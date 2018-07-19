【港股解碼】原材料價格居高不下，維達國際如何實現盈利最大化？

今年上半年，生活用紙行業市場一如往年競爭激烈，放眼整個造紙行業如今所面臨的最大挑戰，莫過於不斷上升的木漿成本對企業盈利的擠壓。值此大乒乓波環境下，在中國現代生活用紙行業具領先地位的維達國際（03331-HK）也在重重挑戰之中力求找到企業利潤最大化的妙法。今日早間，維達公佈了其截至2018年6月30日止6個月中期業績，集團上半年經營成績就此揭榜。

儘管行業競爭激烈，來自市場的多方挑戰令行業發展環境顯得頗不樂觀，木漿成本大幅上升為業內企業帶來不小的壓力，今年上半年維達交出的成績單卻依然亮眼。業績公告顯示，2018年上半年維達實現收益73.34億元（港元，下同），按年增長16.3%；期內毛利率較上年同期微跌0.8個百分點至29.7%，較去年全年毛利率持平，但上半年維達淨利潤水準表現突出，按年大幅增長30.14%至4.17億元，成長喜人。

毛利率分化改善

維達表示，上半年業績的強勁表現乃受惠於集團各區域市場強勁的銷售帶動，當中中國內地收益就增長了17.2%。兩大業務分部紙巾及個人護理業務分別錄得期內收益59.3億元及14.1億元，分占期內收益總額的81%及19%；期內紙巾業務增長率為16.9%，個人護理業務的增長率也達到13.9%。

（來源：港交所）

值得留意的是，上半年維達紙巾業務毛利率為29.4%，個人護理業務毛利率稍高為30.8%，綜合之下集團上半年整體毛利率為29.7%，這也是維達近四年來（自2014年之後）中期毛利率首次低於30%水準。對此維達財務總裁譚奕怡在今日業績發佈會上表示，集團今年中期毛利率確實受到木漿成本價格上升的影響，不過她同時指出今年二季度集團毛利率已改善至31%，較去年同期增加了0.4個百分點，較今年一季度則高出2.5個百分點，相信未來維達可將整體毛利率維持在較健康的水準。

人民幣匯兌風險影響溢利水準

回顧過去數年來維達的業績表現，除了收益維持著較為穩定且可觀的增長速度，其實公司間中於2015年及2017年亦有出現淨利倒退的情況。如下表所示，2015年維達在收益及毛利率均錄得增長的同時，純利卻大幅下跌47%；而去年的情況大致相若，維達收益錄得增長但淨利倒跌5%，同時毛利率亦跌2個百分點至29.7%。研究維達這兩個年度的業績報告會發現，其近年兩度盈利下滑的原因都與人民幣匯率的波動風險息息相關，當中又以2015年人民幣貶值對集團溢利帶來的負面影響為甚：

基於此，外界不免關心當前環境下，人民幣貶值對維達未來的業績將帶來怎樣的影響。譚奕怡在發佈會上回應稱，未來人民幣匯率的走向其實很難估量，不過維達目前的生產和銷售都主要集中在亞太地區，相信人民幣匯率的波動對其未來發展不會有太大的影響，影響也主要是對集團原材料採購方面而言。譚奕怡表示，維達目前至少有4個月的原材料庫存，相信短期匯兌產生的風險較小，而長期來看若人民幣持續貶值也將影響整個行業，維達不會成為唯一的“受害者”。

木漿價格居高不下，如何實現盈利最大化？

談及令整個行業蒙受盈利壓力的成本問題，木漿價格高企可以說是維達短期內很難跨過去的一道坎。在今日業績發佈會上，維達行政總裁麥濤直言，當前木漿價格持續處於高位，短期內料不會下調，受全球經濟環境及供應收緊的影響，短期內甚至可能會輕微上調。既然木漿價格居高不下，有沒有可能轉向使用替代原料竹漿呢？對於這個問題麥濤回應表示，市場及業內亦有同行使用竹漿，但就品質而言竹漿不是最好的，而且其供應量也不會很大，他表示維達的策略還是看消費者的喜愛及接受情況，會進行多元化的發展和生產，但總體還是用木漿為主。

有原材料木漿的高成本這座大山在前，維達要實現盈利的最大化唯有從產品組合和優化以及提價策略等方面去尋找突破口。

2018年上半年，維達紙巾業務板塊推出了多個產品系列，包括維達棉柔巾、維達棉韌立體美煥彩壓花紙巾以及得寶濕廁紙，以優化器紙巾產品組合。期內維達軟抽、廚房紙及濕巾等產品也繼續錄得良好增長。至於個人護理業務，維達在失禁護理方面於電商平台推出了添寧旗艦店；在女性護理方面繼續推動薇爾褲型產品；及繼續發展東南亞嬰兒護理業務主要市場等。

在產品售價方面，財務總裁譚奕怡透露，維達剛剛於今年二季度末啟動第二輪提價，目前尚未百分百完成，而此次提價對公司產品的銷量、毛利率以及市場佔有率的影響等還要透過市場及消費者的反應繼續觀察。她表示維達未來的定價策略會視具體市況及同業競爭對手的反應作相應調整。

產能配合，成長釋放積極信號

總的來說，今年上半年維達交出的成績單大致透露出了積極信號，尤其業績報告資料顯示，今年3季度公司將在廣東陽江增加6萬噸產能，此外於今年4季度或明年1季度，湖北新增的12萬噸產能亦將投入運營。截至今年6月30日維達造紙設計年產能為110萬噸，到今年第四季度末，或最遲於明年一季度其造紙設計年產能將達到128萬噸。

隨著毛利率改善及盈利能力的提升，維達後續產能配備也跟上發展步伐，未來的成長仍然值得期待。受中期業績造好消息提振，截至今日收盤維達股價報13.76元，全日漲幅7.165%。

作者：彭小留

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