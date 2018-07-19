〈房產〉建商讓利意願降 北市待銷新成屋量創152件歷史新高

建商讓利意願降低，造成北市成屋案攀上新高，據市調機構住展統計，台北銷售中的新成屋建案數量 5 月又走高至 152 個，再次刷新新高紀錄。住展研室經理何世昌表示，台北市成屋賣壓仍舊沉重，如台北市政府取消建商囤房稅稅率優惠，那麼業者壓力將可能因此大幅增加。

台北市在 2013 年時，銷售中的預售屋建案數量稍高於新成屋，當時新成屋建案僅 58 個。但 2014 年之後，新成屋建案數量超越預售屋案，且一路往上攀升，今年 1 月增至歷史新高的 150 個，到 5 月又創新高。

何世昌指出，雖然今年來推案量龐大，但北市因買氣回溫，建案銷售穩定，銷售中建案數量連續 3 個月下滑，4 月減至 145 個。但隨著建商讓利意願降低、新釋出建案賣價偏高，買方逐漸縮手，建案銷售速度趨緩，再加新釋出的成屋案更多，導致 5 月待售中的成屋建案數不減反增至 152 個。若與 2013 年同期相比，今年 5 月待售預售屋建案數差距不大，但成屋建案數卻已大增近 2 倍。

在台北市 12 個行政區中，銷售中成屋建案數量最多的是北投區，高達 26 個，其次是士林區的 22 個，第 3 高則是中山區的 21 個。最少的行政區是南港，銷售中成屋案僅有 2 個。

何世昌分析，北投區待售成屋主要集中在新北投與奇岩重劃區，新北投市場封閉，買氣較弱，建案銷售期普遍較長，而奇岩重劃區則因近年進入交屋潮所致，所以北投成屋建案數因此不斷墊高。

士林區成屋案又集中在天母地區，天母房市屬於封閉型市場，外來客源不多，必須仰賴在地客買盤；在房市反轉後，投資需求消失，即使建案已經普遍降價，但因當地自住需求相對有限，建案銷售速度仍十分緩慢。若沒有強而有力的建商品牌作靠山，或是祭出極優惠價格，建案要賣到完銷並不容易。

至於待售成屋案最少的南港區，並非房市市況最佳，而是因為南港成屋交屋潮落在 2014 年到 2015 年初，經過 3 年多的時間，成屋慢慢消化完畢；再者，南港近年推案量相當少，待售成屋案自然就很少。

何世昌認為，現階段北市成屋銷售壓力偏高，而近期北市府財政局將研議調高建商成屋囤房稅，未來建商不僅要面對同業的銷售競爭，稅負也會增加，整體經營壓力將與日俱增。