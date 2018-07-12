雙率升＋匯兌助陣 飛捷上季本業獲利估創高 EPS上探2元 獲利逾倍增

端點銷售電腦 (POS) 大廠飛捷 (6206) 第二季業績在旗下英商 BOX 大型專案與美系餐飲連鎖訂單貢獻下，以 21.37 億元刷新歷史紀錄，法人估因雙率攀升加上匯兌貢獻，單季 EPS 上看逾 2 元，季增逾七成，年增逾倍，挑戰 15 個季度新高紀錄。儘管被動元件等零組件價格飛漲侵蝕約 1% 的毛利率，但飛捷透過產品組合的調整以及新台幣貶值的效應，首季毛利率 27.19% 業已觸底，第二季可望顯著回升，帶動營業利益率也有機會反攻。復因業績規模擴大，上季營業利益有機會突破 3 億元，刷新歷史紀錄。



該公司近年因應 POS 市場競爭轉趨激烈，積極調整營運方向，其中擴大出海口，收購國內 POS 品牌商普達系統 (6599)，也成立羅捷(iRuggy)、安捷(iSAPPOS) 分別攻 mPOS 與 POS 週邊，2016 年 4 月收購英商 BOX 之後，去年又透過普達完成德國通路商 ADASYS 的收購。



董事長林大成指出，目標五年內將 POS 佔比由目前的逾七成降至五成以下，以 KIOSK、Panel PC 以及 mPOS 在智慧零售應用中提升獲利。法人估今年營收上看 75 億元續創歷史新高。