地方政府債券下半年將翻番 規模預計3萬億元

財政部18日資料顯示，截至2018年6月末，全國地方政府債務餘額167,997億元，其中，非政府債券形式存量政府債務8,049億元。今年上半年，全國累計發行地方政府債券1.41萬億元。

業內指出，今年是置換債的收官之年，地方政府債券即將迎來發行高峰，下半年發行規模預計在3萬億元左右。

在瑞銀亞洲經濟聯席主管、中國首席經濟學家汪濤看來，今年中國經濟下行壓力加大，地方債發行需要加速。

《經濟參考報》19日報導，財政部網站18日通報，這次曝光的違法違規舉債擔保地方分別是廣西來賓市和賀州市，雲南省保山市、昆明市宜良縣、楚雄州祿豐縣和普洱市景東縣，寧波市鄞州區，安徽省池州經濟開發區。

上述違法違規舉債手段包括借政府購買服務名義、地方政府融資平台公司、建設—移交（BT）模式等變相舉債，銀行、信託公司、融資租賃公司等金融機構則違法違規提供融資支援。

上半年，全國發行地方政府債券14109億元。其中，一般債券10436億元，專項債券3673億元；按用途劃分，新增債券3329億元，置換債券或再融資債券10780億元。大多數用於置換舊債。

截至2018年6月末，全國地方政府債務餘額167997億元，控制在全國人大批准的限額之內。其中，一般債務105904億元，專項債務62093億元；政府債券159948億元，非政府債券形式存量政府債務8049億元。

財政部國庫司負責人婁洪此前指出，與去年相比，今年地方政府債券發行主要有兩個特點：一是發行定價市場化程度進一步提升。上半年地方政府債券發行利率比國債高42個基點，較去年擴大3個基點，基本反映市場實際供求關係。二是市場認可度提高。上半年地方債券平均投標倍數（投標量/計畫發行量）為2.56倍，較去年平均水準增加0.68倍。

中誠信國際分析師汪苑暉對《經濟參考報》記者表示，隨著地方政府債務置換時間視窗的來臨，供給壓力不斷攀升，新增債券的發行將逐漸復蘇。預計7至8月地方債將迎來發行高峰期，平均每月發行規模將達0.86萬億元，其中置換債發行規模約4325億元，接近6月發行量的3倍。

中國國際期貨股份有限公司研究員湯林閩認為，新增債券會提速推進。“考慮到下半年政府投資計畫的資金需求，新增債發行需要更快跟上。預計下半年發行的地方債總額在3萬億元左右。”

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)