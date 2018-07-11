飛捷Q2營收跳增兩成 刷新歷史紀錄 下週二除息4.5元 殖利率逾5.7%

旗下英商 BOX 與美系餐飲連鎖專案大單發酵，端點銷售電腦 (POS) 大廠飛捷(6206)6 月業績發威，以單月合併營收 7.24 億元，創下今年新高、歷史次高紀錄，月增 4.52%，年增率達 20%，也是月營收有史以來第三度站上 7 億元的表現。第二季合併營收一舉突破 20 億元大關，達 21.37 億元，創下歷史新高紀錄，較上季大幅成長 23.53%，年增率 19.72%。累計上半年合併營收來到 38.66 億元，較去年同期成長 17%。



儘管第三季進入歐美暑假淡季，但因 BOX 調整效益顯現，貢獻度加大，加上今年 Mobil POS 佈局開花結果，貢獻業績挑戰 5 億元，較去年倍增，以及對 Panel PC、KIOSK 佈局逐漸發酵，下半年業績可望維持穩定，全年合併營收有機會超過 75 億元大關，年增逾 15%。



該股週三 (11 日) 小漲，最高來到 78.6 元，今年配息 4.5 元將在下週二 (17 日) 除息，殖利率逾 5.7%。