DFA)精神,希望培養學生設計思考能力,透過一年六次工作坊,讓學生自己觀察生活周遭問題,並集結全台大專院校生跨領域腦力激盪,以設計來解決問題,一年內完成一件社會設計。



今年度除了展出第二屆的成果外,也邀請了第一屆已成立公司的「居家整聊室」、即將要發行的台語桌遊「共山曉」、還在持續進行並修正處理剩食議題的「Japoon」,同時結合了中傳文化藝術基金會舉辦的「Bluerider Open - 台灣青年藝術家發光計劃」,希望讓更多台灣的青年被看見,因此今年的主題訂為「Cheers! A Better Tomorrow / 敬 未來!」,內容多元包含設計、當代、藝術、繪畫、行為藝術、新創以及數場專題講座。



林大成表示,透過基金會的活動,讓飛捷企業品牌深入校園,有助於招募新血,活化企業組織架構。因此,飛捷五年前開始成立種子班,招募校園畢業生進入公司展開一個月的培訓計劃,之後分發到兩個部門進行三個月的實習,再分發到不同的部門擔任職務。他說,這些新血都非常優秀,思想單純,動作標準而勤奮,將會是未來十年飛捷的精英骨幹。



而他個人也從種子班特選出最優秀的一到兩位新血,成立所謂的 X-Team,由董事長親自領軍,直接賦予其各項工作,給予不同的的挑戰。該公司 7/2 甫新進一批種子班展開培訓。